يستضيف خيتافي فريق إشبيلية يوم الأحد 1 نوفمبر 2026 على ملعب كوليسيوم في خيتافي.

تفوق إشبيلية في آخر خمس مواجهات مباشرة بين الفريقين في جميع المسابقات، إذ حقق ثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد لخيتافي. وفي أحدث لقاء جمعهما في الدوري، في فبراير 2026، حقق إشبيلية فوزًا خارج أرضه بهدف دون رد على ملعب كوليسيوم.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة خيتافي وإشبيلية، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة خيتافي وإشبيلية في الدوري الإسباني؟

تنطلق مباراة خيتافي وإشبيلية على ملعب كوليسيوم في خيتافي، يوم الأحد 1 نوفمبر 2026.

الدوري الإسباني - الجولة 11 1 نوفمبر 2026 - 08:00 كوليسيوم

كيف تشتري تذاكر مباراة خيتافي وإشبيلية في الدوري الإسباني؟

للحصول على تذاكر مباراة خيتافي وإشبيلية المقبلة في الدوري الإسباني، تتوفر أمامك عدة خيارات بحسب التوافر وتفضيلاتك:

1. القنوات الرسمية للناديين

مكاتب التذاكر الرسمية للناديين: يمكنك شراء التذاكر مباشرة عبر الموقع الرسمي لنادي خيتافي، أو موقع نادي إشبيلية إذا كنت تبحث عن مقاعد في مدرجات الفريق الضيف. وهذه الطريقة الأكثر أمانًا ومباشرة للحصول على التذاكر بسعرها الأصلي، لكن توافرها يعتمد بدرجة كبيرة على مواعيد طرحها للجمهور وحالة عضويتك في النادي.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل ستاب هب . وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإسباني المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص المطروحة عبر القنوات الرسمية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة خيتافي وإشبيلية في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة خيتافي وإشبيلية في الدوري الإسباني بحسب شرائها من القنوات الرسمية للناديين أو من منصات إعادة البيع.

1. القنوات الرسمية للناديين

الدخول العام والمقاعد العادية: تبدأ الأسعار عادةً من نحو 30 إلى 50 يورو للمقاعد العادية خلف المرميين أو في المدرجات العلوية، وترتفع إلى 90 إلى 150 يورو للمقاعد ذات الإطلالة من منتصف جانب الملعب، في مدرجات تريبونا أو لاتيرال، بحسب توافر المقاعد في كل قسم.

أسعار أعضاء النادي وحاملي التذاكر الموسمية: غالبًا ما يحظى الأعضاء بأولوية شراء التذاكر بأسعار مخفضة، بينما تُطرح التذاكر للجمهور العام بالأسعار المعتادة لكل فئة.

باقات كبار الشخصيات والضيافة: تتراوح أسعارها عادةً من 250 إلى أكثر من 500 يورو للشخص الواحد، وتشمل مقاعد فاخرة مبطنة، وإمكانية الحصول على المأكولات والمشروبات، والدخول إلى صالات حصرية.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر من القنوات الرسمية للناديين، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستاب هبالتذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

المقاعد العادية ومقاعد الزوايا: تبدأ الأسعار المعروضة من نحو 65 إلى 80 يورو للمقاعد في المدرجات العلوية أو زوايا الملعب.

مقاعد جانبي الملعب والمدرجات السفلية: تتراوح أسعار المقاعد المميزة في المدرجات السفلية أو المناطق التي تشهد طلبًا مرتفعًا عادةً بين 120 و250 يورو .

متوسط السعر في السوق: يبلغ متوسط أسعار التذاكر نحو 200 إلى أكثر من 450 يورو ، بحسب المدة المتبقية حتى يوم المباراة ومستوى الطلب عليها عمومًا.

خيتافي ضد إشبيلية في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج خيتافي وإشبيلية الأخيرة

حقق خيتافي فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بالدوري الإسباني. وانتهت مباراته الأخيرة بالفوز 1-0 على مالاجا، لكنه خسر أيضًا 1-0 أمام ريال بيتيس و1-0 أمام أوساسونا خلال الفترة نفسها. وسجل خيتافي خمسة أهداف واستقبل أربعة في المباريات الخمس، وجاءت نقاطه الأخرى من التعادل مع ديبورتيفو لاكورونيا وسيلتا فيجو.

حقق إشبيلية فوزين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بالدوري الإسباني. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 1-3 أمام برشلونة، كما خسر 1-3 أمام أتلتيكو مدريد. واكتملت هذه السلسلة بالفوز على ديبورتيفو لاكورونيا وفالنسيا، والتعادل خارج أرضه مع إسبانيول، وسجل خلالها ثمانية أهداف واستقبل ثمانية في المباريات الخمس.

خيتافي ضد إشبيلية: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت أحدث مواجهة بين الفريقين في فبراير 2026، حين فاز إشبيلية 1-0 على ملعب كوليسيوم في الدوري الإسباني. وقبلها، حقق خيتافي فوزًا 2-1 على ملعب إشبيلية في أغسطس 2025. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز إشبيلية ثلاث مرات وخيتافي مرة واحدة، بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل دون أهداف في فبراير 2025.