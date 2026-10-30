تعود منافسات دوري الأمم الأوروبية بمواجهة دولية مرتقبة، إذ تستعد سويسرا لاستضافة اسكتلندا على ملعب كيبونبارك في سانت جالن. ويسعى المنتخبان الأوروبيان إلى حصد النقاط الثلاث في هذه المباراة المهمة ضمن المجموعة، لتعزيز موقعهما في ترتيب البطولة.

جول يقدم لكم أبرز التفاصيل المتعلقة بموعد المباراة وأسعار التذاكر وخطوات حجز المقاعد.

متى تنطلق مباراة سويسرا واسكتلندا في المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية؟

تُقام مباراة سويسرا واسكتلندا على ملعب سيترشتاديون في سانت جالن، على أن يُعلن موعد انطلاقها مع اقتراب تاريخها.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 6 16 نوفمبر 2026 - 14:45 إيه إف جي أرينا

أين يمكن شراء تذاكر مباراة سويسرا واسكتلندا؟

تُباع التذاكر الرسمية مباشرة عبر تيكت ماستر سويسرا، الشريك الرسمي للاتحاد السويسري لكرة القدم في بيع تذاكر مبارياته الدولية على أرضه في سانت جالن. ويُنصح المشجعون بإنشاء حساب مبكرًا على المنصة الرسمية، لشراء التذاكر العادية فور بدء البيع للجمهور.

إذا نفدت حصة التذاكر الرسمية بالكامل، أو لم تعد فئات معينة من المقاعد متاحة عبر البوابة الرسمية، فيمكن اللجوء إلى منصات إعادة البيع مثل ستب هاب عند نفاد التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة سويسرا واسكتلندا؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية للمباراة الواحدة عبر بوابة البيع الرسمية من نحو 35 يورو للمقاعد المخصصة للجمهور في ملعب كيبونبارك، بحسب فئة المدرج.

أما أسعار التذاكر على منصات إعادة البيع مثل ستب هاب، فتبدأ من نحو 105 يورو عند نفاد التذاكر العادية عبر منافذ البيع الرسمية.

سويسرا ضد اسكتلندا في المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى سويسرا واسكتلندا مؤخرًا

تدخل سويسرا المباراة بحالة جيدة، بعدما فازت في أربع من مبارياتها الخمس الأخيرة مقابل هزيمة واحدة. وتغلب فريق ياكين على البوسنة والهرسك 4-1، وكندا 2-1، والجزائر 2-0، وكولومبيا بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي، قبل أن تنتهي سلسلة انتصاراته بالخسارة 3-1 أمام الأرجنتين في ربع النهائي. وسجلت سويسرا تسعة أهداف واستقبلت خمسة خلال تلك المباريات الخمس، بعدما منحتها أربعة انتصارات متتالية زخمًا واضحًا قبل الهزيمة أمام الأرجنتين.

أما نتائج اسكتلندا الخمس الأخيرة فكانت متفاوتة، بواقع ثلاثة انتصارات وهزيمتين. فقد تغلبت على كوراساو 4-1 وبوليفيا 4-0 في مباراتين وديتين قبل البطولة، ثم استهلت مشوارها في كأس العالم بالفوز 1-0 على هايتي، قبل أن تنهي هزيمتان متتاليتان أمام المغرب والبرازيل مشاركتها. وسجلت اسكتلندا ستة أهداف واستقبلت أربعة خلال تلك الفترة.

سويسرا ضد اسكتلندا: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت آخر مواجهة بين المنتخبين بالتعادل 1-1 في دور المجموعات من يورو 2024، في يونيو من ذلك العام. وقبلها، فازت سويسرا 3-1 عندما التقى الطرفان في مباراة ودية في مارس 2006. ويُعد سجل المواجهتين المذكورتين متكافئًا، إذ حال التعادل دون ترجيح كفة أي طرف رغم فوز واحد لكل منهما، فلا يتمتع أي منهما بأفضلية تاريخية واضحة قبل مواجهة دوري الأمم الأوروبية.