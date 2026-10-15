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دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني
team-logoسويسرا
إيه إف جي أرينا
team-logoإسكتلندا
Book Switzerland vs Scotland Tickets
نيهال أبو زيد
بمساعدة

كيفية الحصول على تذاكر مباراة سويسرا واسكتلندا في المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية: الأسعار ومعلومات المباراة وبيع التذاكر في اللحظات الأخيرة والمزيد

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التذاكر
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني
سويسرا
إسكتلندا

تواجه سويسرا اسكتلندا في المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية. إليك كيفية الحصول على تذاكرك.

تعود منافسات دوري الأمم الأوروبية بمواجهة دولية مرتقبة، حيث تستعد سويسرا لاستضافة اسكتلندا على ملعب كيبونبارك في سانت جالن. ويسعى المنتخبان إلى حصد النقاط الثلاث في هذه المواجهة المهمة ضمن دور المجموعات، لتحسين موقعيهما في ترتيب البطولة.

جول يقدم لكم أبرز التفاصيل المتعلقة بموعد المباراة وأسعار التذاكر وخطوات حجز المقاعد.

متى تبدأ مباراة سويسرا واسكتلندا في دوري الأمم الأوروبية، المستوى الثاني؟

تقام مباراة سويسرا واسكتلندا على ملعب سيترشتاديون في سانت جالن، على أن يُحدد موعد انطلاقها مع اقتراب تاريخ المباراة.

من أين يمكن شراء تذاكر مباراة سويسرا واسكتلندا؟

تُطرح التذاكر الرسمية مباشرة عبر تيكت ماستر سويسرا، الشريك الرسمي للاتحاد السويسري لكرة القدم في بيع تذاكر المباريات الدولية التي يستضيفها في سانت جالن. ويُنصح المشجعون بإنشاء حساب مبكرًا على المنصة الرسمية لشراء التذاكر العادية فور بدء البيع للجمهور.

وإذا نفدت التذاكر المخصصة للبيع الرسمي بالكامل، أو لم تعد بعض فئات المقاعد متاحة عبر المنصة الرسمية، فيمكن اللجوء إلى منصات إعادة البيع مثل ستب هاب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة سويسرا واسكتلندا؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية للمباراة الواحدة على منصة البيع الرسمية من نحو 35 يورو لمقاعد الأقسام المخصصة للجمهور في ملعب كيبونبارك، وفقًا لفئة القسم داخل الملعب.

وعند نفاد التذاكر العادية عبر القنوات الرسمية، تبدأ أسعار التذاكر على منصات إعادة البيع مثل ستب هاب من نحو 105 يورو.

سويسرا واسكتلندا في دوري الأمم الأوروبية، المستوى الثاني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى سويسرا واسكتلندا

تدخل سويسرا المباراة بعد فوزها في أربع من آخر خمس مباريات وخسارتها واحدة. وتغلب منتخب ياكين على البوسنة والهرسك 4-1، وكندا 2-1، والجزائر 2-0، وكولومبيا بركلات الترجيح بعد تعادل سلبي، قبل أن تنتهي سلسلته بالخسارة أمام الأرجنتين 3-1 في ربع النهائي. وخلال تلك المباريات الخمس، سجلت سويسرا تسعة أهداف واستقبلت خمسة، بعدما منحتها أربعة انتصارات متتالية دفعة قوية قبل الهزيمة أمام الأرجنتين.

أما نتائج اسكتلندا في مبارياتها الخمس الأخيرة، فتباينت بين ثلاثة انتصارات وهزيمتين. فقد تغلبت على كوراساو 4-1 وبوليفيا 4-0 في مباراتين وديتين قبل البطولة، ثم استهلت مشوارها في كأس العالم بالفوز على هايتي 1-0، قبل أن تنهي هزيمتان متتاليتان أمام المغرب والبرازيل مشاركتها. وسجلت اسكتلندا ستة أهداف واستقبلت أربعة خلال تلك الفترة.

سويسرا

سويسرا - المستوى

الأرجنتين
خ3-1
مقدونيا الشمالية
ف0-3
إسكتلندا
ف0-3
سلوفينيا
ف2-1
مقدونيا الشمالية
ف3-0
الهدف المسجل (المستقبل)
12/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
إسكتلندا

إسكتلندا - المستوى

البرازيل
خ0-3
سلوفينيا
ت0-0
سويسرا
خ0-3
مقدونيا الشمالية
ف0-2
سلوفينيا
خ1-2
الهدف المسجل (المستقبل)
3/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5

سويسرا واسكتلندا: سجل المواجهات الأخيرة

انتهت آخر مواجهة بين المنتخبين بالتعادل 1-1 في دور المجموعات ببطولة يورو 2024، في يونيو من ذلك العام. وقبلها، فازت سويسرا 3-1 حين التقى المنتخبان في مباراة ودية في مارس 2006. ويُوصف سجل المواجهات المباشرة في هذين اللقاءين المسجلين بأنه متعادل، إذ حال التعادل دون تحقيق فوز لكل منهما، ما لا يمنح أيًا منهما أفضلية تاريخية واضحة قبل هذه المواجهة في دوري الأمم الأوروبية.

وجهاً لوجه

سويسراتعادلإسكتلندا
2
1
0
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني
إسكتلندا badge
إسكتلندا
إسكتلندا
0
سويسرا badge
سويسرا
سويسرا
3
انتهت
بطولة أمم أوروبا (يورو)
إسكتلندا badge
إسكتلندا
إسكتلندا
1
سويسرا badge
سويسرا
سويسرا
1
انتهت
المباريات الودية
إسكتلندا badge
إسكتلندا
إسكتلندا
1
سويسرا badge
سويسرا
سويسرا
3
انتهت
7الأهداف المسجلة2
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/3
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/3

ترتيب سويسرا واسكتلندا

المجموعة الأولى

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
سويسراسويسراسويسرا
4400111+1012
ف
ف
ف
ف
2
سلوفينياسلوفينياسلوفينيا
421153+27
ف
خ
ف
ت
3
إسكتلنداإسكتلنداإسكتلندا
411235-24
خ
ف
خ
ت
4
مقدونيا الشماليةمقدونيا الشماليةمقدونيا الشمالية
4004010-100
خ
خ
خ
خ
صعود
تصفيات الصعود
هبوط
تصفيات الهبوط

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