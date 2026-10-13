يدخل ريال بيتيس المباراة بعد فوزه القوي على ليل 3-2 في الجولة الافتتاحية. ويتطلع بورتو إلى التعويض بعد خسارته 2-0 أمام مانشستر سيتي في مباراته الأولى.

يقدم لك جول كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن الحصول على تذاكر مباراة ريال بيتيس وبورتو، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة ريال بيتيس وبورتو في دوري أبطال أوروبا؟

تُقام مباراة ريال بيتيس وبورتو على ملعب بينيتو فيامارين في إشبيلية، يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 2 14 أكتوبر 2026 - 15:00 بينتو فيامارين

كيف تشتري تذاكر مباراة ريال بيتيس وبورتو في دوري أبطال أوروبا؟

للحصول على تذاكر مباراة ريال بيتيس وبورتو في دوري أبطال أوروبا على ملعب بينيتو فيامارين بإشبيلية، تتوفر أمامك عدة خيارات بحسب أولوية البيع وتوافر المقاعد:

بوابة التذاكر الرسمية لريال بيتيس: الطريقة الأساسية والأكثر أمانًا لشراء تذاكر المدرجات المخصصة لأصحاب الأرض هي متجر التذاكر الرسمي لريال بيتيس عبر الإنترنت. وتُمنح أولوية الشراء أولًا لأعضاء النادي ( سوسيوس )، ثم تُطرح التذاكر العادية المتبقية للجمهور قبل يوم المباراة بنحو أسبوع إلى 3 أسابيع.

شباك تذاكر الملعب ( تاكيا ): يمكنك شراء التذاكر الورقية مباشرة من شبابيك التذاكر في الملعب بإشبيلية. ويعمل شباك التذاكر عادةً من الاثنين إلى الجمعة خلال ساعات العمل المعتادة، وكذلك يوم المباراة حتى موعد انطلاقها إذا بقيت مقاعد متاحة.

المدرج المخصص لجماهير الفريق الضيف (مشجعو بورتو): إذا رغبت في الجلوس بالمدرج المخصص لجماهير الفريق الضيف، يوزّع بورتو التذاكر مباشرةً على أعضاء النادي وحاملي التذاكر الموسمية عبر بوابته الرسمية.

منصات إعادة البيع والشركاء المعتمدون: إذا نفدت التذاكر الرسمية المطروحة للجمهور سريعًا، توفر منصات التذاكر الثانوية، مثل ستاب هاب ، تذاكر لإعادة البيع.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ريال بيتيس وبورتو في دوري أبطال أوروبا؟

تتفاوت أسعار التذاكر الرسمية وتذاكر منصات إعادة البيع لمباراة ريال بيتيس وبورتو في دوري أبطال أوروبا تفاوتًا كبيرًا بحسب فئة المقاعد ومرحلة البيع:

السعر الرسمي للتذاكر العادية المطروحة للجمهور: من 50 إلى 120 يورو للمقاعد الأساسية في الأجزاء العلوية من المدرجين خلف المرميين (غول نورتي وغول سور)، أو الجزء العلوي من مدرج بريفيرينسيا، عند طرحها للجمهور.

السعر الرسمي للمقاعد المميزة والمقاعد على جانبي الملعب: من 120 إلى 220 يورو للمقاعد الوسطى على جانبي الملعب في مدرج فوندو أو الجزء السفلي من مدرج بريفيرينسيا.

باقات كبار الشخصيات والضيافة: من 350 إلى أكثر من 650 يورو للمقاعد المميزة التي تشمل دخول صالة الضيافة في الملعب، مع مأكولات ومشروبات مجانية.

سوق إعادة بيع التذاكر

بالنسبة إلى المشجعين الراغبين في شراء التذاكر عبر منصات إعادة البيع، مثل ستاب هاب، تعتمد الأسعار على فئة المقاعد والطلب مع اقتراب يوم المباراة.

الأسعار الأولية لتذاكر إعادة البيع: من 115 إلى 130 يورو للتذاكر الأقل سعرًا في منصات إعادة البيع، ضمن فئات المقاعد خلف المرميين.

متوسط أسعار تذاكر إعادة البيع: من 200 إلى 350 يورو للمقاعد العادية على جانبي الملعب أو في المدرجات متوسطة المستوى، مع اقتراب يوم المباراة.

ريال بيتيس وبورتو في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى ريال بيتيس وبورتو مؤخرًا

فاز ريال بيتيس في أربع من آخر خمس مباريات رسمية خاضها، مقابل هزيمة واحدة. وكانت آخر نتائجه الفوز 2-1 خارج أرضه على فياريال في الدوري الإسباني، كما تغلب خلال الفترة نفسها على ريال مدريد 1-0 وليل 3-2 في دوري أبطال أوروبا. وجاءت هزيمته الوحيدة أمام ليفانتي بنتيجة 5-2. وسجل بيتيس تسعة أهداف واستقبل سبعة في المباريات الخمس.

فاز بورتو في أربع من آخر خمس مباريات رسمية خاضها، مقابل هزيمة واحدة. وكانت آخر نتائجه الفوز 4-1 على كاسا بيا إيه سي في الدوري البرتغالي، كما تغلب على أكاديميكو فيسيو 3-0 وأروكا 2-0 في المنافسات المحلية. وجاءت هزيمته الوحيدة خلال هذه الفترة أمام مانشستر سيتي بنتيجة 2-0 في دوري أبطال أوروبا. وسجل بورتو عشرة أهداف واستقبل ثلاثة في المباريات الخمس.

ريال بيتيس وبورتو: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

المواجهة الوحيدة المسجلة بين الفريقين في البيانات المتاحة انتهت بالتعادل 1-1 في مباراة ودية للأندية يوم 19 يوليو 2019، حين استضاف بورتو ريال بيتيس. ولا تتضمن مجموعة البيانات أي مباريات رسمية أخرى بينهما.