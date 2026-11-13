يستضيف رايو فايكانو فريق ليفانتي يوم الأحد 6 ديسمبر 2026 على ملعب كامبو دي فوتبول دي فاييكاس في مدريد.

أقيمت آخر مواجهة بينهما في الدوري الإسباني يوم 16 مارس 2026، وانتهت بالتعادل 1-1 على ملعب كامبو دي فوتبول دي فاييكاس. ومن أبرز نتائج مواجهاتهما الأخيرة فوز رايو فايكانو الكبير خارج أرضه على ليفانتي بنتيجة 3-0 في أكتوبر 2025.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة رايو فايكانو وليفانتي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة رايو فايكانو وليفانتي في الدوري الإسباني؟

تقام مباراة رايو فايكانو وليفانتي على ملعب كامبو دي فوتبول دي فاييكاس في مدريد يوم الأحد 6 ديسمبر 2026.

الدوري الإسباني - الجولة 15 6 ديسمبر 2026 - 09:00 فاييكاس

كيف تشتري تذاكر مباراة رايو فايكانو وليفانتي في الدوري الإسباني؟

إليكم خيارات شراء تذاكر مباراة رايو فايكانو وليفانتي المقبلة في الدوري الإسباني:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر الرسمية للنادي: يمكن شراء تذاكر المقاعد في ملعب كامبو دي فوتبول دي فاييكاس مباشرةً عبر الموقع الرسمي لرايو فايكانو ومكتب تذاكر النادي.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل ستب هب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الإسباني المقبلة وبيعها بعد نفاد التذاكر المطروحة للبيع في القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة رايو فايكانو وليفانتي في الدوري الإسباني؟

إليكم خيارات أسعار التذاكر لمباراة رايو فايكانو وليفانتي المقبلة في الدوري الإسباني:

1. القنوات الرسمية للنادي

المقاعد العادية المطروحة للبيع مباشرةً: تتراوح أسعارها عادةً بين نحو 25 و90 يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية المطروحة للبيع مباشرةً عبر النادي، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستب هب تذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

تذاكر الدخول العام: تبدأ أسعارها من نحو 50 إلى 65 يورو .

تبدأ أسعارها من نحو . المقاعد المميزة أو ذات الإطلالة المركزية أو الأعلى طلبًا: تتراوح أسعارها بين 145 وأكثر من 500 يورو.

رايو فايكانو وليفانتي في الدوري الإسباني: كل ما تحتاجون إلى معرفته

نتائج رايو فايكانو وليفانتي الأخيرة

حقق رايو فايكانو فوزين وتعادلين وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات. وكانت أحدث مبارياته فوزًا بنتيجة 3-0 على سيلتا فيجو في الدوري الإسباني، كما تغلب على ريكرياتيفو ويلفا 3-2 في كأس ملك إسبانيا خلال هذه السلسلة. وجاءت هزيمته الوحيدة أمام إلتشي بنتيجة 3-0 في الدوري الإسباني يوم 24 أكتوبر. وتعادل رايو في مباراتيه الأخريين بالدوري خلال هذه الفترة، بنتيجة 1-1 أمام خيتافي و1-1 أمام أوساسونا.

أسفرت آخر خمس مباريات لليفانتي في الدوري الإسباني عن فوز واحد وتعادلين وهزيمتين. وكانت أحدث نتائجه الخسارة 2-0 أمام أتلتيكو مدريد يوم 31 أكتوبر، بعد هزيمته 2-1 أمام ريال سوسيداد في المباراة السابقة. وجاء فوزه الوحيد خلال هذه السلسلة أمام أتلتيك بيلباو بنتيجة 3-1 يوم 21 أكتوبر. وسجل ليفانتي تسعة أهداف واستقبل ثمانية في هذه المباريات الخمس.

رايو فايكانو وليفانتي: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الفريقين في الدوري الإسباني يوم 16 مارس 2026، وانتهت المباراة في فاييكاس بنتيجة 1-1. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة، يمتلك رايو فايكانو السجل الأقوى، إذ فاز مرتين مقابل فوزين لليفانتي، مع تعادل واحد. ويظل فوز رايو بنتيجة 3-0 على أرض ليفانتي في أكتوبر 2025 النتيجة الأكثر حسمًا في المواجهات الأخيرة، فيما يبقى فوز ليفانتي على أرضه بنتيجة 4-1 في مايو 2019 انتصاره بفارق الأهداف الأكبر ضمن هذه المباريات.