يستضيف رين نظيره بريست يوم السبت 5 ديسمبر 2026 على ملعب روازون بارك في رين.

في آخر مواجهة بينهما بالدوري، يوم 4 أبريل 2026، انتزع رين فوزًا صعبًا خارج أرضه على بريست بنتيجة 4-3 في مباراة حافلة بالإثارة. وقبل تلك المواجهة، حقق رين أيضًا فوزًا بنتيجة 3-1 على أرضه في روازون بارك في ديسمبر 2025.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن كيفية الحصول على تذاكر مباراة رين وبريست، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة رين وبريست في الدوري الفرنسي؟

تقام مباراة رين وبريست على ملعب روازون بارك في رين يوم السبت 5 ديسمبر 2026.

الدوري الفرنسي - الجولة 13 6 ديسمبر 2026 - 11:15 راوزهون

كيف تشتري تذاكر مباراة رين وبريست في الدوري الفرنسي؟

إليكم الخيارات والطرق المتاحة لشراء تذاكر مباراة رين وبريست في الدوري الفرنسي:

1. قنوات النادي الرسمية

منصة التذاكر الرسمية للنادي: الخيار الأكثر مباشرة وموثوقية هو شراء التذاكر عبر منصة رين الرسمية، التي توفر فئات المقاعد العادية بالأسعار الرسمية.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العادية عبر منصات إعادة البيع، مثل تيكومبو. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الفرنسي المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة رين وبريست في الدوري الفرنسي؟

إليكم الأسعار التقديرية لتذاكر مباراة رين وبريست المقبلة في الدوري الفرنسي:

1. قنوات النادي الرسمية

المقاعد العادية في المدرج العلوي أو خلف المرميين: تبدأ أسعارها عادةً من نحو 20 إلى 25 يورو .

تبدأ أسعارها عادةً من نحو . المقاعد العادية على جانبي الملعب: تتراوح أسعارها عمومًا بين 45 و65 يورو .

تتراوح أسعارها عمومًا بين . المدرج الرئيسي الأوسط أو الفئة الأولى: تبدأ أسعارها من نحو 70 إلى 95 يورو .

تبدأ أسعارها من نحو . باقات الضيافة وكبار الشخصيات: تتراوح أسعارها من 200 إلى أكثر من 500 يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من قنوات البيع الأصلية للنادي، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل تيكومبو التذاكر بأسعار تحددها مستويات الطلب في السوق:

الفئة الثانية أو الأقسام العلوية: تبدأ أسعار مقاعد المدرج العلوي أو الأقسام الأقل قربًا من منتصف الملعب من نحو 80 إلى 95 يورو .

تبدأ أسعار مقاعد المدرج العلوي أو الأقسام الأقل قربًا من منتصف الملعب من نحو . مقاعد الفئة الأولى: تتراوح أسعارها عادةً بين 110 و140 يورو .

تتراوح أسعارها عادةً بين . إعادة بيع تذاكر كبار الشخصيات والفئات المميزة: تبدأ أسعارها من نحو 160 إلى أكثر من 200 يورو.

رين ضد بريست في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى رين وبريست

حقق رين فوزين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت آخر نتائجه الخسارة أمام نيس 5-2 في الدوري الفرنسي يوم 30 أكتوبر، رغم فوزه على ستراسبورج 3-0 في الدوري قبلها بخمسة أيام. وشهدت هذه السلسلة أيضًا تعادله 2-2 مع يوفنتوس في الدوري الأوروبي. وسجل رين 16 هدفًا واستقبل 14 هدفًا خلال المباريات الخمس، وهي حصيلة تعكس قدرته الهجومية ومعاناته دفاعيًا.

حقق بريست فوزين وتعادلين وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له. وكانت آخر نتائجه الفوز خارج أرضه على لوريان 2-0 في الدوري الفرنسي يوم 2 نوفمبر، كما تغلب على أنجيه 5-1 في الدوري خلال أكتوبر. وتكتمل هذه السلسلة بخسارته أمام نيس 2-1، وتعادلين، أحدهما في مباراة ودية أمام مونزا والآخر أمام ليل. وسجل بريست 11 هدفًا واستقبل ستة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

رين ضد بريست: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيمت آخر مواجهة بين الفريقين يوم 4 أبريل 2026، حين فاز رين 4-3 على ملعب بريست في الدوري الفرنسي. وقبلها، حقق رين فوزًا على أرضه بنتيجة 3-1 في ديسمبر 2025. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، حقق رين ثلاثة انتصارات مقابل انتصارين لبريست، وشهدت تلك المباريات تسجيل 19 هدفًا.