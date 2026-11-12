يستضيف ديبورتيفو ألافيس فريق إسبانيول يوم الأحد 6 ديسمبر 2026، على ملعب مينديزوروزا في فيتوريا.

عادةً ما تشهد مواجهاتهما الأخيرة منافسة متقاربة، إذ تغلب ألافيس على إسبانيول خارج أرضه بنتيجة 2-1 في آخر لقاء بينهما في يناير 2026. وكان ألافيس قد فاز أيضًا بنتيجة 2-1 على ملعب مينديزوروزا في نوفمبر 2025، ليحقق انتصارين متتاليين في الدوري أمام إسبانيول.

يقدم لك جول كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة ديبورتيفو ألافيس وإسبانيول، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة ديبورتيفو ألافيس وإسبانيول في الدوري الإسباني؟

تُقام مباراة ديبورتيفو ألافيس وإسبانيول على ملعب مينديزوروزا في فيتوريا يوم الأحد 6 ديسمبر 2026.

الدوري الإسباني - الجولة 15 6 ديسمبر 2026 - 09:00 مينديزوروتزا

كيف تشتري تذاكر مباراة ديبورتيفو ألافيس وإسبانيول في الدوري الإسباني؟

إليك خيارات شراء تذاكر مباراة ديبورتيفو ألافيس وإسبانيول المقبلة في الدوري الإسباني:

1. قنوات الناديين الرسمية

التذاكر الرسمية للناديين: يمكنك شراء تذاكر مقاعد أصحاب الأرض على ملعب مينديزوروزا مباشرةً عبر الموقع الرسمي لديبورتيفو ألافيس أو شباك تذاكره، أو عبر قنوات إسبانيول الرسمية إذا كنت تبحث عن تذاكر القسم المخصص للجماهير الزائرة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر، مثل StubHub. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإسباني المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص المطروحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ديبورتيفو ألافيس وإسبانيول في الدوري الإسباني؟

إليك خيارات أسعار تذاكر مباراة ديبورتيفو ألافيس وإسبانيول المقبلة في الدوري الإسباني:

1. قنوات الناديين الرسمية

تذاكر الدخول العام العادية: تبدأ عادةً من نحو 30 إلى 45 يورو .

تبدأ عادةً من نحو . المقاعد المميزة: تتراوح أسعارها من 90 إلى 150 يورو أو أكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من منافذ البيع الأساسية للناديين، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل StubHub التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

المقاعد العادية: تبدأ أسعارها عمومًا من نحو 30 إلى 35 يورو .

تبدأ أسعارها عمومًا من نحو . المقاعد الأكثر طلبًا: تتفاوت أسعارها تفاوتًا كبيرًا بين 140 و180 يورو أو أكثر.

ديبورتيفو ألافيس وإسبانيول في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى ديبورتيفو ألافيس وإسبانيول

حصد ألافيس نقطتين فقط من تعادلين في آخر خمس مباريات له بالدوري الإسباني، وخسر المباريات الثلاث الأخرى. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 0-0 أمام إشبيلية، بعدما خسر 6-1 أمام برشلونة. وقبل ذلك، خسر 1-2 أمام أتلتيكو مدريد و2-1 أمام سيلتا فيجو، بينما جاءت نقطته الأخرى من التعادل 1-1 مع مالاجا. وسجل ألافيس أربعة أهداف واستقبل 11 هدفًا خلال تلك المباريات الخمس.

حقق إسبانيول فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات. وكانت نتيجته الأخيرة الخسارة 4-3 أمام سيستاو في كأس ملك إسبانيا، بينما فاز في الدوري الإسباني خارج أرضه على فياريال 1-0 وتعادل 1-1 مع مالاجا. وشهدت هذه السلسلة أيضًا خسارته أمام راسينج سانتاندير وأتلتيكو مدريد، بعدما سجل سبعة أهداف واستقبل ثمانية في المباريات الخمس.

ديبورتيفو ألافيس وإسبانيول: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في يناير 2026، حين فاز ديبورتيفو ألافيس 2-1 على أرض إسبانيول في الدوري الإسباني. وقبلها، فاز ألافيس على أرضه 2-1 في نوفمبر 2025، بينما حصد إسبانيول النقاط بفوزه 1-0 على ملعب مينديزوروزا في فبراير 2025. ويتفوق ألافيس في آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما بالدوري الإسباني، بثلاثة انتصارات مقابل انتصارين لإسبانيول.