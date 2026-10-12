يستضيف ديبورتيفو ألافيس فريق مالاجا يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026 على ملعب مينديزوروزا في فيتوريا.

تعود آخر مواجهة رسمية بين الناديين إلى مايو 2023، حين فاز ألافيس على أرضه بنتيجة 2-1 في دوري الدرجة الثانية الإسباني. ويتفوق ألافيس بفارق ضئيل في سجل المواجهات المباشرة، إذ حقق ثلاثة انتصارات مقابل انتصارين لمالاجا في آخر خمس مباريات بينهما.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة ديبورتيفو ألافيس ومالاجا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة ديبورتيفو ألافيس ومالاجا في الدوري الإسباني؟

الدوري الإسباني - الجولة 10 23 أكتوبر 2026 - 15:00 مينديزوروتزا

كيف تشتري تذاكر مباراة ديبورتيفو ألافيس ومالاجا في الدوري الإسباني؟

فيما يلي الطرق والقنوات الرئيسية للحصول على تذاكر مباراة ديبورتيفو ألافيس ومالاجا المقبلة في الدوري الإسباني على ملعب مينديزوروتزا:

1. قنوات بيع التذاكر الرسمية للأندية

الموقع الرسمي لديبورتيفو ألافيس: يبيع ديبورتيفو ألافيس، بصفته النادي المستضيف، تذاكر الدخول العام مباشرة عبر بوابته الرسمية لبيع التذاكر إلكترونيًا (deportivoalaves.com).

شبابيك التذاكر في ملعب مينديزوروتزا: يمكن شراء التذاكر مباشرة من شبابيك الملعب في فيتوريا-جاستيز قبل يوم المباراة، وفقًا لما يتبقى منها.

مدرج الفريق الضيف (مالاجا سي إف): يتعين على المشجعين المسافرين الراغبين في الجلوس بمدرج الفريق الضيف الحصول على تذاكرهم مباشرة من قسم التذاكر الرسمي لمالاجا سي إف أو عبر بوابة الأعضاء التابعة له.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للأندية، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام على منصات إعادة البيع، مثل ستاب هاب . وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الإسباني المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص المخصصة عبر القنوات الرئيسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ديبورتيفو ألافيس ومالاجا في الدوري الإسباني؟

تعتمد أسعار تذاكر مباراة ديبورتيفو ألافيس ومالاجا سي إف على ملعب مينديزوروتزا على موقع المقعد، وعلى ما إذا كان الشراء مباشرة عبر القنوات الرسمية للأندية أو من خلال منصات إعادة البيع.

1. شبابيك التذاكر والقنوات الرسمية للأندية (السعر الأصلي)

يوفر الشراء مباشرة عبر قنوات البيع الرسمية للأندية أقل الأسعار الأصلية:

المدرجان خلف المرميين (فوندو بوليديبورتيفو / فوندو سيرفانتس): من 30 إلى 50 يورو

المدرج الجانبي (تريبونا بريفيرينسيا): من 35 إلى 55 يورو

المدرج الرئيسي (تريبونا برينسيبال / سنترال بريميوم): من 50 إلى 75 يورو

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الرئيسية للأندية، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستاب هابالتذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

الأسعار المبدئية لإعادة البيع: نحو 40 إلى 65 يورو

متوسط أسعار إعادة البيع: نحو 130 إلى 210 يورو (بحسب الفئة والتوافر)

ديبورتيفو ألافيس ومالاجا في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج ديبورتيفو ألافيس ومالاجا الأخيرة

حقق ديبورتيفو ألافيس انتصارين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بالدوري الإسباني. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 0-0 أمام أتلتيك بلباو في 19 سبتمبر، بعد هزيمتين أمام فالنسيا وراسينج سانتاندير. وكان أبرز نتائجه خلال هذه الفترة الفوز على أوساسونا 5-2 في 6 سبتمبر. وسجل ألافيس ثمانية أهداف واستقبل أربعة في تلك المباريات الخمس.

لم يحقق مالاجا أي فوز في آخر خمس مباريات له بالدوري الإسباني، إذ تعادل مرتين وتلقى ثلاث هزائم. وكانت آخر نتائجه الخسارة 1-0 خارج أرضه أمام خيتافي في 20 سبتمبر. وقبل ذلك، خسر 3-1 أمام فياريال و4-0 أمام ريال مدريد. وسجل مالاجا هدفين واستقبل تسعة أهداف في تلك المباريات الخمس.

ديبورتيفو ألافيس ومالاجا: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جرت آخر مواجهة بين الناديين في دوري الدرجة الثانية الإسباني يوم 20 مايو 2023، حين فاز ديبورتيفو ألافيس على مالاجا 2-1 على أرضه. وقبلها، فاز مالاجا على ألافيس 1-0 على أرضه في ديسمبر 2022، أيضًا في دوري الدرجة الثانية الإسباني. وفي آخر خمس مواجهات مسجلة بينهما، حقق ألافيس ثلاثة انتصارات مقابل انتصارين لمالاجا.