يستضيف رين دينامو زغرب يوم الخميس 10 ديسمبر 2026 على ملعب روازون بارك في رين.

أُقيمت مواجهتهما السابقة الوحيدة في دور المجموعات من كأس الاتحاد الأوروبي يوم 20 ديسمبر 2007، على ملعب روازون بارك. وانتهى ذلك اللقاء الوحيد بين الفريقين بالتعادل 1-1 بعد مباراة متكافئة، إذ سجل ستيفان مبيا هدف التعادل المتأخر للفريق الفرنسي.

دع جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة رين ودينامو زغرب، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة رين ودينامو زغرب في الدوري الأوروبي؟

تنطلق مباراة رين ودينامو زغرب على ملعب روازون بارك في رين يوم الخميس 10 ديسمبر 2026.

الدوري الأوروبي - الجولة 6 10 ديسمبر 2026 - 12:45 راوزهون

كيف تشتري تذاكر مباراة رين ودينامو زغرب في الدوري الأوروبي؟

إليك خيارات الحصول على التذاكر وشرائها للمباراة المقبلة بين رين ودينامو زغرب في الدوري الأوروبي:

1. القنوات الرسمية للنادي

بيع التذاكر الرسمي للنادي: اشترِ التذاكر من منافذ البيع الأساسية مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية لنادي ستاد رين أو مكاتب بيع التذاكر التابعة له، خصوصًا إذا كنت تتمتع بعضوية النادي أو بإحدى مزايا الولاء.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من قنوات النادي الرسمية، فغالبًا ما تتوفر تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل تيكومبو. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الأوروبي المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص المخصصة للبيع الأساسي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة رين ودينامو زغرب في الدوري الأوروبي؟

إليك تفاصيل أسعار تذاكر مباراة رين ودينامو زغرب في الدوري الأوروبي:

1. القنوات الرسمية للنادي

تذاكر الدخول العام: تتراوح أسعارها تقريبًا بين 25 و80 يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من منافذ البيع الأساسية للنادي، تعرض منصات إعادة البيع مثل تيكومبو التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

مقاعد المدرجات العلوية أو المقاعد ذات الرؤية العادية: تبدأ أسعارها عمومًا من نحو 85 إلى 107 يورو .

تبدأ أسعارها عمومًا من نحو . المقاعد المميزة أو المقاعد المطلة على طول الملعب أو مقاعد المدرجات السفلية: تبدأ أسعارها غالبًا من 130 يورو فما فوق.

رين ودينامو زغرب في الدوري الأوروبي: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج رين ودينامو زغرب الأخيرة

حقق رين فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت أحدث نتائجه الخسارة 1-2 أمام ليل في الدوري الفرنسي يوم 8 نوفمبر، بعد تعادله 0-0 مع أولمبياكوس في الدوري الأوروبي. وفاز على ستراسبورج 3-0 في أواخر أكتوبر، لكنه خسر أمام نيس 5-2. وسجل رين ستة أهداف واستقبل تسعة خلال تلك المباريات الخمس.

حقق دينامو زغرب ثلاثة انتصارات وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات رسمية له. وانتهت أحدث مبارياته بالفوز 1-3 على إن كيه فارازدين في الدوري الكرواتي يوم 8 نوفمبر، وجاء ذلك الانتصار المحلي بعد فوزه على سندرلاند في الدوري الأوروبي. وكانت خسارته 2-4 أمام إن إي سي نايميخن في أوروبا، في وقت سابق من أكتوبر، هي الأقسى له في الفترة الأخيرة. وسجل زغرب تسعة أهداف واستقبل ستة خلال هذه المباريات الخمس.

رين ودينامو زغرب: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أُقيمت المواجهة الوحيدة المسجلة بين رين ودينامو زغرب في هذه البيانات ضمن الدوري الأوروبي يوم 20 ديسمبر 2007، وانتهت بالتعادل 1-1 على ملعب روازون بارك. وبوجود مباراة واحدة فقط مسجلة بين الناديين، لا يتوفر الكثير من السوابق التاريخية للاستناد إليها قبل هذا اللقاء.