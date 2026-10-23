يتفوق ريال مدريد تاريخيًا على راسينج سانتاندير بفارق كبير، إذ فاز في أربع من آخر خمس مواجهات رسمية بينهما، وحافظ على نظافة شباكه في أحدث لقاء جمعهما.

وانتهت آخر مواجهة رسمية بينهما في الدوري قبل هذا الموسم بفوز عريض لريال مدريد بنتيجة 4-0.

متى تبدأ مباراة راسينج سانتاندير وريال مدريد في الدوري الإسباني؟

يستضيف راسينج سانتاندير ريال مدريد على ملعب إل ساردينيرو في سانتاندير، يوم الأحد 1 نوفمبر 2026.

الدوري الإسباني - الجولة 11 1 نوفمبر 2026 - 10:15 إل ساردينيرو

كيف تشتري تذاكر مباراة راسينج سانتاندير وريال مدريد في الدوري الإسباني؟

للحصول على تذاكر مباراة الدوري الإسباني المقبلة بين راسينج سانتاندير وريال مدريد على ملعب إل ساردينيرو، يمكنك مراجعة بوابة التذاكر الرسمية لراسينج سانتاندير مباشرةً للاطلاع على مواعيد طرح تذاكر الجمهور، وفترات أولوية أعضاء النادي، ومستجدات شباك التذاكر.

قد تتوفر التذاكر أيضًا عبر منصات إعادة البيع والتبادل بين المشجعين. ويُنصح بالتحقق من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الذي تختاره لشراء تذاكرك.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة راسينج سانتاندير وريال مدريد في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة راسينج سانتاندير وريال مدريد في الدوري الإسباني اختلافًا كبيرًا بحسب شرائها عبر القنوات الرسمية للنادي أو منصات إعادة بيع التذاكر.

1. القنوات الرسمية للنادي

تذاكر الجمهور والمقاعد العادية: تتراوح عادةً بين نحو 40 و120 يورو ، بحسب الفئة وموقع المدرج، سواء جول أو بريفيرينسيا أو تريبونا، في ملعب إل ساردينيرو.

أولوية أعضاء النادي وحاملي التذاكر الموسمية: غالبًا ما تُخصص أسعار مخفضة أو فترات حصرية لشراء التذاكر لأعضاء النادي الرسميين («سوسيوس»).

باقات كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ أسعار المقاعد المميزة التي تتيح دخول صالات الملعب عمومًا من نحو 350 إلى 450 يورو .

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر منافذ البيع التابعة للنادي، تعرض منصات إعادة البيع، مثل ستب هاب، التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

مقاعد المدرج العلوي والفئة الرابعة: تبدأ من نحو 140 إلى 180 يورو للمباريات التي تشهد طلبًا مرتفعًا أمام ريال مدريد.

المقاعد الجانبية من الفئتين الثانية والثالثة: تتراوح عادةً بين 200 و380 يورو بحسب وضوح الرؤية والموقع الدقيق للمقاعد.

مقاعد كبار الشخصيات والمقاعد المميزة المعاد بيعها: قد يتجاوز سعرها بسهولة نطاق 450 إلى 800 يورو خلال فترات ذروة الطلب، عندما تنفد التذاكر تمامًا من منافذ البيع الأصلية.





راسينج سانتاندير ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى راسينج سانتاندير وريال مدريد

يدخل راسينج سانتاندير هذه المباراة بعدما حقق فوزين وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات. وخسر في مباراته الأخيرة أمام سيلتا فيجو بنتيجة 5-0، كما تعرض للهزيمة أمام برشلونة بنتيجة 7-2 خلال تلك الفترة. وجاء فوزاه على ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 2-1 وإلتشي بنتيجة 3-2، ما يشير إلى قدرته على المنافسة رغم ظهور ثغرات دفاعية كبيرة. وسجل راسينج 10 أهداف واستقبل 18 هدفًا في تلك المباريات الخمس.

حقق ريال مدريد ثلاثة انتصارات وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له. وخسر مباراته الأخيرة أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1، كما خسر أمام ريال بيتيس بنتيجة 1-0. وفي المقابل، يُظهر فوزه على رايو فاييكانو بنتيجة 4-1 وانتصاره على إنتر بنتيجة 2-1 في دوري أبطال أوروبا أنه لا يزال قادرًا على تقديم أداء قوي. وسجل مدريد 10 أهداف واستقبل خمسة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

راسينج سانتاندير ضد ريال مدريد: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيمت أحدث مواجهة بين الفريقين ضمن السجل المذكور في فبراير 2012، حين فاز ريال مدريد على أرضه بنتيجة 4-0. وفي المباريات الخمس المدرجة، فاز ريال مدريد أربع مرات، بينما لم يحقق راسينج سانتاندير أي انتصار، وانتهت مواجهة واحدة بالتعادل السلبي على ملعب إل ساردينيرو في سبتمبر 2011. وسجل ريال مدريد 15 هدفًا في تلك المواجهات الخمس، مقابل هدف واحد فقط لراسينج.