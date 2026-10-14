يستضيف ريفر بليت نظيره راسينج كلوب على ملعب إستاديو ماس مونومنتال يوم الأحد 25 أكتوبر 2026، على أن تنطلق المباراة الساعة 19:15 بتوقيت الأرجنتين المحلي (ART).

تُعرف هذه المواجهة باسم «إل كلاسيكو ماس أنتيجوو»، أي أقدم مواجهة كلاسيكية في كرة القدم الأرجنتينية، وتجمع بين اثنين من الأعضاء المؤسسين لمجموعة «الخمسة الكبار» في منافسة يعود تاريخها إلى عام 1908.

وتُقام المواجهة في أكبر ملعب لكرة القدم في أمريكا الجنوبية، بسعة تتجاوز 84,500 متفرج، وتمثل مباريات ريفر بليت وراسينج كلوب قمة كرة القدم الأرجنتينية.

متى تنطلق مباراة ريفر بليت وراسينج كلوب في الدوري الأرجنتيني؟

دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني - الجولة 14 25 أكتوبر 2026 - 18:15

كيف تشتري تذاكر مباراة ريفر بليت وراسينج كلوب؟

البيع الرسمي للأعضاء (RiverID): تُباع التذاكر حصريًا عبر الإنترنت من خلال بوابة النادي RiverID، ولا توجد شباك تذاكر في الملعب يوم المباراة. وتُمنح الأولوية أولًا لأعضاء النادي الذين لا يملكون تذاكر موسمية (Socios sin TLM)، ثم لمجتمع المشجعين الدوليين Somos River قبل انطلاق المباراة بثلاثة إلى أربعة أيام. ونادرًا ما يُفتح البيع العام للمواجهات الكبرى.

برنامج إعادة إتاحة المقاعد (Liberá Tu Lugar): يتعين على حاملي التذاكر الموسمية (TLM) الذين لا يستطيعون الحضور إعادة مقاعدهم إلى النادي قبل يوم المباراة بما يصل إلى 48 ساعة، ما يتيح طرح المقاعد المعادة تباعًا على منصة RiverID خلال الساعات الـ24 إلى الـ48 السابقة لانطلاق المباراة.

باقات حضور المباراة وخدمات الضيافة لكبار الشخصيات: نظرًا إلى أن الحصول على التذاكر العامة مشروط بفئات العضوية، يلجأ السياح وغير الأعضاء عادةً إلى وكالات رحلات كرة القدم المعتمدة، مثل LandingPadBA أو Tangol، التي تقدم التذاكر ضمن باقات تشمل مرافقين محليين ووسائل نقل خاصة، أو إلى باقات الضيافة الرسمية للنادي (Hospitality Monumental).

الدخول الرقمي وإبراز الهوية الإلزامي: الدخول رقمي بالكامل ومرتبط مباشرةً بملفك على RiverID أو ببطاقة Carnet Único المادية. وبموجب قواعد Tribuna Segura الأرجنتينية المطبقة يوم المباراة، يجب إبراز جواز سفر أصلي أو بطاقة هوية وطنية أصلية عند نقاط التفتيش الخارجية للشرطة لدخول محيط الملعب.

ريفر بليت ضد راسينج كلوب في الدوري الأرجنتيني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى ريفر بليت وراسينج كلوب

فاز ريفر بليت في أربع من مبارياته الخمس الأخيرة في الدوري الأرجنتيني وخسر واحدة. وتغلب فريق بونزيو على إستوديانتيس دي ريو كوارتو 1-0 في آخر مبارياته، كما حقق خلال هذه السلسلة انتصارين على أتلتيكو توكومان وإنديبندينتي ريفادافيا. وجاءت هزيمته الوحيدة أمام هوراكان بنتيجة 2-1، لتقطع لفترة وجيزة سلسلة من النتائج المستقرة. وسجل ريفر تسعة أهداف واستقبل خمسة في تلك المباريات الخمس.

فاز راسينج كلوب في اثنتين من مبارياته الخمس الأخيرة في مختلف المسابقات وخسر ثلاثًا. وكانت آخر نتائجه في الدوري الأرجنتيني الخسارة 0-2 أمام بيلجرانو، كما خسر 2-3 أمام بوكا جونيورز في كأس الأرجنتين. ويُعد فوزه خارج أرضه 1-2 على إستوديانتيس دي ريو كوارتو آخر نتيجة إيجابية له. وسجل فريق روميرو ثمانية أهداف واستقبل مثلها في تلك المباريات الخمس، في مؤشر على قدرته على صناعة الفرص مع استمرار انكشافه دفاعيًا.

ريفر بليت وراسينج كلوب: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

يتفوق ريفر بليت في سجل المواجهات الأخيرة بين الناديين. وجاءت آخر مواجهة في أبريل 2026، حين فاز ريفر 2-0 خارج أرضه على ملعب راسينج في الدوري الأرجنتيني. وحقق ريفر ثلاثة انتصارات مقابل انتصارين لراسينج في آخر خمس مواجهات مباشرة، مع ميل الكفة بوضوح لصالح الفريق الضيف في المواسم الأخيرة. ويعود آخر فوز لراسينج في هذه المواجهة إلى ديسمبر 2024، حين انتصر 1-0 على أرضه، وسيحتاج إلى تغيير المسار الذي لم يكن في صالحه.