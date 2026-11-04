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دوري أبطال أوروبا
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كيفية الحصول على تذاكر مباراة سلافيا براغ وفياريال: أسعار تذاكر دوري أبطال أوروبا، تفاصيل المباراة، بيع التذاكر في اللحظات الأخيرة والمزيد

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التذاكر
سلافيا براج
فياريال
دوري أبطال أوروبا

يواجه سلافيا براج فريق فياريال في دوري أبطال أوروبا. إليك كيفية حجز تذاكرك.

يستضيف سلافيا براغ فريق فياريال يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2026، على ملعب فورتونا أرينا في براغ.

في أول مواجهة بينهما على أرض النادي الإسباني، انتهت المباراة بتعادل مثير 2-2. وتفوق فياريال في مباراة الإياب بفوزه 2-0 عندما سافر إلى براغ، ليمنحه ذلك الأفضلية في سجل المواجهات المباشرة.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة سلافيا براغ وفياريال، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة سلافيا براغ وفياريال في دوري أبطال أوروبا؟

تُقام مباراة سلافيا براغ وفياريال على ملعب فورتونا أرينا في براغ، يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2026.

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دوري أبطال أوروبا - الجولة 5
إيدن أرينا

كيف تشتري تذاكر مباراة سلافيا براغ وفياريال في دوري أبطال أوروبا؟

إليكم الخيارات الرئيسية المتاحة للمشجعين الراغبين في شراء تذاكر مباراة سلافيا براغ وفياريال في دوري أبطال أوروبا:

1. قنوات الناديين الرسمية

  • بيع التذاكر عبر الناديين رسميًا: يمكن للمشجعين شراء تذاكر مدرجات أصحاب الأرض مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية لسلافيا براغ، أو تذاكر المقاعد المخصصة للجماهير الزائرة عبر القنوات الرسمية لفياريال، بحسب وضع العضوية ومراحل أولوية الشراء للمشجعين الأوفياء.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

  • منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر بالكامل عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء وبيع تذاكر مباريات دوري أبطال أوروبا المقبلة عند نفاد الحصص الأولية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة سلافيا براغ وفياريال في دوري أبطال أوروبا؟

إليكم الأسعار التقديرية لمباراة سلافيا براغ وفياريال في دوري أبطال أوروبا:

1. قنوات الناديين الرسمية

  • تذاكر أصحاب الأرض العادية: تتراوح بين نحو 25 و70 يورو، بحسب مستوى المقاعد والمدرج وفئة المباراة، مع منح الأولوية لأعضاء النادي وحاملي التذاكر الموسمية.
  • تذاكر الحصة المخصصة للجماهير الزائرة: تبلغ عادةً نحو 40 إلى 60 يورو، بما يتوافق مع الحدود القصوى التي يفرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أسعار تذاكر الجماهير الزائرة في المباريات الأوروبية.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر البيع الأولي للناديين، فإن منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هب تعرض التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا لطلب السوق:

  • تذاكر الدخول العام أو المقاعد خلف المرمى: تبدأ عادةً من نحو 65 إلى 85 يورو للمقاعد في المستوى العلوي أو خلف المرمى.
  • المقاعد الجانبية أو المميزة: يبلغ متوسط أسعارها نحو 210 إلى أكثر من 350 يورو، بحسب المعروض والطلب والموقع الدقيق للمقاعد.

سلافيا براغ ضد فياريال في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى سلافيا براغ وفياريال

حقق سلافيا براغ فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات رسمية له. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 2-2 أمام فنربخشة في دوري أبطال أوروبا، كما تعادل 0-0 مع هرادتس كرالوفه في الدوري الممتاز. وتمثل الخسارة 2-0 أمام صباح الهزيمة الوحيدة له خلال هذه السلسلة، فيما يُظهر فوزه على إف سي زلين وفيكتوريا بلزن أنه لا يزال قادرًا على تحقيق النتائج محليًا رغم صعوبة المباريات. وسجل سلافيا خمسة أهداف واستقبلت شباكه خمسة في تلك المباريات الخمس.

يدخل فياريال هذه المباراة بعدما حقق فوزين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له. وكانت نتيجته الأخيرة الخسارة 4-3 أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا، رغم أنه سبق أن تغلب على نابولي 3-1 في المسابقة نفسها. ويُكمل التعادل 0-0 مع إلتشي والخسارة 1-0 أمام ريال مدريد في الدوري سلسلةً تُظهر قدرة فياريال على تهديد الفرق الكبرى، لكنه عانى من غياب الاستمرارية. وسجل فياريال سبعة أهداف واستقبلت شباكه ثمانية في تلك المباريات الخمس.

سلافيا براج

سلافيا براج - المستوى

HRA
ت0-0
فنربخشه
ت2-2
BOL
ت1-1
BRN
ف4-0
يابلونيك
ف0-5
الهدف المسجل (المستقبل)
12/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
فياريال

فياريال - المستوى

ليفربول
خ4-3
فالنسيا
ف1-2
CDM
ف0-5
إسبانيول
خ0-1
سان جيرمان
خ0-6
الهدف المسجل (المستقبل)
10/12
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

سلافيا براغ ضد فياريال: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

التقى الناديان مرتين في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وكلتاهما في دور المجموعات للدوري الأوروبي في أكتوبر ونوفمبر 2017. وفاز فياريال بنتيجة 2-2 في المواجهة الأولى التي أُقيمت على أرضه، قبل أن يحقق انتصارًا 2-0 عندما استضاف سلافيا براغ مباراة الإياب. ويتفوق فياريال في سجل المواجهات المباشرة، بفوز واحد وتعادل واحد في المباراتين المسجلتين، بعدما أحرز أربعة أهداف مقابل هدفين لسلافيا.

وجهاً لوجه

سلافيا براجتعادلفياريال
0
1
1
الدوري الأوروبي
سلافيا براج badge
سلافيا براج
سلافيا براج
0
فياريال badge
فياريال
فياريال
2
انتهت
الدوري الأوروبي
فياريال badge
فياريال
فياريال
2
سلافيا براج badge
سلافيا براج
سلافيا براج
2
انتهت
2الأهداف المسجلة4
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/2
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/2

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