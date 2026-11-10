يستضيف ريال مدريد ديبورتيفو ألافيس يوم الأحد 29 نوفمبر 2026 على ملعب سانتياجو برنابيو في مدريد.

في آخر مواجهة بينهما في الدوري، التي أُقيمت في أبريل 2026 على ملعب سانتياجو برنابيو، انتزع ريال مدريد فوزاً صعباً بنتيجة 2-1 بفضل هدفي كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور. ونجح ألافيس في إزعاج ريال مدريد لفترات وجيزة خلال موسمي 2024–25 و2025–26، لكن سجل المواجهات التاريخية يرجّح كفة نادي العاصمة بفارق كبير.

يقدّم لكم موقع جول كل ما تحتاجون إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني؟

تنطلق مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس على ملعب سانتياجو برنابيو في مدريد، يوم الأحد 29 نوفمبر 2026.

الدوري الإسباني - الجولة 14 28 نوفمبر 2026 - 15:00 سانتياجو بيرنابيو

كيف تشتري تذاكر مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني؟

إليكم الخيارات المعتادة المتاحة لشراء تذاكر مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس المقبلة في الدوري الإسباني:

1. القنوات الرسمية للنادي

بيع التذاكر عبر القنوات الرسمية للنادي: الخيار الأكثر مباشرة وموثوقية لشراء التذاكر الرسمية عند طرحها للبيع للجمهور، ولأعضاء النادي (سوسيوس) وحاملي بطاقة «مدريديستا».

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تماماً من قنوات النادي الرسمية، يمكن غالباً العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل ستوب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإسباني المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص المطروحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني؟

إليكم خيارات أسعار التذاكر لمباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس المقبلة في الدوري الإسباني:

1. القنوات الرسمية للنادي

الدخول العام والمقاعد العادية: تتراوح أسعارها عادةً بين 35 و60 يورو .

تتراوح أسعارها عادةً بين . المقاعد المميزة والفئات المتوسطة: تتراوح أسعارها عموماً بين 80 و150 يورو .

تتراوح أسعارها عموماً بين . باقات ضيافة كبار الشخصيات: تبدأ أسعارها من نحو 275 يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات النادي الأساسية، تعرض منصات إعادة البيع، مثل ستوب هاب ، التذاكر بأسعار تعتمد على الطلب في السوق:

إعادة بيع تذاكر المقاعد العادية والمدرجات العلوية: تبدأ أسعارها من نحو 120 إلى 150 يورو .

تبدأ أسعارها من نحو . إعادة بيع تذاكر المقاعد على جانبي الملعب وفي الوسط: تتراوح أسعارها عادةً بين 160 و250 يورو أو أكثر .

تتراوح أسعارها عادةً بين . إعادة بيع تذاكر كبار الشخصيات والشركات: تتراوح أسعارها بين 350 وأكثر من 1,000 يورو.

ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس

يخوض ريال مدريد هذه المباراة بعدما فاز بمبارياته الخمس الأخيرة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا. وكانت آخر مبارياته فوزاً بنتيجة 2-1 على برشلونة في الدوري الإسباني، كما حقق خلال هذه السلسلة فوزاً بنتيجة 4-1 على لايبزيج في أوروبا. وسجّل ريال مدريد 14 هدفاً واستقبلت شباكه ثلاثة أهداف فقط في تلك المباريات الخمس، بما في ذلك أربع مباريات متتالية لم يُهزم فيها دفاعه.

عانى ألافيس من تذبذب النتائج، إذ حقق فوزاً واحداً وتعادلين وتلقى هزيمتين في مبارياته الخمس الأخيرة بالدوري الإسباني. وانتهت آخر مبارياته بالتعادل 1-1 مع مالاجا، كما خسر ثلاثاً من آخر أربع مباريات خاضها خارج أرضه. وسجّل الفريق الزائر ثلاثة أهداف واستقبلت شباكه خمسة في تلك المباريات الخمس.

ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت آخر مواجهة بين الفريقين بفوز ريال مدريد 2-1 على ملعب برنابيو في أبريل 2026. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما في الدوري الإسباني، فاز ريال مدريد أربع مرات وألافيس مرة واحدة، وجاء انتصار ألافيس الوحيد في ديسمبر 2025 عندما تغلب على ريال مدريد خارج أرضه بنتيجة 1-2. وسجّل ريال مدريد 13 هدفاً في تلك المواجهات الخمس، مقابل خمسة أهداف لألافيس.