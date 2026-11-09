يستضيف ديبورتيفو لا كورونيا برشلونة يوم الأحد 29 نوفمبر 2026 على ملعب أبانكا ريازور في لا كورونيا.

من أبرز مواجهاتهما في السنوات الأخيرة مباراة أبريل 2018 على ملعب أبانكا ريازور، حين فاز برشلونة 4-2 بفضل ثلاثية ليونيل ميسي. وبالعودة إلى ما قبل ذلك، تُبرز نتائج مثل فوز برشلونة 8-0 في أبريل 2016 الفوارق الكبيرة التي صبّت تاريخيًا في صالح الفريق الكتالوني في هذه المواجهة.

دع جول يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة ديبورتيفو لا كورونيا وبرشلونة، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة ديبورتيفو لا كورونيا وبرشلونة في الدوري الإسباني؟

تُقام مباراة ديبورتيفو لا كورونيا وبرشلونة على ملعب أبانكا ريازور في لا كورونيا يوم الأحد 29 نوفمبر 2026.

الدوري الإسباني - الجولة 14 29 نوفمبر 2026 - 10:15 ريازور

كيف تشتري تذاكر مباراة ديبورتيفو لا كورونيا وبرشلونة في الدوري الإسباني؟

لشراء تذاكر مباراة الدوري الإسباني المقبلة بين ديبورتيفو لا كورونيا وبرشلونة على ملعب أبانكا ريازور، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للناديين

بيع التذاكر الرسمي للناديين: تحقّق من الموقعين الرسميين لديبورتيفو لا كورونيا وبرشلونة لمعرفة التذاكر المطروحة للبيع مباشرة، والحصص المخصصة للأعضاء، ومدى توافر التذاكر في شباك التذاكر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر بالكامل من القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإسباني المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص المطروحة مباشرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ديبورتيفو لا كورونيا وبرشلونة في الدوري الإسباني؟

إليك خيارات أسعار تذاكر مباراة ديبورتيفو لا كورونيا وبرشلونة المقبلة في الدوري الإسباني:

1. القنوات الرسمية للناديين

الدخول العام العادي ومدرجات خلف المرمى: تتراوح عادةً بين نحو 39 و70 يورو .

تتراوح عادةً بين نحو . المدرجات الجانبية والوسطى (الفئة الأولى / الجانبية): تتراوح أسعارها عمومًا بين 100 و150 يورو .

تتراوح أسعارها عمومًا بين . ضيافة كبار الشخصيات والضيافة المميزة: تتراوح أسعارها عمومًا بين 250 و400 يورو أو أكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية المطروحة للبيع مباشرة من الناديين، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب التذاكر بأسعار تعتمد على الطلب في السوق:

المقاعد خلف المرمى وفي المدرجات العلوية (فوندو / بابيون): تبدأ أسعارها من نحو 450 إلى 550 يورو .

تبدأ أسعارها من نحو . المدرجات الجانبية ومدرجات بريفيرينسيا (الفئة الأولى / المدرجات الجانبية): تتراوح أسعارها عمومًا بين 550 و950 يورو .

تتراوح أسعارها عمومًا بين . مقصورات كبار الشخصيات والباقات الخاصة: تتراوح أسعارها بين 1,400 يورو وأكثر من 6,000 يورو.

ديبورتيفو لا كورونيا وبرشلونة في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى ديبورتيفو لا كورونيا وبرشلونة

لم يفز ديبورتيفو في أي من مبارياته الخمس الأخيرة في جميع المسابقات، إذ سجّل تعادلًا واحدًا وأربع هزائم. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 1-0 أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، كما خسر 3-2 أمام ريال سوسيداد و1-3 أمام بورتو في مباراة ودية. وسجّل خمسة أهداف واستقبل ستة في تلك المباريات الخمس، وكانت نتيجتاه الوحيدتان اللتان حصد فيهما نقاطًا تعادله 1-1 مع ليفانتي وتعادله 1-1 مع ريال بيتيس.

فاز برشلونة بثلاث من مبارياته الخمس الأخيرة، لكنه خسر مباراتيه الأخيرتين. وكانت أحدث نتائجه الخسارة 1-2 أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني، وسبقتها هزيمة 4-2 أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا. وقبل هاتين الخسارتين، حقق ثلاثة انتصارات مقنعة، فتغلب على ريال بيتيس 5-2 خارج أرضه، وغلطة سراي 4-1 في أوروبا، وخيتافي 3-0 في الدوري، مسجلًا 14 هدفًا خلال تلك الانتصارات الثلاثة.

ديبورتيفو لا كورونيا وبرشلونة: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

لم يلتقِ الفريقان في الدوري الإسباني منذ أبريل 2018، حين فاز برشلونة 4-2 على ملعب أبانكا ريازور. وفي أحدث خمس مواجهات مباشرة ضمن البيانات المتاحة، فاز برشلونة أربع مرات مقابل انتصار واحد لديبورتيفو، جاء في مارس 2017 حين فاز الفريق الجاليكي 2-1 على أرضه. وسجّل برشلونة 17 هدفًا في تلك المباريات الخمس، التي شهدت فوزه 8-0 في أبريل 2016.