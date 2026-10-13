يستضيف راسينج سانتاندير فريق إسبانيول يوم السبت 24 أكتوبر 2026 على ملعب إل ساردينيرو.

كانت المواجهات الأخيرة بين الفريقين متقاربة النتائج، إذ فاز إسبانيول ثلاث مرات وراسينج مرتين في آخر خمس مباريات جمعتهما بالدوري الإسباني ودوري الدرجة الثانية الإسباني. ويدخل راسينج سانتاندير هذه الفترة ساعيًا إلى معالجة نقاط ضعفه الدفاعية، بعد هزائم ثقيلة مؤخرًا أمام فرق مثل سيلتا فيجو وبرشلونة.

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متى تنطلق مباراة راسينج سانتاندير وإسبانيول في الدوري الإسباني؟

تقام مباراة راسينج سانتاندير وإسبانيول على ملعب إل ساردينيرو يوم السبت 24 أكتوبر 2026.

الدوري الإسباني - الجولة 10 24 أكتوبر 2026 - 10:15 إل ساردينيرو

كيف تشتري تذاكر مباراة راسينج سانتاندير وإسبانيول في الدوري الإسباني؟

لشراء تذاكر مباراة الدوري الإسباني المقبلة بين راسينج سانتاندير وإسبانيول على ملعب إل ساردينيرو، تتوفر أمامك بعض الخيارات الموثوقة:

1. القنوات الرسمية للنادي

القنوات الرسمية للنادي : يمكنك مراجعة الموقع الرسمي لراسينج سانتاندير مباشرةً للاطلاع على مبيعات التذاكر للجمهور، وفترات أولوية الشراء لأعضاء النادي، والتذاكر التي تُطرح مباشرةً في شباك التذاكر مع اقتراب يوم المباراة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام على منصات إعادة البيع مثل ستب هب . وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الإسباني المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة راسينج سانتاندير وإسبانيول في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة الدوري الإسباني المقبلة بين راسينج سانتاندير وإسبانيول بحسب منصة البيع وموقع المقعد والطلب:

1. القنوات الرسمية للنادي

الأسعار المبدئية والأقل تكلفة: تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام أو المقاعد الأقل تكلفة على منصات إعادة البيع عادةً من نحو 95 إلى 100 يورو (نحو 103 دولارات أمريكية).

متوسط الأسعار: يتراوح متوسط أسعار المقاعد العادية عبر منصات إعادة البيع عمومًا بين 230 و680 يورو ، بحسب القسم المحدد من المدرجات، مثل تريبونا أو بريفيرينسيا في ملعب إل ساردينيرو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات النادي المباشرة، فإن منصات إعادة البيع مثل ستب هبتعرض التذاكر بأسعار تتحدد وفق الطلب في السوق:

تبدأ أسعار المقاعد الأقل تكلفة عمومًا من نحو 95 يورو إلى 170 يورو ، بينما قد تتراوح أسعار المقاعد المميزة في المدرجات أو التذاكر الأعلى طلبًا بين 230 يورو وعدة مئات من اليوروهات.

راسينج سانتاندير وإسبانيول في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج راسينج سانتاندير وإسبانيول الأخيرة

حقق راسينج سانتاندير فوزين وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له بالدوري الإسباني. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 5-0 خارج أرضه أمام سيلتا فيجو، بعد هزيمته 7-2 خارج أرضه أمام برشلونة. وكانت أفضل نتائجه خلال هذه الفترة الفوز 2-1 على ديبورتيفو ألافيس. وسجل فريق لوبيز 12 هدفًا في تلك المباريات الخمس، لكنه استقبل 18 هدفًا، في مؤشر على أن سجله الدفاعي ظل مصدر قلق مستمر.

فاز إسبانيول بمباراة واحدة، وتعادل في أخرى، وخسر ثلاثًا في آخر خمس مباريات له بالدوري الإسباني. وانتهت مباراته الأخيرة بالهزيمة 1-3 أمام إلتشي، كما خسر 2-1 أمام رايو فاييكانو. وجاء فوزه الوحيد خلال هذه الفترة خارج أرضه أمام أوساسونا بنتيجة 2-0. وسجل فريق جونزاليس خمسة أهداف واستقبل ثمانية في تلك المباريات الخمس.

راسينج سانتاندير وإسبانيول: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الفريقين في فبراير 2024، حين فاز راسينج سانتاندير على إسبانيول 2-0 على أرضه في دوري الدرجة الثانية الإسباني. وقبلها، فاز إسبانيول 2-0 عندما التقى الفريقان في أغسطس 2023. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة بينهما بالدوري الإسباني ودوري الدرجة الثانية الإسباني، فاز راسينج مرتين وإسبانيول ثلاث مرات.