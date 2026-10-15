تعود منافسات دوري الأمم الأوروبية بمواجهة دولية مرتقبة، حيث تستعد سويسرا لاستضافة اسكتلندا على ملعب كيبونبارك في سانت جالن. ويسعى المنتخبان إلى حصد النقاط الثلاث في هذه المواجهة المهمة ضمن دور المجموعات، لتحسين موقعيهما في ترتيب البطولة.

جول يقدم لكم أبرز التفاصيل المتعلقة بموعد المباراة وأسعار التذاكر وخطوات حجز المقاعد.

متى تبدأ مباراة سويسرا واسكتلندا في دوري الأمم الأوروبية، المستوى الثاني؟

تقام مباراة سويسرا واسكتلندا على ملعب سيترشتاديون في سانت جالن، على أن يُحدد موعد انطلاقها مع اقتراب تاريخ المباراة.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 6 16 نوفمبر 2026 - 14:45 إيه إف جي أرينا

من أين يمكن شراء تذاكر مباراة سويسرا واسكتلندا؟

تُطرح التذاكر الرسمية مباشرة عبر تيكت ماستر سويسرا، الشريك الرسمي للاتحاد السويسري لكرة القدم في بيع تذاكر المباريات الدولية التي يستضيفها في سانت جالن. ويُنصح المشجعون بإنشاء حساب مبكرًا على المنصة الرسمية لشراء التذاكر العادية فور بدء البيع للجمهور.

وإذا نفدت التذاكر المخصصة للبيع الرسمي بالكامل، أو لم تعد بعض فئات المقاعد متاحة عبر المنصة الرسمية، فيمكن اللجوء إلى منصات إعادة البيع مثل ستب هاب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة سويسرا واسكتلندا؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية للمباراة الواحدة على منصة البيع الرسمية من نحو 35 يورو لمقاعد الأقسام المخصصة للجمهور في ملعب كيبونبارك، وفقًا لفئة القسم داخل الملعب.

وعند نفاد التذاكر العادية عبر القنوات الرسمية، تبدأ أسعار التذاكر على منصات إعادة البيع مثل ستب هاب من نحو 105 يورو.

سويسرا واسكتلندا في دوري الأمم الأوروبية، المستوى الثاني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى سويسرا واسكتلندا

تدخل سويسرا المباراة بعد فوزها في أربع من آخر خمس مباريات وخسارتها واحدة. وتغلب منتخب ياكين على البوسنة والهرسك 4-1، وكندا 2-1، والجزائر 2-0، وكولومبيا بركلات الترجيح بعد تعادل سلبي، قبل أن تنتهي سلسلته بالخسارة أمام الأرجنتين 3-1 في ربع النهائي. وخلال تلك المباريات الخمس، سجلت سويسرا تسعة أهداف واستقبلت خمسة، بعدما منحتها أربعة انتصارات متتالية دفعة قوية قبل الهزيمة أمام الأرجنتين.

أما نتائج اسكتلندا في مبارياتها الخمس الأخيرة، فتباينت بين ثلاثة انتصارات وهزيمتين. فقد تغلبت على كوراساو 4-1 وبوليفيا 4-0 في مباراتين وديتين قبل البطولة، ثم استهلت مشوارها في كأس العالم بالفوز على هايتي 1-0، قبل أن تنهي هزيمتان متتاليتان أمام المغرب والبرازيل مشاركتها. وسجلت اسكتلندا ستة أهداف واستقبلت أربعة خلال تلك الفترة.

سويسرا واسكتلندا: سجل المواجهات الأخيرة

انتهت آخر مواجهة بين المنتخبين بالتعادل 1-1 في دور المجموعات ببطولة يورو 2024، في يونيو من ذلك العام. وقبلها، فازت سويسرا 3-1 حين التقى المنتخبان في مباراة ودية في مارس 2006. ويُوصف سجل المواجهات المباشرة في هذين اللقاءين المسجلين بأنه متعادل، إذ حال التعادل دون تحقيق فوز لكل منهما، ما لا يمنح أيًا منهما أفضلية تاريخية واضحة قبل هذه المواجهة في دوري الأمم الأوروبية.

ترتيب سويسرا واسكتلندا