يلتقي الفريقان ضمن نظام مرحلة الدوري الموسّعة حديثًا، حيث يُعد حصد النقاط الثلاث حاسمًا لضمان مقعد في الأدوار الإقصائية. وتمثل هذه المواجهة أول لقاء أوروبي رسمي بينهما منذ مواجهتهما ذهابًا وإيابًا في تصفيات الدوري الأوروبي في أغسطس 2011.

دع جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن الحصول على تذاكر مباراة روما وسلوفان براتيسلافا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة روما وسلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا؟

تنطلق مباراة روما وسلوفان براتيسلافا على ملعب الأولمبيكو في روما، يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 3 20 أكتوبر 2026 - 15:00 الأولمبيكو

كيف تشتري تذاكر مباراة روما وسلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا؟

تعتمد طريقة شراء تذاكر مباراة روما وسلوفان براتيسلافا على ما إذا كنت تخطط للجلوس في مدرجات أصحاب الأرض بملعب الأولمبيكو أم للانضمام إلى مشجعي الفريق الضيف:

1. منصة بيع التذاكر الرسمية لروما

مقاعد الدخول العام: الخيار الأكثر مباشرة هو الشراء من متجر التذاكر الإلكتروني الرسمي لروما. وتُطرح التذاكر على مراحل، إذ يحصل حاملو التذاكر الموسمية وأعضاء النادي الرسميون على أولوية الشراء قبل فتح البيع للجمهور العام.

2. التذاكر المخصصة لمشجعي الفريق الضيف (سلوفان براتيسلافا)

القطاع المخصص لجماهير الفريق الضيف: يتعين على مشجعي الفريق الضيف الراغبين في الجلوس في القطاع المخصص لهم ( ديستينتي نورد أوفيست / سيتوري أوبيتي ) الحصول على تذاكرهم مباشرة عبر القنوات الرسمية لنادي سلوفان براتيسلافا أو مجموعات المشجعين المعتمدة، وليس عبر موقع النادي المستضيف.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة روما وسلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة روما وسلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا على ملعب الأولمبيكو بحسب الفئة ومنصة الشراء:

1. تذاكر الدخول العام الرسمية لروما (بالسعر الأصلي)

عند الشراء مباشرة عبر منصة روما الرسمية، تتبع أسعار التذاكر عادةً فئات التسعير المعتادة لدوري أبطال أوروبا:

كورفا سود / كورفا نورد (خلف المرمى): من 30 إلى 50 يورو

ديستينتي (المدرجات الركنية): من 50 إلى 80 يورو

تريبونا تيفيري (المدرج الجانبي): من 80 إلى 130 يورو

تريبونا مونتي ماريو (المدرج الرئيسي): من 120 إلى أكثر من 200 يورو

2. سوق إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هبتذاكر بالأسعار التالية، بحسب الطلب وموقع المقعد:

السعر المبدئي: تبدأ أسعار تذاكر إعادة البيع حاليًا من نحو 100 إلى 105 يوروهات للدخول الأساسي.

متوسط سعر إعادة البيع: تتراوح أسعار المقاعد في الفئات المتوسطة والمدرجات الوسطى عادةً بين 140 و250 يورو للتذكرة الواحدة.

روما وسلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى روما وسلوفان براتيسلافا

حقق روما ثلاثة انتصارات وتعادلين في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته تعادلًا بنتيجة 2-2 مع إنتر ميلان في الدوري الإيطالي، بعدما تقدم 2-0 بنهاية الشوط الأول. وقبل ذلك، فاز على تورينو 2-0 خارج أرضه وتعادل 1-1 مع فنربخشة في دوري أبطال أوروبا. وسجل روما ثمانية أهداف واستقبل خمسة في تلك المباريات الخمس.

حقق سلوفان براتيسلافا انتصارين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له. وكانت آخر نتائجه الفوز 2-1 على كومارنو في الدوري السلوفاكي الممتاز، لكنه خسر 6-1 أمام باريس سان جيرمان في مباراته السابقة بدوري أبطال أوروبا. وتعادل أيضًا 3-3 مع جيلينا في الدوري خلال هذه الفترة، واستقبل تسعة أهداف في المباريات الخمس.

روما وسلوفان براتيسلافا: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

التقى الناديان مرتين من قبل، كلتاهما في تصفيات الدوري الأوروبي في أغسطس 2011. وكانت المواجهة متكافئة: فاز سلوفان بمباراة الذهاب 1-0 في براتيسلافا، قبل أن يتعادل روما في مباراة الإياب 1-1 على أرضه. ويتساوى الفريقان في السجل الإجمالي لهاتين المباراتين، إذ حقق كل منهما فوزًا واحدًا، فيما انتهت المواجهة بنتيجة إجمالية 2-1 لصالح سلوفان.