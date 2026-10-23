تفوق ستراسبورج عمومًا في المواجهات المباشرة الأخيرة بين الفريقين، ومن بينها فوزه بثلاثية نظيفة في آخر لقاء جمعهما على أرضه. وينتظر المشجعين صراع تكتيكي محتدم، بينما يسعى أوكسير إلى إنهاء سلسلة مبارياته الأخيرة دون فوز أمام ستراسبورج العنيد على ملعب الأخير.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة ستراسبورج وأوكسير، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة ستراسبورج وأوكسير في الدوري الفرنسي؟

تُقام مباراة ستراسبورج وأوكسير على ملعب لا مينو في ستراسبورج، يوم الأحد 1 نوفمبر 2026.

الدوري الفرنسي - الجولة 9 1 نوفمبر 2026 - 09:00 Stade de la Meinau

كيف تشتري تذاكر مباراة ستراسبورج وأوكسير في الدوري الفرنسي؟

إذا كنت ترغب في شراء تذاكر مباراة الدوري الفرنسي المقبلة بين ستراسبورج وأوكسير على ملعب لا مينو، فتتوفر أمامك عدة خيارات:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر الرسمية للنادي: الطريقة الأكثر موثوقية ومباشرة للحصول على التذاكر بسعرها الأصلي هي عبر الموقع الرسمي لنادي راسينج ستراسبورج ألزاس أو مكتب التذاكر التابع له، حيث تُطرح التذاكر للأعضاء أو للبيع العام قبل أيام المباريات.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل ستب هب .

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ستراسبورج وأوكسير في الدوري الفرنسي؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة ستراسبورج وأوكسير في الدوري الفرنسي بحسب شرائها عبر القنوات الرسمية للنادي أو منصات إعادة البيع:

1. القنوات الرسمية للنادي

المدرجات خلف المرميين (المدرج الشرقي ومدرجات العائلات): من 30 إلى 50 يورو

مقاعد الزوايا: من 50 إلى 80 يورو

المقاعد على جانبي الملعب (المدرج الجنوبي والمنصة الرئاسية): من 80 إلى 120 يورو فأكثر

باقات كبار الشخصيات والضيافة: من 150 إلى 250 يورو فأكثر

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من مبيعات النادي المباشرة، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هب التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

المدرج العلوي وإعادة البيع العامة: من 30 إلى 55 يورو

التذاكر المعروضة في المقاعد العادية على جانبي الملعب والزوايا: من 55 إلى 95 يورو

المقاعد المميزة في المدرج السفلي والقطاعات مرتفعة الطلب: من 95 إلى 140 يورو فأكثر

ستراسبورج ضد أوكسير في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى ستراسبورج وأوكسير

حقق ستراسبورج انتصارين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بالدوري الفرنسي. وخسر في مباراته الأخيرة أمام باريس إف سي بنتيجة 2-1، بعدما تعادل 1-1 مع موناكو وحقق فوزًا كبيرًا على تروا بنتيجة 6-2 خارج أرضه. وفاز أيضًا على لانس 2-1 في وقت سابق من هذه السلسلة. وسجل ستراسبورج 11 هدفًا واستقبلت شباكه تسعة أهداف خلال المباريات الخمس.

حقق أوكسير انتصارين وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له بالدوري الفرنسي. وفاز في مباراته الأخيرة على بريست بنتيجة 2-1 خارج أرضه، وسبق ذلك فوزه على نيس 1-0. وجاءت هاتان النتيجتان الإيجابيتان بعد هزائمه أمام ليون (3-1)، وأنجيه (3-1)، ولانس (5-2). وسجل أوكسير سبعة أهداف واستقبلت شباكه 12 هدفًا خلال المباريات الخمس.

ستراسبورج ضد أوكسير: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جرت آخر مواجهة بين الفريقين في مارس 2026، وانتهت المباراة على ملعب أوكسير بالتعادل 0-0. وقبل ذلك، فاز ستراسبورج على أوكسير 3-0 على أرضه في أكتوبر 2025. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، حقق ستراسبورج ثلاثة انتصارات مقابل عدم تحقيق أوكسير أي فوز، وانتهت مباراتان بالتعادل، ليكون ستراسبورج الطرف المتفوق في هذه المواجهة خلال المواسم الأخيرة.