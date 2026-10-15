تعود منافسات دوري الأمم الأوروبية بمواجهة دولية مرتقبة، إذ تستعد رومانيا لاستضافة بولندا على ملعب أرينا ناسيونالا في بوخارست. ويلتقي المنتخبان الأوروبيان في مباراة مهمة بالمجموعة، لها أثر كبير على فرص الصعود وترتيبهما في البطولة.

جول يقدم لك كل التفاصيل اللازمة عن تذاكر المباراة وفئات المقاعد وأسعارها وكيفية حجزها.





متى تنطلق مباراة رومانيا وبولندا في المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية؟





دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 5 14 نوفمبر 2026 - 14:45 الملعب الوطني

أين يمكن شراء تذاكر مباراة رومانيا وبولندا؟

تُطرح التذاكر الرسمية مباشرة عبر Bilete FRF، بوابة الاتحاد الروماني لكرة القدم الرسمية لبيع تذاكر مبارياته على أرضه في بوخارست. وينبغي للجماهير متابعة المنصة الرسمية للحصول على تذاكر المقاعد العادية عند طرح الحصة المخصصة للبيع للجمهور.

إذا نفدت التذاكر من البيع الرسمي تمامًا، أو لم تعد فئات معينة من المقاعد متاحة على البوابة الرسمية، فيمكن اللجوء إلى منصات إعادة بيع التذاكر مثل StubHub إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة رومانيا وبولندا؟

تبدأ أسعار تذاكر المباراة الواحدة على بوابة البيع الرسمية من نحو 15 يورو للمقاعد العادية خلف المرميين في ملعب أرينا ناسيونالا.

وتبدأ الأسعار على منصات إعادة بيع التذاكر مثل StubHub من نحو 45 يورو عند نفاد الحصص العادية لدى منافذ البيع الرسمية.

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