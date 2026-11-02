يستضيف رايو فاييكانو فريق فالنسيا يوم السبت 21 نوفمبر 2026، على ملعب كامبو دي فوتبول دي فاييكاس في مدريد.

وفي آخر مواجهة بينهما، يوم 14 مايو 2026، تعادل الفريقان 1-1 على ملعب ميستايا، بهدفين سجلهما فلوريان لوجون ودييجو لوبيز. وانتهت مواجهتهما السابقة، ضمن موسم 2025–26 من الدوري الإسباني على ملعب فاييكاس، بالتعادل 1-1 أيضًا.

دعوا جول يقدم لكم كل ما تحتاجون إلى معرفته بشأن الحصول على تذاكر مباراة رايو فاييكانو وفالنسيا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة رايو فاييكانو وفالنسيا في الدوري الإسباني؟

تقام مباراة رايو فاييكانو وفالنسيا على ملعب كامبو دي فوتبول دي فاييكاس في مدريد، يوم السبت 21 نوفمبر 2026.

الدوري الإسباني - الجولة 13 21 نوفمبر 2026 - 10:15 فاييكاس

كيف تشتري تذاكر مباراة رايو فاييكانو وفالنسيا في الدوري الإسباني؟

إليكم الخيارات المعتادة لشراء تذاكر المباراة المقبلة بين رايو فاييكانو وفالنسيا في الدوري الإسباني:

1. القنوات الرسمية للناديين

الموقع الرسمي لرايو فاييكانو: تُباع التذاكر أساسًا عبر بوابة التذاكر الرسمية لرايو فاييكانو. ونظرًا إلى السعة المحدودة نسبيًا لملعب كامبو دي فوتبول دي فاييكاس، غالبًا ما تنفد تذاكر المباريات التي يستضيفها الفريق سريعًا، أو تُتاح أولًا لحاملي التذاكر الموسمية (ابونادوس) حصريًا.

تُباع التذاكر أساسًا عبر بوابة التذاكر الرسمية لرايو فاييكانو. ونظرًا إلى السعة المحدودة نسبيًا لملعب كامبو دي فوتبول دي فاييكاس، غالبًا ما تنفد تذاكر المباريات التي يستضيفها الفريق سريعًا، أو تُتاح أولًا لحاملي التذاكر الموسمية (ابونادوس) حصريًا. الموقع الرسمي لفالنسيا: إذا كنت ستسافر لتشجيع الفريق الضيف أو تبحث عن مقاعد في المدرجات المخصصة لمشجعيه، فيمكنك مراجعة قنوات بيع التذاكر الرسمية لفالنسيا لمعرفة ما إذا كانت توفر باقات سفر أو تذاكر لمدرجات الفريق الضيف.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع، مثل ستاب هب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الإسباني المقبلة وبيعها بعد نفاد التذاكر المطروحة للبيع أولًا.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة رايو فاييكانو وفالنسيا في الدوري الإسباني؟

إليكم تفاصيل أسعار تذاكر مباراة رايو فاييكانو وفالنسيا المقبلة في الدوري الإسباني، بحسب القنوات الرسمية للناديين وسوق إعادة بيع التذاكر:

1. القنوات الرسمية للناديين

الدخول العام والمقاعد العادية: تتراوح أسعارها بين نحو 30 و90 يورو بحسب موقع المقعد.

تتراوح أسعارها بين نحو بحسب موقع المقعد. المدرجات المركزية والمقاعد الأكثر طلبًا: تتراوح أسعارها عمومًا بين 90 و150 يورو، لكن توفرها محدود للغاية بسبب سعة الملعب الصغيرة وكثرة المقاعد المخصصة لحاملي التذاكر الموسمية.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية المطروحة للبيع عبر الناديين، تعرض منصات إعادة البيع، مثل ستاب هب التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

المدرجات العلوية وخيارات إعادة البيع الأقل سعرًا: تبدأ أسعارها من نحو 70 إلى 90 يورو .

تبدأ أسعارها من نحو . المقاعد العادية: تتراوح أسعارها عادة بين 90 و150 يورو .

تتراوح أسعارها عادة بين . إعادة بيع التذاكر المميزة وتذاكر كبار الشخصيات: قد تتراوح أسعارها بين 150 يورو وأكثر من 300 يورو بحسب توفرها مع اقتراب يوم المباراة.

رايو فاييكانو ضد فالنسيا في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى رايو فاييكانو وفالنسيا

حقق رايو فاييكانو فوزين وتعادلين وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له بالدوري الإسباني. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 1-1 مع خيتافي، كما تعادل بالنتيجة نفسها مع أوساسونا في وقت سابق من هذه السلسلة. وكانت أفضل نتائجه خلالها الفوز 2-1 على إسبانيول، فيما تظل الهزيمة 4-1 أمام ريال مدريد أسوأ نتائجها.

حقق فالنسيا فوزًا واحدًا وتعادل مرتين وخسر مرتين في آخر خمس مباريات له بالدوري. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل دون أهداف مع أتلتيك بيلباو، بعد تعادله 2-2 مع راسينج سانتاندير. وجاء فوزه الوحيد في هذه السلسلة خارج أرضه أمام ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 1-0، فيما تعكس خسارته 3-2 أمام ريال سوسييداد وهزيمته أمام إشبيلية عدم الاستقرار في النتائج الذي طبع موسمه.

رايو فاييكانو ضد فالنسيا: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيمت آخر مواجهة بين الفريقين في الدوري الإسباني يوم 14 مايو 2026، وانتهت المباراة التي استضافها فالنسيا بالتعادل 1-1. وحُسمت ثلاث من آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما بالتعادل، بينما حقق رايو فاييكانو فوزًا واحدًا خلال هذه السلسلة، بنتيجة 1-0 على أرض فالنسيا في ديسمبر 2024. ولم يحقق فالنسيا أي فوز في آخر خمس مواجهات بين الناديين.