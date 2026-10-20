يلتقي الفريقان ضمن النظام الموسّع حديثًا لمرحلة الدوري، حيث يُعد حصد النقاط الثلاث أمرًا حاسمًا لضمان مكان في الأدوار الإقصائية. وتُعد هذه أول مواجهة أوروبية رسمية بينهما منذ لقائهما ذهابًا وإيابًا في تصفيات الدوري الأوروبي في أغسطس 2011.

إليك من جول كل ما تحتاج إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة روما وسلوفان براتيسلافا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة روما وسلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا؟

تنطلق مباراة روما وسلوفان براتيسلافا على ملعب الأولمبيكو في روما، يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 3 20 أكتوبر 2026 - 15:00 الأولمبيكو

كيف تشتري تذاكر مباراة روما وسلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا؟

تعتمد طريقة شراء تذاكر مباراة إيه إس روما وإس كيه سلوفان براتيسلافا على ما إذا كنت تخطط للجلوس في مدرجات أصحاب الأرض بملعب الأولمبيكو أم الانضمام إلى جماهير الفريق الضيف:

1. منصة التذاكر الرسمية لنادي إيه إس روما

مقاعد الدخول العام: الخيار الأكثر مباشرة هو الشراء من متجر التذاكر الإلكتروني الرسمي لنادي إيه إس روما. وتُطرح التذاكر على مراحل، إذ يحظى حاملو التذاكر الموسمية وأعضاء النادي الرسميون بأولوية الشراء قبل فتح البيع للجمهور.

2. التذاكر المخصصة لجماهير الفريق الضيف (إس كيه سلوفان براتيسلافا)

المدرج المخصص للجماهير الزائرة: يجب على جماهير الفريق الضيف الراغبة في الجلوس بالمدرج المخصص لها ( Distinti Nord Ovest / Settore Ospiti ) الحصول على التذاكر مباشرة عبر القنوات الرسمية لنادي إس كيه سلوفان براتيسلافا أو روابط المشجعين المعتمدة، بدلًا من موقع النادي المضيف.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة روما وسلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة إيه إس روما وإس كيه سلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا على ملعب الأولمبيكو بحسب فئة التذكرة ومنصة الشراء:

1. تذاكر الدخول العام الرسمية لنادي إيه إس روما (بالسعر الأصلي)

عند الشراء مباشرة من منصة إيه إس روما الرسمية، تتبع أسعار التذاكر عادةً فئات التسعير المعتادة لدوري أبطال أوروبا:

Curva Sud / Curva Nord (خلف المرمى): من 30 إلى 50 يورو

Distinti (المدرجات الركنية): من 50 إلى 80 يورو

Tribuna Tevere (المدرج الجانبي): من 80 إلى 130 يورو

Tribuna Monte Mario (المدرج الرئيسي): من 120 إلى أكثر من 200 يورو

2. سوق إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل StubHub أسعارًا ضمن النطاقات التالية، بحسب الطلب وموقع المقعد:

السعر المبدئي: تبدأ أسعار تذاكر إعادة البيع حاليًا من نحو 100 إلى 105 يوروهات للدخول الأساسي.

متوسط سعر إعادة البيع: تتراوح أسعار المقاعد في الفئات المتوسطة والمدرجات المركزية عادةً بين 140 و250 يورو للتذكرة.

روما ضد سلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى روما وسلوفان براتيسلافا

حقق روما ثلاثة انتصارات وتعادلين في آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات. وكانت أحدث مبارياته التعادل 2-2 مع إنتر ميلان في الدوري الإيطالي، بعدما تقدم 2-0 بنهاية الشوط الأول. وقبل ذلك، فاز خارج أرضه على تورينو 2-0 وتعادل 1-1 مع فنربخشة في دوري أبطال أوروبا. وسجل روما ثمانية أهداف واستقبل خمسة خلال تلك المباريات الخمس.

فاز سلوفان براتيسلافا في اثنتين من آخر خمس مباريات له، وتعادل في واحدة وخسر اثنتين. وكانت أحدث نتائجه الفوز 2-1 على كومارنو في دوري الدرجة الأولى السلوفاكي، لكنه خسر 6-1 أمام باريس سان جيرمان في مباراته السابقة بدوري أبطال أوروبا. وتعادل أيضًا 3-3 مع جيلينا في الدوري خلال هذه الفترة، واستقبل تسعة أهداف في المباريات الخمس.

روما ضد سلوفان براتيسلافا: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

التقى الناديان مرتين من قبل، كلتاهما في تصفيات الدوري الأوروبي في أغسطس 2011. وكانت المواجهة متكافئة؛ إذ فاز سلوفان 1-0 في مباراة الذهاب ببراتيسلافا، قبل أن يتعادل روما 1-1 على أرضه في مباراة الإياب. ويتساوى الفريقان في سجل هاتين المباراتين، بفوز واحد لكل منهما، فيما انتهت المواجهة بنتيجة إجمالية 2-1 لصالح سلوفان.