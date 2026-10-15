هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني
team-logoرومانيا
الملعب الوطني
team-logoبولندا
Book Romania vs Poland Tickets
نيهال أبو زيد
بمساعدة

كيفية الحصول على تذاكر مباراة رومانيا وبولندا: أسعار تذاكر المستوى «ب» في دوري الأمم الأوروبية، تفاصيل المباراة، بيع التذاكر في اللحظات الأخيرة والمزيد

تسوّق مع جول
التذاكر
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني
رومانيا
بولندا

تواجه رومانيا بولندا في دوري الأمم الأوروبية، المستوى الثاني. إليك كيفية حجز تذاكرك.

تعود منافسات دوري الأمم الأوروبية بمواجهة دولية مرتقبة، إذ تستعد رومانيا لاستضافة بولندا على ملعب أرينا ناسيونالا في بوخارست. ويلتقي المنتخبان الأوروبيان في مباراة مهمة بالمجموعة، لها أثر كبير على فرص الصعود وترتيبهما في البطولة.

جول يقدم لك كل التفاصيل اللازمة عن تذاكر المباراة وفئات المقاعد وأسعارها وكيفية حجزها.


متى تنطلق مباراة رومانيا وبولندا في المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية؟


أين يمكن شراء تذاكر مباراة رومانيا وبولندا؟

تُطرح التذاكر الرسمية مباشرة عبر Bilete FRF، بوابة الاتحاد الروماني لكرة القدم الرسمية لبيع تذاكر مبارياته على أرضه في بوخارست. وينبغي للجماهير متابعة المنصة الرسمية للحصول على تذاكر المقاعد العادية عند طرح الحصة المخصصة للبيع للجمهور.

إذا نفدت التذاكر من البيع الرسمي تمامًا، أو لم تعد فئات معينة من المقاعد متاحة على البوابة الرسمية، فيمكن اللجوء إلى منصات إعادة بيع التذاكر مثل StubHub إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة رومانيا وبولندا؟

تبدأ أسعار تذاكر المباراة الواحدة على بوابة البيع الرسمية من نحو 15 يورو للمقاعد العادية خلف المرميين في ملعب أرينا ناسيونالا.

وتبدأ الأسعار على منصات إعادة بيع التذاكر مثل StubHub من نحو 45 يورو عند نفاد الحصص العادية لدى منافذ البيع الرسمية.

رومانيا وبولندا في المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى رومانيا وبولندا

رومانيا

رومانيا - المستوى

ويلز
ف2-1
السويد
خ2-1
البوسنة
خ2-4
بولندا
خ6-0
السويد
خ0-1
الهدف المسجل (المستقبل)
5/14
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
بولندا

بولندا - المستوى

نيجيريا
ت2-2
البوسنة
ت0-0
السويد
خ3-1
رومانيا
ف6-0
البوسنة
خ1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
9/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

رومانيا وبولندا: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

وجهاً لوجه

رومانياتعادلبولندا
1
0
4
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني
بولندا badge
بولندا
بولندا
6
رومانيا badge
رومانيا
رومانيا
0
انتهت
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا
بولندا badge
بولندا
بولندا
3
رومانيا badge
رومانيا
رومانيا
1
انتهت
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا
رومانيا badge
رومانيا
رومانيا
0
بولندا badge
بولندا
بولندا
3
انتهت
المباريات الودية
بولندا badge
بولندا
بولندا
4
رومانيا badge
رومانيا
رومانيا
1
انتهت
المباريات الودية
بولندا badge
بولندا
بولندا
0
رومانيا badge
رومانيا
رومانيا
1
انتهت
3الأهداف المسجلة16
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5



هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل