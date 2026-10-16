يستضيف ريال بيتيس فريق مالاجا يوم الأحد 1 نوفمبر 2026 على ملعب لا كارتوخا في إشبيلية.

يتفوق ريال بيتيس على مالاجا في تاريخ مواجهاتهما الرسمية بالدوري، إذ حقق عددًا أكبر من الانتصارات. وجمعتهما آخر مباراة ودية بين الأندية في أغسطس 2025، وفاز فيها مالاجا على بيتيس بنتيجة 3-1.

دع جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز تذاكر مباراة ريال بيتيس ومالاجا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة ريال بيتيس ومالاجا في الدوري الإسباني؟

تقام مباراة ريال بيتيس ومالاجا على ملعب لا كارتوخا في إشبيلية يوم الأحد 1 نوفمبر 2026.

الدوري الإسباني - الجولة 11 31 أكتوبر 2026 - 13:30 لا كاروتوخا

كيف تشتري تذاكر مباراة ريال بيتيس ومالاجا في الدوري الإسباني؟

إليك الخيارات الرئيسية المتاحة لشراء تذاكر مباراة ريال بيتيس ومالاجا في الدوري الإسباني على ملعب لا كارتوخا:

1. القنوات الرسمية للنادي

قنوات ريال بيتيس الرسمية: يمكنك شراء التذاكر العادية للمباراة مباشرة عبر الموقع الرسمي لريال بيتيس. وهذه الطريقة الأكثر مباشرة للحصول على التذاكر بسعرها الأصلي عند بدء بيعها للجمهور.

شباك التذاكر يوم المباراة: بحسب عدد التذاكر المتبقية مع اقتراب يوم المباراة، قد تتاح أحيانًا فرصة شراء التذاكر المتبقية من شباك التذاكر في الملعب قبل انطلاق اللقاء، لكن الاعتماد على هذا الخيار في مباريات الدوري ينطوي على احتمال أكبر لنفاد التذاكر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع، مثل ستوب هاب . وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء وبيع تذاكر مباريات الدوري الإسباني المقبلة بعد نفاد التذاكر المطروحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ريال بيتيس ومالاجا في الدوري الإسباني؟

إليك تفصيل أسعار تذاكر مباراة ريال بيتيس ومالاجا في الدوري الإسباني، بحسب الخيارات الرسمية للنادي ومنصات إعادة البيع:

1. القنوات الرسمية للنادي

تذاكر الدخول العام العادية: تتراوح عادةً بين 20 و90 يورو في مباريات الدوري الإسباني العادية، بحسب فئة المقعد وموقعه في ملعب لا كارتوخا.

باقات كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ أسعار المقاعد المميزة وخيارات الضيافة الرسمية عبر بوابة النادي عمومًا من نحو 200 إلى 350 يورو أو أكثر للتذكرة الواحدة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من قنوات البيع الأساسية للنادي، تعرض منصات إعادة البيع، مثل ستوب هابالتذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

مقاعد المدرج العلوي أو خلف المرمى: تبدأ من نحو 29 إلى 35 يورو .

المقاعد الجانبية أو المميزة بمحاذاة الملعب: تتراوح عمومًا بين 90 و180 يورو أو أكثر ، بحسب الطلب والموقع الدقيق للمدرج.

متوسط السعر في السوق: يبلغ متوسط أسعار التذاكر المعروضة لهذه المباراة نحو 185 إلى 190 يورو ، بحسب مدى توافر التذاكر مع اقتراب يوم المباراة.

ريال بيتيس ومالاجا في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى ريال بيتيس ومالاجا

يدخل ريال بيتيس المباراة بمستوى ممتاز، بعدما فاز في أربع من آخر خمس مباريات رسمية خاضها. وانتهت آخر مبارياته بالتعادل 1-1 خارج أرضه أمام ديبورتيفو لاكورونيا في الدوري الإسباني، وذلك بعد فوزين متتاليين على خيتافي وفياريال. وكان أبرز نتائج هذه الفترة فوزه 3-2 على ليل في دوري أبطال أوروبا، وشملت أيضًا انتصاره 1-0 على ريال مدريد على أرضه. وسجل بيتيس ثمانية أهداف واستقبلت شباكه سبعة في تلك المباريات الخمس.

أما نتائج مالاجا الأخيرة فتروي قصة مختلفة تمامًا. فقد حصد نقطتين من آخر خمس مباريات، من دون أي فوز، بعدما تعادل مرتين وخسر ثلاث مرات. وجاءت أثقل هزائمه بنتيجة 4-0 أمام ريال مدريد، فيما أبرزت خسارته 1-3 أمام فياريال معاناته خارج أرضه. وكانت آخر نتائجه التعادل دون أهداف مع ليفانتي. وخلال المباريات الخمس، سجل مالاجا ثلاثة أهداف واستقبلت شباكه تسعة.

ريال بيتيس ومالاجا: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جمعت آخر مواجهة بين الناديين مباراة ودية استعدادًا للموسم يوم 9 أغسطس 2025، فاز فيها مالاجا على ريال بيتيس 3-1. وقبلها، اقتصرت مواجهاتهما على الدوري الإسباني، وفاز بيتيس بثلاث من مباريات الدوري الأربع الواردة في البيانات. وفي المواجهات الخمس المدرجة جميعها، يتفوق بيتيس في السجل الإجمالي، فيما جاء انتصار مالاجا الوحيد في تلك المباراة الودية الأخيرة.