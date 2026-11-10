يستضيف سندرلاند توتنهام هوتسبير يوم الأحد 29 نوفمبر 2026 على ملعب النور في سندرلاند.

اتسمت أحدث مواجهاتهما في الدوري خلال موسم 2025–2026 من الدوري الإنجليزي الممتاز بندية شديدة، أبرزها التعادل بنتيجة 1-1 على ملعب توتنهام هوتسبير. وبعد ذلك التعادل، نجح سندرلاند في التفوق على توتنهام بفوز ضيق بنتيجة 1-0 على ملعب النور في أبريل 2026، بفضل هدف حاسم سجله نوردي موكييلي.

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متى تنطلق مباراة سندرلاند وتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تنطلق مباراة سندرلاند وتوتنهام هوتسبير على ملعب النور في سندرلاند يوم الأحد 29 نوفمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 12 29 نوفمبر 2026 - 09:05 ملعب النور

كيف تشتري تذاكر مباراة سندرلاند وتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

لشراء تذاكر مباراة سندرلاند وتوتنهام هوتسبير المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، يمكنكم الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للناديين

التذاكر الرسمية للناديين: يمكن للمشجعين مراجعة بوابة التذاكر الرسمية لنادي سندرلاند أو منصة التذاكر الرسمية لتوتنهام هوتسبير لمعرفة خيارات البيع العام، والحصص المخصصة للأعضاء، وإعادة بيع التذاكر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة سندرلاند وتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

فيما يلي خيارات أسعار التذاكر لمباراة سندرلاند وتوتنهام هوتسبير المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر الدخول للفئات العادية: تتراوح عادةً بين 30 و60 جنيهًا إسترلينيًا إف.

تتراوح عادةً بين إف. باقات الضيافة وكبار الشخصيات: تبدأ من نحو 150 إلى 180 جنيهًا إسترلينيًا فأكثر للشخص الواحد.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات الناديين الأولية، فإن منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب تعرض التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

تذاكر إعادة البيع العادية: تبدأ من نحو 79 جنيهًا إسترلينيًا للمقاعد في المدرجات العلوية، بينما يتراوح متوسط الأسعار المعتادة في السوق بين 245 و250 جنيهًا إسترلينيًا بحسب مستوى الطلب الإجمالي.

تبدأ من نحو للمقاعد في المدرجات العلوية، بينما يتراوح متوسط الأسعار المعتادة في السوق بين بحسب مستوى الطلب الإجمالي. خيارات إعادة بيع تذاكر كبار الشخصيات: تبدأ عمومًا من أكثر من 183 جنيهًا إسترلينيًا.

سندرلاند ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاجون إلى معرفته

مستوى سندرلاند وتوتنهام هوتسبير

حقق سندرلاند فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت أحدث مبارياته تعادلًا بنتيجة 0-0 على أرضه أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، سبقه تعادل بنتيجة 1-1 مع ليخ بوزنان في الدوري الأوروبي. وجاء فوز سندرلاند الوحيد خلال هذه السلسلة خارج أرضه أمام تورينسي في مسابقة أوروبية، وقد سجل أربعة أهداف واستقبل خمسة خلال المباريات الخمس.

حقق توتنهام فوزين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له. وكانت أحدث نتائجه الفوز على تشيلسي بنتيجة 2-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وشهدت هذه السلسلة أيضًا فوزه على كوفنتري سيتي بنتيجة 3-1. وسجل توتنهام ثمانية أهداف واستقبل ثمانية خلال المباريات الخمس، لكن تحقيقه انتصارين متتاليين في الدوري قبل هذه المواجهة يمثل مؤشرًا إيجابيًا.

سندرلاند ضد توتنهام هوتسبير: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

التقى الناديان آخر مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 12 أبريل 2026، عندما حقق سندرلاند الفوز على أرضه بنتيجة 1-0 على ملعب النور. وقبل ذلك، تعادل الفريقان بنتيجة 1-1 على ملعب توتنهام في يناير 2026. وفي آخر خمس مواجهات مسجلة بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، يتفوق توتنهام تاريخيًا بانتصارين مقابل انتصارين لسندرلاند، إلى جانب تعادل واحد.