يستضيف ريال بيتيس رايو فاييكانو يوم الأحد 29 نوفمبر 2026 على ملعب لا كارتوخا.

في آخر مواجهة بينهما بالدوري، في فبراير 2026، تعادل الفريقان 1-1 في مباراة متكافئة على ملعب لا كارتوخا، وسجل كل من سيدريك باكامبو وإيسي بالازون هدفًا. وجاء ذلك بعد تعادلهما دون أهداف في مباراة حذرة جمعتهما في فاييكاس في ديسمبر 2025، خلال موسم الدوري الإسباني 2025–2026.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة ريال بيتيس ورايو فاييكانو، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة ريال بيتيس ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني؟

تنطلق مباراة ريال بيتيس ورايو فاييكانو على ملعب لا كارتوخا في إشبيلية يوم الأحد 29 نوفمبر 2026.

الدوري الإسباني - الجولة 14 28 نوفمبر 2026 - 08:00 لا كاروتوخا

كيف تشتري تذاكر مباراة ريال بيتيس ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني؟

إليكم الخيارات المعتادة المتاحة لشراء تذاكر مباراة ريال بيتيس ورايو فاييكانو المقبلة في الدوري الإسباني:

1. القنوات الرسمية للناديين

بيع التذاكر عبر الناديين رسميًا: يمكنكم شراء التذاكر مباشرة عبر الموقعين الرسميين لريال بيتيس ورايو فاييكانو، وهما المصدران الأكثر موثوقية ومباشرة لبيع التذاكر للجمهور.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الإسباني المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص المطروحة للبيع مباشرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ريال بيتيس ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني؟

إليكم خيارات أسعار التذاكر لمباراة ريال بيتيس ورايو فاييكانو المقبلة في الدوري الإسباني:

1. القنوات الرسمية للناديين

الدخول العام والمقاعد العادية: تبدأ الأسعار من نحو 25 يورو للمقاعد خلف خط المرمى أو في المدرجات العلوية.

تبدأ الأسعار من نحو للمقاعد خلف خط المرمى أو في المدرجات العلوية. مقاعد المدرجات المتوسطة وجانبي الملعب: تتراوح أسعارها عادة بين 45 و90 يورو ، بحسب المقاعد المتاحة في كل قسم.

تتراوح أسعارها عادة بين ، بحسب المقاعد المتاحة في كل قسم. باقات كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ أسعارها من 150 إلى 250 يورو فأكثر، وتشمل دخول صالات بمستوى أعلى ومقاعد مبطنة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية المطروحة للبيع عبر الناديين، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

أقل أسعار تذاكر إعادة البيع: تبدأ من نحو 25 إلى 30 يورو للمقاعد في المدرجات العلوية أو خلف خط المرمى.

تبدأ من نحو للمقاعد في المدرجات العلوية أو خلف خط المرمى. متوسط أسعار إعادة البيع: يبلغ نحو 115 إلى 140 يورو مع تغير الطلب كلما اقترب يوم المباراة.

ريال بيتيس ضد رايو فاييكانو في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى ريال بيتيس ورايو فاييكانو

فاز ريال بيتيس في ثلاث من مبارياته الخمس الأخيرة بجميع المسابقات، وتعادل في واحدة وخسر واحدة. وكانت آخر نتائجه التعادل 0-0 مع سيلتا فيجو في الدوري الإسباني، بعد فوزه 1-0 على فينورد في دوري أبطال أوروبا. وقبل ذلك، خسر 5-2 أمام برشلونة، لكنه حقق أيضًا فوزًا بنتيجة 3-2 على بورتو، وآخر كبيرًا بنتيجة 5-2 على أوساسونا. وسجل بيتيس 11 هدفًا واستقبل ثمانية خلال تلك المباريات الخمس.

فاز رايو فاييكانو في واحدة من مبارياته الخمس الأخيرة بالدوري الإسباني، وتعادل في اثنتين وخسر اثنتين. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 3-0 أمام إلتشي، بعدما تعادل 1-1 مع خيتافي في المباراة السابقة. وكان فوزه الوحيد خلال هذه الفترة بنتيجة 2-1 على إسبانيول. وسجل رايو خمسة أهداف واستقبل عشرة في تلك المباريات الخمس، وهي حصيلة تعكس هشاشة دفاعية سيسعى بينيات سان خوسيه إلى معالجتها.

ريال بيتيس ضد رايو فاييكانو: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

التقى الفريقان آخر مرة في فبراير 2026، وتعادلا 1-1 على ملعب لا كارتوخا في الدوري الإسباني. وتتسم نتائج المواجهات الخمس الأخيرة بينهما بالتقارب: فاز رايو في واحدة منها، ولم يفرض أي من الفريقين تفوقه، وتكرر التعادل في ثلاث مباريات من أصل خمس. وكان رايو الفريق الوحيد الذي حقق فوزًا صريحًا في المواجهات الأخيرة، حين انتصر 2-0 على أرضه في مارس 2024.