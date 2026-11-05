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دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني
team-logoرومانيا
الملعب الوطني
team-logoبولندا
Book Romania vs Poland Tickets
نيهال أبو زيد
بمساعدة

كيفية الحصول على تذاكر مباراة رومانيا وبولندا: الأسعار في دوري الأمم الأوروبية (المستوى الثاني)، ومعلومات المباراة، ومبيعات التذاكر في اللحظة الأخيرة والمزيد

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التذاكر
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني
رومانيا
بولندا

تواجه رومانيا بولندا في دوري الأمم الأوروبية، المستوى الثاني. إليك كيفية حجز تذاكرك.

تعود منافسات دوري الأمم الأوروبية بمواجهة دولية مرتقبة، إذ تستعد رومانيا لاستضافة بولندا على ملعب أرينا ناسيونالا في بوخارست. ويلتقي المنتخبان الأوروبيان في مباراة مهمة ضمن المجموعة، لها تأثير كبير على فرص الصعود وترتيب البطولة.

جول يقدم كل التفاصيل اللازمة عن تذاكر المباراة، وفئات المقاعد وأسعارها، وكيفية حجز مقعدك.

متى تنطلق مباراة رومانيا وبولندا في دوري الأمم الأوروبية للمستوى B؟


أين يمكنك شراء تذاكر مباراة رومانيا وبولندا؟

تُطرح التذاكر الرسمية مباشرة عبر منصة Bilete FRF، وهي البوابة الرسمية للاتحاد الروماني لكرة القدم لبيع تذاكر المباريات التي يستضيفها المنتخب في بوخارست. وينبغي للمشجعين متابعة المنصة الرسمية للحصول على تذاكر الدخول العام عند بدء طرحها للجمهور.

إذا نفدت التذاكر من منافذ البيع الرسمية تمامًا، أو لم تعد فئات معينة من المقاعد متاحة عبر البوابة الرسمية، فيمكن اللجوء إلى منصات إعادة بيع التذاكر مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة رومانيا وبولندا؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية للمباراة الواحدة عبر بوابة البيع الرسمية من نحو 15 يورو، لمقاعد الدخول العام خلف المرميين في ملعب أرينا ناسيونالا.

وتبدأ أسعار التذاكر على منصات إعادة البيع مثل StubHub من نحو 45 يورو، عندما تنفد التذاكر العادية من منافذ البيع الأصلية.

رومانيا وبولندا في دوري الأمم الأوروبية للمستوى B: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى رومانيا وبولندا مؤخرًا

رومانيا

رومانيا - المستوى

ويلز
ف2-1
السويد
خ2-1
البوسنة
خ2-4
بولندا
خ6-0
السويد
خ0-1
الهدف المسجل (المستقبل)
5/14
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
بولندا

بولندا - المستوى

نيجيريا
ت2-2
البوسنة
ت0-0
السويد
خ3-1
رومانيا
ف6-0
البوسنة
خ1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
9/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

رومانيا وبولندا: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة



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