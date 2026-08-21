تجاوز سندرلاند كل التوقعات في عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، بعدما أنهى الموسم في المركز السابع وحجز مقعدًا في الدوري الأوروبي. وقد بُني ذلك النجاح على سجل قوي على أرضه، إذ حقق فريق ريجيس لو بريس بعض الانتصارات اللافتة على حساب تشيلسي وتوتنهام وبورنموث، وعلى وجه الخصوص نيوكاسل، في ملعب النور.

كما أظهر سندرلاند صلابته وروحه القتالية عندما حل أرسنال ضيفًا على ملعب النور في نوفمبر الماضي. ورغم تأخره بنتيجة 2-1 أمام أرسنال، خطف برايان بروبي هدف التعادل في الوقت بدل الضائع، ليدفع جماهير أصحاب الأرض إلى حالة من الجنون.

ويعود بطل الدوري الإنجليزي الممتاز إلى شمال شرق إنجلترا لخوض مواجهة ليلية مثيرة يوم السبت 12 سبتمبر، ويعلم سندرلاند أنه سيكون مطالبًا بالتركيز الكامل وإظهار الكثير من الصلابة والإصرار مجددًا.

ومن المنتظر أن تكون مباراة لا تُفوَّت، وقد تكون حاضرًا فيها. دع GOAL يزوّدك بكل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة سندرلاند ضد أرسنال، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة سندرلاند ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تقام مباراة سندرلاند ضد أرسنال على ملعب النور (سندرلاند) يوم السبت 12 سبتمبر، ومن المقرر أن تنطلق في الساعة 8 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 4 12 سبتمبر 2026 - 15:00 ملعب النور

كيفية شراء تذاكر مباراة سندرلاند ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات للتذاكر في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

ونظرًا إلى الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة البيع غير القانونية، والبوابات الرقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات غير المستخدمة إلى النادي.

الأعضاء الرسميون المشتركون بمقابل (نظام القرعة): جرى استبدال طوابير الحجز الإلكترونية التقليدية التي تعتمد على أسبقية الحضور بنظام قرعة عشوائية للأعضاء الرسميين المشتركين بمقابل (مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership). ويسجل الأعضاء خلال فترة محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في القرعة.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالسعر الاسمي من خلال منصة Ticket Exchange الرسمية الخاصة بالنادي.

البيع العام: المبيعات المفتوحة للجمهور العام غير الأعضاء تكاد تكون معدومة فعليًا في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر من منصات ثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة سندرلاند ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المستضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

فئات الأعمار والخصومات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا ضمن فئات البالغين، والناشئين (عادة تحت 18 أو تحت 21 عامًا)، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصم والشرائح العمرية تختلف من نادٍ إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات إلى فئات (مثل الفئة A أو B أو C). وتندرج المواجهات الكبيرة أمام منافسي الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، وهي الأعلى من حيث السعر الاسمي.

موقع المقعد: تحمل المقاعد الواقعة في وسط المدرجات الجانبية وفي المستويات السفلية أسعارًا أعلى، بينما توفر المقاعد في المستويات العلوية خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر مباريات الفريق على أرضه بالسعر الاسمي، تشترط تقريبًا جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أن يحمل كل متفرج عضوية رسمية سارية ومدفوعة للنادي من أجل دخول القرعة أو الاستفادة من منصات إعادة البيع.

تسعير تذاكر الجماهير الضيفة وتوافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا الحد الأقصى الإلزامي لسعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره حتى 2027/28 على الأقل.

ورغم أن سعر تذاكر الجماهير الضيفة محدد عند 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها من بين الأصعب حصولًا عليها في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى الذين يملكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، وهي لا تصل فعليًا إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

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