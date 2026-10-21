في آخر مواجهة مباشرة بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 24 مايو 2026، حقق سندرلاند فوزًا صعبًا على تشيلسي بنتيجة 2-1 على أرضه.

وقبل تلك المباراة، حقق تشيلسي فوزًا صعبًا خارج أرضه على سندرلاند بنتيجة 2-1 في ملعب النور في أكتوبر 2025.

متى تبدأ مباراة سندرلاند وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تُقام مباراة سندرلاند وتشيلسي على ملعب النور في سندرلاند، يوم الأحد 8 نوفمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 10 8 نوفمبر 2026 - 09:00 ملعب النور

كيف تشتري تذاكر مباراة سندرلاند وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

يمكن الحصول على تذاكر مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة بين سندرلاند وتشيلسي على ملعب النور يوم 8 نوفمبر 2026 عبر عدة قنوات، بحسب إمكانية الشراء من المصادر الرسمية والخيارات المتاحة في السوق الثانوية:

1. القنوات الرسمية للناديين

التذاكر الرسمية لنادي سندرلاند: بصفته صاحب الأرض، يطرح سندرلاند تذاكر المباراة أولًا لأعضاء النادي وحاملي التذاكر الموسمية. وتُتاح عادةً أي تذاكر متبقية عبر الموقع الرسمي لسندرلاند، بحسب توفرها ونقاط الولاء.

التذاكر الرسمية لنادي تشيلسي: تُوزع التذاكر المخصصة لجمهور الفريق الضيف عبر بوابة التذاكر الرسمية لتشيلسي على حاملي التذاكر الموسمية والأعضاء المؤهلين، بناءً على نقاط الولاء الخاصة بالمباريات خارج الأرض.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة سندرلاند وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليكم تفاصيل أسعار تذاكر مباراة سندرلاند وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر المباراة العادية للبالغين التي تُشترى مباشرةً من النادي تتراوح أسعارها عمومًا بين 28 و45 جنيهًا إسترلينيًا ، بحسب فئة التذكرة وموقع المقعد في ملعب النور.

قد تميل أسعار التذاكر العادية لمباريات الفئات البارزة أمام المنافسين الكبار أحيانًا إلى الحد الأعلى من نطاق الأسعار الرسمية، أو يتطلب شراؤها فئات معينة من العضوية.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من قنوات البيع الأساسية للناديين، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستاب هاب التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

تذاكر الدخول العام تبدأ أسعارها المعروضة من نحو 83 جنيهًا إسترلينيًا للمقاعد في المدرجات العلوية وعلى جانبي الملعب.

خيارات الضيافة لكبار الشخصيات وباقات يوم المباراة المميزة تبدأ أسعارها على مواقع إعادة البيع من نحو 185 جنيهًا إسترلينيًا وترتفع عن ذلك.

سندرلاند ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى سندرلاند وتشيلسي

حقق سندرلاند انتصارين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 5-3 أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوزه 1-0 على ألكمار في الدوري الأوروبي. وخلال المباريات الخمس، سجل فريق لو بريس سبعة أهداف واستقبل ثمانية، وحقق فوزين متتاليين على ألكمار وهال سيتي في كأس كاراباو بين هزائمه في الدوري.

حقق تشيلسي انتصارين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له. وخسر تشيلسي مؤخرًا 3-0 أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تعادله 2-2 مع هال سيتي. ويُعد فوزه 6-3 على ليدز يونايتد في كأس كاراباو أبرز نتائجه خلال تلك الفترة، وسجل فريق ألونسو 16 هدفًا واستقبل تسعة خلال المباريات الخمس.

سندرلاند ضد تشيلسي: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 24 مايو 2026، حين فاز سندرلاند على تشيلسي 2-1 في ملعب النور. وقبلها، فاز تشيلسي على سندرلاند خارج أرضه بنتيجة 2-1 في أكتوبر 2025. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة، يتفوق سندرلاند بفارق ضئيل بثلاثة انتصارات مقابل انتصارين لتشيلسي.