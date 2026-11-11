يستضيف ستراسبورج فريق لوريان يوم السبت 5 ديسمبر 2026 على ملعب دو لا مينو في ستراسبورج.

وجرت آخر مواجهة بينهما في الدوري يوم 26 أبريل 2026، حين انتزع ستراسبورج فوزًا مثيرًا خارج أرضه بنتيجة 3-2 على ملعب دو موستوار. وقبل تلك المباراة الغزيرة بالأهداف، تعادل الفريقان سلبيًا في مواجهة اتسمت بالحذر الدفاعي على ملعب دو لا مينو في ديسمبر 2025.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة ستراسبورج ولوريان، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة ستراسبورج ولوريان في الدوري الفرنسي؟

تقام مباراة ستراسبورج ولوريان على ملعب دو لا مينو في ستراسبورج يوم السبت 5 ديسمبر 2026.

الدوري الفرنسي - الجولة 13 5 ديسمبر 2026 - 14:45 Stade de la Meinau

كيف تشتري تذاكر مباراة ستراسبورج ولوريان في الدوري الفرنسي؟

إليكم الخيارات والطرق المتاحة لشراء تذاكر مباراة ستراسبورج ولوريان في الدوري الفرنسي:

1. القنوات الرسمية للناديين

بيع التذاكر الرسمي للناديين: الطريقة الأكثر مباشرة وأمانًا هي الشراء عبر الموقع الرسمي لأي من ناديي ستراسبورج الألزاسي، بصفته الفريق المضيف، أو لوريان. وتوفر القنوات الرسمية للناديين التذاكر بأسعارها الأصلية المعتادة، مع أولوية الشراء للأعضاء وحاملي التذاكر الموسمية.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل ستب هب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الفرنسي المقبلة وبيعها عند نفاد التذاكر المطروحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ستراسبورج ولوريان في الدوري الفرنسي؟

إليكم الأسعار التقديرية لتذاكر مباراة ستراسبورج ولوريان المقبلة في الدوري الفرنسي:

1. القنوات الرسمية للناديين

المقاعد العادية: تتراوح أسعارها عادة بين 20 و40 يورو .

تتراوح أسعارها عادة بين . المقاعد المميزة أو مقاعد كبار الشخصيات: تتراوح أسعارها عمومًا بين 50 و75 يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية المطروحة للبيع عبر الناديين، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستب هب التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

المقاعد الأقل سعرًا أو مقاعد المدرجات العلوية: تبدأ أسعارها من نحو 30 إلى 35 يورو .

تبدأ أسعارها من نحو . المقاعد في المواقع المميزة بالمدرجات: تتراوح أسعارها بين 75 و95 يورو.

ستراسبورج ضد لوريان في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى ستراسبورج ولوريان

حقق ستراسبورج فوزًا واحدًا وتلقى أربع هزائم في آخر خمس مباريات له بالدوري الفرنسي. وكانت أحدث نتائجه الفوز على أرضه أمام أوكسير بنتيجة 5-1 يوم 1 نوفمبر، بعد هزائم متتالية أمام رين (0-3)، وباريس سان جيرمان (1-3)، ونيس (2-1)، وباريس إف سي (2-1). وسجل ستراسبورج عشرة أهداف واستقبل تسعة خلال تلك المباريات الخمس، ما يعكس قدرته على التسجيل مع معاناته دفاعيًا.

فاز لوريان في مباراتين وتعادل في واحدة وخسر اثنتين من آخر خمس مباريات له بالدوري الفرنسي. وتغلب على موناكو 1-0 وباريس إف سي 1-0 في انتصارين متتاليين، لكن مباراته الأخيرة انتهت بالخسارة أمام بريست 0-2 يوم 2 نوفمبر. كما تعادل سلبيًا مع أنجيه وخسر 2-1 أمام لو مان خلال تلك السلسلة المكونة من خمس مباريات. وسجل لوريان ثلاثة أهداف واستقبل ثلاثة في تلك الفترة.

ستراسبورج ضد لوريان: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جرت آخر مواجهة بين الناديين يوم 26 أبريل 2026، حين فاز ستراسبورج 3-2 خارج أرضه أمام لوريان في الدوري الفرنسي. وقبلها، تعادل الفريقان سلبيًا عندما استضاف ستراسبورج لوريان في ديسمبر 2025. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، حقق ستراسبورج ثلاثة انتصارات مقابل انتصارين للوريان، وشهدت تلك المباريات تسجيل 12 هدفًا إجمالًا.