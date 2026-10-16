يستضيف ديبورتيفو لا كورونيا فريق أوساسونا يوم الأحد 1 نوفمبر 2026 على ملعب أبانكا ريازور في لا كورونيا.

أقيمت آخر مواجهة رسمية بين الفريقين في ديسمبر 2021 ضمن كأس ملك إسبانيا، حين حقق أوساسونا فوزًا صعبًا بنتيجة 2-1 خارج أرضه على ملعب أبانكا ريازور. وقبل تلك المباراة، تبادل الفريقان الفوز مرارًا في الدوري الإسباني ودوري الدرجة الثانية الإسباني، لتتوزع نتائج مواجهاتهما المباشرة الأخيرة بالتساوي.

يقدم لكم GOAL كل ما تحتاجون إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة ديبورتيفو لا كورونيا وأوساسونا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة ديبورتيفو لا كورونيا وأوساسونا في الدوري الإسباني؟

تنطلق مباراة ديبورتيفو لا كورونيا وأوساسونا على ملعب أبانكا ريازور في لا كورونيا يوم الأحد 1 نوفمبر 2026.

الدوري الإسباني - الجولة 11 2 نوفمبر 2026 - 15:00 ريازور

كيف تشتري تذاكر مباراة ديبورتيفو لا كورونيا وأوساسونا في الدوري الإسباني؟

إذا كنت ترغب في الحصول على تذاكر مباراة ديبورتيفو لا كورونيا وأوساسونا المقبلة في الدوري الإسباني على ملعب أبانكا ريازور، فهناك عدة خيارات متاحة:

1. قنوات النادي الرسمية

يمكنك مراجعة الموقع الرسمي لنادي ديبورتيفو لا كورونيا أو بوابة التذاكر التابعة له للاطلاع على التذاكر المطروحة للبيع مباشرة، والحصص المخصصة لأعضاء النادي، ومستجدات شباك التذاكر مع اقتراب موعد المباراة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر قنوات النادي الرسمية، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل StubHub . وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإسباني المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص المطروحة للبيع مباشرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ديبورتيفو لا كورونيا وأوساسونا في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة ديبورتيفو لا كورونيا وأوساسونا في الدوري الإسباني بحسب شرائها مباشرة من النادي أو عبر منصات إعادة البيع.

1. قنوات النادي الرسمية

تذاكر الدخول العام والمدرجات العلوية (فوندو / بابيون / ماراثون): من 30 إلى 70 يورو للمقاعد العادية خلف المرميين أو في الأجزاء العليا من المدرجات.

المدرج الرئيسي والمقاعد الجانبية (تريبونا / بريفيرينسيا): من 70 إلى أكثر من 130 يورو، بحسب مدى قرب المقعد من منتصف الملعب وموقع صفه قرب أرضية اللعب.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية المطروحة للبيع مباشرة من النادي، تعرض منصات إعادة البيع مثل StubHubالتذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

المقاعد الاقتصادية ومقاعد المدرجات العلوية المعاد بيعها: من 50 إلى 120 يورو كنطاق سعري أولي في منصات تبادل التذاكر.

متوسط أسعار المقاعد المعاد بيعها: من 120 إلى أكثر من 270 يورو بحسب الزيادة التي يضيفها البائع، والطلب، والمدرج المختار.

باقات كبار الشخصيات والضيافة:من 200 إلى أكثر من 450 يورو للتذكرة الواحدة مقابل خدمات مميزة يوم المباراة.

ديبورتيفو لا كورونيا ضد أوساسونا في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى ديبورتيفو لا كورونيا وأوساسونا

حقق ديبورتيفو لا كورونيا فوزين وتعادلين وتلقى هزيمة واحدة في مبارياته الخمس الأخيرة بالدوري الإسباني. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 1-1 مع ريال بيتيس في 20 سبتمبر، بعدما تعادل بالنتيجة نفسها مع خيتافي. وجاء فوزاه على فياريال بنتيجة 3-2 خارج أرضه، وفالنسيا بنتيجة 3-1 على أرضه. وسجل ديبورتيفو ثمانية أهداف واستقبل خمسة خلال تلك المباريات.

حقق أوساسونا فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقى ثلاث هزائم في مبارياته الخمس الأخيرة بالدوري. وكانت نتيجته الأخيرة التعادل 1-1 خارج أرضه مع رايو فاييكانو في 19 سبتمبر، بعدما خسر 4-0 أمام أتلتيكو مدريد و2-0 أمام إسبانيول في المباراتين السابقتين. وجاء فوزه الوحيد خلال تلك الفترة على خيتافي بنتيجة 1-0 في 31 أغسطس. وسجل أوساسونا أربعة أهداف واستقبل ثمانية في تلك المباريات الخمس.

ديبورتيفو لا كورونيا ضد أوساسونا: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيمت آخر مواجهة بين الناديين في كأس ملك إسبانيا يوم 16 ديسمبر 2021، حين فاز أوساسونا 2-1 على ملعب أبانكا ريازور. وقبلها، تغلب أوساسونا على ديبورتيفو 2-1 في دوري الدرجة الثانية الإسباني في أبريل 2019، بينما فاز ديبورتيفو بمباراة الذهاب 2-0 في نوفمبر 2018. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة بينهما، حقق كل فريق فوزين، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل.