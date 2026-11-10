يُعد ديربي جاليسيا، المعروف على نطاق واسع باسم «أو نوسو ديربي»، إحدى أشد المنافسات الإقليمية وأعرقها في كرة القدم الإسبانية. وفي 3 يناير 2027، يستضيف سيلتا فيجو جاره الشمالي وغريمه اللدود ديبورتيفو لا كورونيا على ملعب بالايدوس، في مواجهة كبيرة بالدوري الإسباني.

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متى تبدأ مباراة سيلتا فيجو وديبورتيفو لا كورونيا في الدوري الإسباني؟

الدوري الإسباني - الجولة 18 3 يناير 2027 - 09:00 بالايدوس

أين يمكن شراء تذاكر مباراة سيلتا فيجو وديبورتيفو لا كورونيا؟

أفضل طريقة لشراء تذاكر ديربي جاليسيا هي عبر الموقع الرسمي لنادي سيلتا فيجو مباشرةً. فالشراء من النادي يضمن لك تذاكر أصلية بسعرها الرسمي. لكن نظرًا للإقبال المحلي الكبير على مباراة الغريمين، قد تنفد التذاكر من المنصة الرسمية سريعًا. ستب هب خيارك إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، إذ يوفر بديلًا موثوقًا لحضور المباراة في الملعب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة سيلتا فيجو وديبورتيفو لا كورونيا؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية المتاحة عبر منصة التذاكر الرسمية لسيلتا فيجو من 60 يورو. وتختلف الأسعار بحسب فئة المقعد وموقعه داخل ملعب بالايدوس.

إذا نفدت الحصة العامة من التذاكر الرسمية، توفر منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هب خيارًا بديلًا لحجز مقاعد في اللحظات الأخيرة، بأسعار تبدأ من نحو 300 يورو.

سيلتا فيجو ضد ديبورتيفو لا كورونيا في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى سيلتا فيجو وديبورتيفو لا كورونيا

حقق سيلتا فيجو فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات رسمية له. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 0-0 مع ليفانتي في الدوري الإسباني، كما تعادل خلال هذه السلسلة بالنتيجة نفسها مع ريال بيتيس في الدوري. وكانت الخسارة 3-0 أمام رايو فاييكانو والهزيمة 1-2 أمام يونيون سان جيلواز في الدوري الأوروبي أبرز النتائج السلبية، فيما جاء فوزه الوحيد أوروبيًا على حساب سلتيك خارج أرضه بنتيجة 2-1. وسجل سيلتا ثلاثة أهداف واستقبل خمسة في تلك المباريات الخمس.

حقق ديبورتيفو لا كورونيا فوزين وتعادلين وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات رسمية له. وكانت آخر نتائجه التعادل 0-0 مع إسبانيول في الدوري الإسباني، فيما شكّل فوزه 2-1 على أوساسونا في وقت سابق من نوفمبر أبرز نتائجه. كما فاز 3-0 خارج أرضه على أورينسي في كأس ملك إسبانيا وتعادل 1-1 مع ليفانتي في الدوري، بينما جاءت هزيمته الوحيدة بنتيجة 1-0 أمام أتلتيكو مدريد. وسجل ديبورتيفو ستة أهداف واستقبل هدفين خلال تلك المباريات الخمس.

سيلتا فيجو ضد ديبورتيفو لا كورونيا: سجل المواجهات الأخيرة

جرت آخر مواجهة رسمية بين الناديين في 5 مايو 2018، حين تعادلا 1-1 في مباراة بالدوري الإسباني على ملعب أبانكا بالايدوس. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما ضمن البيانات، التي تشمل أيضًا مباراة ودية تحضيرية للموسم، يتفوق سيلتا فيجو بوضوح بأربعة انتصارات مقابل لا شيء لديبورتيفو، مع انتهاء مباراة واحدة بالتعادل. وكان أكبر انتصار لسيلتا في تلك السلسلة بنتيجة 4-1 على أرضه في أكتوبر 2016.