كيفية الحصول على تذاكر مباراة ستوك سيتي وكوينز بارك رينجرز: الأسعار في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، ومعلومات المباراة، ومبيعات اللحظة الأخيرة والمزيد

يستضيف ستوك سيتي فريق كوينز بارك رينجرز يوم السبت 5 ديسمبر 2026، على ملعب بيت365 في ستوك.

انتهت آخر مواجهة بينهما في الدوري بتعادل صعب دون أهداف على ملعب بيت365 في يناير 2026. وعلى أرضه، اعتاد ستوك سيتي أن يصعّب مهمة كوينز بارك رينجرز في اختراق دفاعه، إذ فاز في المباراتين السابقتين اللتين استضاف فيهما النادي اللندني بنتيجتي 3-1 و1-0.

دع جول يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة ستوك سيتي وكوينز بارك رينجرز، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة ستوك سيتي وكوينز بارك رينجرز في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي؟

تُقام مباراة ستوك سيتي وكوينز بارك رينجرز على ملعب بيت365 في ستوك يوم السبت 5 ديسمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى - الجولة 19 5 ديسمبر 2026 - 10:00 ملعب بريطانيا

كيف تشتري تذاكر مباراة ستوك سيتي وكوينز بارك رينجرز في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي؟

لشراء تذاكر مباراة ستوك سيتي وكوينز بارك رينجرز في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للناديين

مكتب التذاكر الرسمي لستوك سيتي: يمكنك شراء التذاكر العادية لجماهير الفريق المضيف مباشرة عبر الموقع الرسمي لستوك سيتي أو بالتواصل مع مكتب التذاكر التابع له، وهو الخيار الأساسي والأكثر أمانًا لجماهيره.

يمكنك شراء التذاكر العادية لجماهير الفريق المضيف مباشرة عبر الموقع الرسمي لستوك سيتي أو بالتواصل مع مكتب التذاكر التابع له، وهو الخيار الأساسي والأكثر أمانًا لجماهيره. الموقع الرسمي لكوينز بارك رينجرز: يمكن لجماهير الفريق الضيف الراغبة في السفر إلى ملعب بيت365 الحصول على التذاكر عبر بوابة التذاكر الرسمية لكوينز بارك رينجرز، إذ تُخصَّص دائمًا حصة لجماهير الفريق الزائر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام على منصات إعادة البيع مثل تيكومبو. تتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات دوري الدرجة الأولى الإنجليزي المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص المطروحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ستوك سيتي وكوينز بارك رينجرز في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي؟

فيما يلي تفصيل للأسعار التقديرية لتذاكر مباراة ستوك سيتي وكوينز بارك رينجرز في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي:

1. القنوات الرسمية للناديين

المقاعد العادية للبالغين من جماهير الفريق المضيف أو الضيف: من 25 إلى 38 جنيهًا إسترلينيًا.

من 25 إلى 38 جنيهًا إسترلينيًا. تذاكر الفئات المستحقة للتخفيض وكبار السن: من 18 إلى 27 جنيهًا إسترلينيًا.

من 18 إلى 27 جنيهًا إسترلينيًا. مقاعد الناشئين ومن هم دون 18 عامًا: من 12 إلى 15 جنيهًا إسترلينيًا.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر منافذ البيع الأساسية للناديين، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل تيكومبو التذاكر بأسعار تعتمد على الطلب في السوق:

مقاعد الدخول العام المعاد بيعها: من 75 إلى 95 جنيهًا إسترلينيًا.

من 75 إلى 95 جنيهًا إسترلينيًا. المقاعد المميزة والمقاعد على جانبي الملعب المعاد بيعها: من 100 إلى 135 جنيهًا إسترلينيًا.

ستوك سيتي ضد كوينز بارك رينجرز في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى ستوك سيتي وكوينز بارك رينجرز

يدخل ستوك سيتي هذه المباراة وهو في حالة جيدة، بعدما فاز بثلاث من آخر خمس مباريات له في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، وتعادل في واحدة وخسر أخرى. وكانت آخر مبارياته فوزًا خارج أرضه على بلاكبيرن روفرز بنتيجة 1-2، بعد انتصاره على بريستون نورث إند على أرضه بنتيجة 2-0. وجاءت هزيمته الوحيدة خلال هذه السلسلة أمام ميدلزبره، في مباراة استقبل فيها ثلاثة أهداف. وسجّل ستوك ستة أهداف واستقبل أربعة خلال المباريات الخمس، وحافظ على نظافة شباكه في مباراتين منها.

وتبدو نتائج كوينز بارك رينجرز في مبارياته الخمس الأخيرة أكثر تفاوتًا، إذ حقق انتصارين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين. وكانت أبرز نتائجه الفوز الكاسح على سوانزي سيتي بنتيجة 5-0، لكن ذلك قابله سقوطه على أرضه أمام ساوثهامبتون بنتيجة 4-1، وخسارته أمام برمنجهام سيتي بنتيجة 3-0. وكانت آخر نتائج كوينز بارك رينجرز التعادل 1-1 مع بيرنلي. وسجّل الفريق 11 هدفًا في تلك المباريات الخمس، لكنه استقبل تسعة، وهو ما يعكس قدرته على صناعة الفرص مع استمرار معاناته دفاعيًا.

ستوك سيتي ضد كوينز بارك رينجرز: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت آخر مواجهة بين الفريقين بالتعادل 0-0 على ملعب بيت365 في يناير 2026 ضمن دوري الدرجة الأولى الإنجليزي. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز ستوك سيتي مرتين، وكوينز بارك رينجرز مرة واحدة، وانتهت مباراتان بالتعادل. وتفوّق ستوك عمومًا على أرضه، إذ فاز في المباراتين السابقتين اللتين استضاف فيهما منافسه ضمن هذه البيانات بنتيجتي 3-1 و1-0.