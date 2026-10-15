تعود منافسات دوري الأمم الأوروبية بمواجهة دولية مرتقبة تستضيف فيها سلوفينيا سويسرا على ملعب ستوجيتسه في ليوبليانا. ويدخل المنتخبان الأوروبيان لقاء دور المجموعات بقدر كبير من الجودة والحافز، ما يجعله من أكثر المباريات المنتظرة على جدول كرة القدم.

جول يقدم كل التفاصيل المهمة بشأن موعد المباراة وملعبها وفئات أسعار التذاكر وكيفية حجز المقاعد.

متى تنطلق مباراة سلوفينيا وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية، المستوى الثاني؟

تُقام مباراة سلوفينيا وسويسرا على ملعب ستوجيتسه في ليوبليانا، على أن يُؤكد موعد انطلاقها الرسمي مع اقتراب تاريخ المباراة.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 5 13 نوفمبر 2026 - 14:45 Stozice Stadium, Ljubljana

من أين يمكن شراء تذاكر مباراة سلوفينيا وسويسرا؟

تُطرح التذاكر الرسمية للمباراة عبر منصة البيع الأساسية التابعة للاتحاد المضيف، إيفنتيم سلوفينيا، التي تتولى طرح تذاكر مباريات المنتخب على أرضه للجمهور عمومًا. ويُنصح المشجعون بالتسجيل والحجز مبكرًا عند فتح البيع العام لضمان الحصول على مقاعد من الحصة المعتادة.

إذا نفدت حصص التذاكر الرسمية أو لم تتوفر مقاعد في القسم الذي تفضله، فيمكنك اللجوء إلى منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة سلوفينيا وسويسرا؟

تبدأ أسعار التذاكر الرسمية المباعة عبر إيفنتيم من 26 يورو للمقاعد العادية، بحسب فئة القسم وموقع المقعد داخل ملعب ستوجيتسه.

تبدأ أسعار التذاكر في سوق إعادة البيع من نحو 63 يورو على منصات مثل ستاب هاب عند نفاد مقاعد الدخول العام من منصات البيع الأساسية.

سلوفينيا ضد سويسرا في دوري الأمم الأوروبية، المستوى الثاني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى سلوفينيا وسويسرا

حققت سلوفينيا فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقت هزيمتين في آخر خمس مباريات، سجلت خلالها ستة أهداف واستقبلت ستة. وانتهت مباراتها الأخيرة بالخسارة 2-1 أمام كرواتيا، بعدما تعادلت 1-1 مع قبرص في المباراة السابقة. وجاء فوزها الوحيد في هذه السلسلة خارج أرضها أمام الجبل الأسود بنتيجة 3-2. ويعكس هذا التذبذب في النتائج والأهداف أن المنتخب لا يزال يبحث عن نسق ثابت.

أما نتائج سويسرا الأخيرة فأفضل بكثير. فقد فاز فريق ياكين بأربع من مبارياته الخمس الأخيرة، وكانت هزيمته الوحيدة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-1 في ربع نهائي كأس العالم. وقبل تلك الخسارة، تغلب على كولومبيا بركلات الترجيح بعد التعادل 0-0، وهزم الجزائر 2-0، وتفوق على كندا بصعوبة 2-1. وفي المباريات الخمس، سجلت سويسرا تسعة أهداف واستقبلت خمسة، واكتسبت زخمًا بأربعة انتصارات متتالية قبل الهزيمة أمام الأرجنتين.

سلوفينيا ضد سويسرا: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهى آخر لقاء بين المنتخبين بالتعادل 0-0 في مباراة بتصفيات كأس العالم أُقيمت في ليوبليانا في أكتوبر 2025. وجاءت تلك النتيجة بعد فوز سويسرا 3-0 في مباراة الذهاب في سبتمبر 2025. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، تتفوق سويسرا بثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد لسلوفينيا، إلى جانب تعادل واحد.



