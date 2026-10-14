يستضيف سندرلاند فريق ليدز يونايتد يوم الأحد 25 أكتوبر 2026، على ملعب النور في سندرلاند.

في أحدث مواجهاتهما بالدوري الإنجليزي الممتاز، حقق سندرلاند الفوز 1–0 خارج أرضه على ملعب إيلاند رود، بعد تعادلهما 1–1 على أرضه في وقت سابق من الموسم. وتاريخيًا، اتسمت المواجهات الرسمية بين الفريقين بالتكافؤ، مع تفوق طفيف لليدز في عدد الانتصارات المباشرة.

تقدم لك جول كل ما تحتاج إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة سندرلاند وليدز يونايتد، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة سندرلاند وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 8 25 أكتوبر 2026 - 12:30 ملعب النور

كيف تشتري تذاكر مباراة سندرلاند وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليك الخيارات الرئيسية لشراء تذاكر مباراة سندرلاند وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، المقررة على ملعب النور يوم الأحد 25 أكتوبر 2026:

1. القنوات الرسمية لسندرلاند (جماهير الفريق المضيف)

عضوية بلاك كات وقرعة التذاكر: تُباع تذاكر الدخول العام لجماهير الفريق المضيف عبر شباك التذاكر الرسمي لنادي سندرلاند. ويمكن للأعضاء البالغين وأعضاء الأكاديمية في برنامج بلاك كات الاشتراك في قرعة التذاكر الإلكترونية للجولة الثامنة. وفي حال الفوز بالقرعة، تُستكمل عملية الدفع ويُخصَّص المقعد تلقائيًا.

البيع العام: إذا بقيت مقاعد غير مخصصة بعد مرحلة قرعة الأعضاء، تُطرح للبيع لغير الأعضاء عبر بوابة التذاكر الرسمية للنادي.

2. حصة ليدز يونايتد الرسمية (جماهير الفريق الضيف)

حصة الفريق الضيف وتذاكر موسم بلس: تخضع مقاعد جماهير الفريق الضيف لإشراف ليدز يونايتد الحصري. ويُوزَّع جزء من حصتها عبر قرعة لحاملي تذاكر موسم بلس في ليدز يونايتد، فيما تُخصَّص التذاكر المتبقية وفقًا لنقاط برنامج ولاء حضور المباريات خارج الأرض.

3. منصات إعادة بيع التذاكر

غالبًا ما تُعرض مقاعد من بائعي إعادة البيع على منصات مثل ستاب هاب إذا نفدت التذاكر الرسمية، لكن أسعارها قد تختلف عن قيمتها الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة سندرلاند وليدز يونايتد في الدوري؟

تختلف أسعار تذاكر سندرلاند وليدز يونايتد بحسب ما إذا كنت تشتري تذاكر الدخول العام بسعرها الأصلي أو مقاعد من منصات إعادة البيع.

1. تذاكر الدخول العام العادية (بالسعر الأصلي)

السعر الأصلي لتذاكر الدخول العام: تتراوح أسعار التذاكر الرسمية للبالغين في ملعب النور عمومًا بين 28 و45 جنيهًا إسترلينيًا ، بحسب موقع المدرج وفئة المباراة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

تبدأ أسعار مقاعد الدخول العام لهذه المباراة حاليًا على منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستاب هاب ، من نحو 80 إلى 115 جنيهًا إسترلينيًا ، وترتفع الأسعار المعروضة عادةً للمقاعد السفلية على جانبي الملعب.

سندرلاند وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى سندرلاند وليدز يونايتد

تكشف مباريات سندرلاند الخمس الأخيرة عن فريق قادر على تحقيق نتائج إيجابية، لكنه عرضة لأخطاء دفاعية. فقد فاز مرتين وخسر مرتين وتعادل مرة واحدة خلال تلك الفترة. وكانت آخر مبارياته الخسارة 5-3 أمام مانشستر سيتي، في لقاء لم تنجح فيه ثلاثية بريان بروبي في تجنيبه الهزيمة. وقبلها، أظهر الفريق وجهًا مختلفًا بفوزه 1-0 على ألكمار في الدوري الأوروبي، وقد سجل سندرلاند أهدافًا واستقبل الكثير منها خلال هذه الفترة.

كان أداء ليدز أكثر استقرارًا، إذ فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما خلال آخر خمس مباريات، مقابل هزيمة واحدة. ويبرز فوزه 4-1 على نيوكاسل يونايتد بوصفه النتيجة الأكثر لفتًا للانتباه، ثم تعادل سلبيًا مع كريستال بالاس في آخر مبارياته. وتُعد خسارته 6-3 أمام تشيلسي في كأس كاراباو النقطة السلبية الوحيدة في سلسلة نتائج مستقرة بخلاف ذلك، وأظهر فريق فاركه قدرته على استغلال الفرص بفاعلية حين تتاح له.

سندرلاند وليدز يونايتد: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت أحدث مواجهة بين الفريقين بفوز سندرلاند 1-0 على ملعب إيلاند رود في الدوري الإنجليزي الممتاز في مارس 2026. وقبلها، تعادل الفريقان 1-1 على ملعب النور في ديسمبر 2025. ويتسم سجل آخر خمس مواجهات بينهما في جميع المسابقات بالتقارب، إذ حقق كلاهما انتصارات، وتشمل هذه المواجهات فوز ليدز في مباراة ودية تحضيرية للموسم في يوليو 2026.