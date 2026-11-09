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دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني
team-logoرومانيا
الملعب الوطني
team-logoبولندا
Book Romania vs Poland Tickets
نيهال أبو زيد
بمساعدة

كيفية الحصول على تذاكر مباراة رومانيا وبولندا: الأسعار ومعلومات المباراة ومبيعات اللحظة الأخيرة والمزيد عن دوري الأمم الأوروبية، المستوى الثاني

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التذاكر
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني
رومانيا
بولندا

تواجه رومانيا بولندا في دوري الأمم الأوروبية، المستوى الثاني. إليك كيفية الحصول على تذاكرك.

تعود منافسات دوري الأمم الأوروبية بمواجهة دولية مرتقبة، إذ تستعد رومانيا لاستضافة بولندا على ملعب أرينا ناسيونالا في بوخارست. ويلتقي المنتخبان الأوروبيان في مباراة مهمة ضمن دور المجموعات، تحمل تبعات كبيرة على فرص الصعود والنقاط في ترتيب البطولة.

جول يقدم كل التفاصيل اللازمة بشأن تذاكر المباراة وفئات المقاعد والأسعار وكيفية حجز مقعدك.

متى تبدأ مباراة رومانيا وبولندا في المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية؟

أين يمكنك شراء تذاكر مباراة رومانيا وبولندا؟

تُطرح التذاكر الرسمية مباشرة عبر Bilete FRF، البوابة الرسمية للاتحاد الروماني لكرة القدم لبيع تذاكر مبارياته على أرضه في بوخارست. وينبغي للمشجعين متابعة المنصة الرسمية للحصول على تذاكر الدخول العام المعتادة عند طرح الحصص المخصصة للجمهور.

إذا نفدت التذاكر من منافذ البيع الرسمية بالكامل، أو لم تعد فئات معينة من المقاعد متاحة على البوابة الرسمية، فيمكنك اللجوء إلى منصات إعادة بيع التذاكر مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة رومانيا وبولندا؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية للمباراة الواحدة على بوابة البيع الرسمية من نحو 15 يورو لمقاعد الدخول العام خلف المرميين في ملعب أرينا ناسيونالا.

وعندما تنفد الحصص المعتادة لدى منافذ البيع الرسمية، تبدأ أسعار التذاكر على منصات إعادة البيع مثل StubHub من نحو 45 يورو.

رومانيا ضد بولندا في المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى رومانيا وبولندا مؤخرًا

رومانيا

رومانيا - المستوى

ويلز
ف2-1
السويد
خ2-1
البوسنة
خ2-4
بولندا
خ6-0
السويد
خ0-1
الهدف المسجل (المستقبل)
5/14
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
بولندا

بولندا - المستوى

نيجيريا
ت2-2
البوسنة
ت0-0
السويد
خ3-1
رومانيا
ف6-0
البوسنة
خ1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
9/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

رومانيا ضد بولندا: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة



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