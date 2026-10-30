تعود منافسات دوري الأمم الأوروبية بمواجهة مرتقبة تستضيف فيها جورجيا المجر على ملعب بوريس بايتشادزه دينامو الشهير في تبليسي. ويواصل المنتخبان تقدمهما في كرة القدم الأوروبية، ما يجعل هذه المواجهة في دور المجموعات مهمة لكليهما في سعيهما لحصد نقاط تساعدهما على الصعود.

جول يقدم لكم جميع التفاصيل اللازمة عن الملعب وفئات أسعار التذاكر وخطوات حجز مقاعدكم.

متى تنطلق مباراة جورجيا والمجر في المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية؟

تُقام مباراة جورجيا والمجر على ملعب بوريس بايتشادزه دينامو في تبليسي، ضمن منافسات المجموعة الثانية من المستوى الثاني لدوري الأمم الأوروبية، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بدايتها.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 5 14 نوفمبر 2026 - 12:00 بوريس بايتشادز

أين يمكن شراء تذاكر مباراة جورجيا والمجر؟

تُطرح التذاكر الرسمية مباشرة عبر بوابة بيع التذاكر التابعة للاتحاد الجورجي لكرة القدم، التي تتولى إدارة الطرح المعتاد لتذاكر المباريات الدولية التي تُقام في تبليسي. وينبغي للمشجعين إنشاء حساب مبكرًا على البوابة الرسمية ليتمكنوا من حجز التذاكر عند بدء البيع العام.

إذا نفدت جميع التذاكر المطروحة رسميًا أو لم تتوفر مقاعد في أقسام معينة من الملعب، فيمكن اللجوء إلى منصات إعادة بيع التذاكر مثل تيكومبو إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة جورجيا والمجر؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية للمباراة الواحدة عبر بوابة التذاكر الرسمية من نحو 10 إلى 30 يورو للمقاعد العامة داخل ملعب بوريس بايتشادزه دينامو، بحسب فئة المدرج.

أما أسعار التذاكر على منصات إعادة البيع مثل تيكومبو فتبدأ من نحو 234 يورو عند نفاد التذاكر العامة العادية المطروحة رسميًا.

جورجيا والمجر في المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى جورجيا والمجر مؤخرًا

تدخل جورجيا المباراة بعدما حققت انتصارين وتعادلين وتلقت هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات. وكانت آخر مبارياتها فوزًا وديًا على البحرين 2-0 في 5 يونيو 2026، بعد تعادلها مع رومانيا 1-1 قبل ذلك بثلاثة أيام. وفي وقت سابق من عام 2026، فازت خارج أرضها على ليتوانيا 2-0 وتعادلت مع إسرائيل 2-2. وجاءت هزيمتها الوحيدة خلال هذه الفترة أمام بلغاريا بنتيجة 2-1 في تصفيات كأس العالم في نوفمبر 2025، لتنهي بذلك مشوارها في التصفيات.

أما المجر، فتدخل اللقاء بسجل يضم انتصارين وتعادلًا واحدًا وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات. وكانت آخر نتائجها الفوز وديًا على كازاخستان 3-1 في 9 يونيو 2026، بعدما تغلبت على فنلندا 2-1 قبل ذلك بأيام قليلة. وتشمل نتائجها الإيجابية الأخيرة التعادل دون أهداف مع اليونان في مارس 2026 والفوز على سلوفينيا 1-0. وجاءت هزيمتها الأخيرة أمام أيرلندا بنتيجة 3-2 في تصفيات كأس العالم في نوفمبر 2025.

جورجيا والمجر: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جرت آخر مواجهة بين المنتخبين في سبتمبر 2001، حين فازت جورجيا على المجر 3-1 في تبليسي ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم. أما المباراة الوحيدة الأخرى المسجلة بينهما، فأقيمت قبل ذلك بثلاثة أشهر في يونيو 2001، حين فازت المجر على أرضها 4-1 في التصفيات نفسها. ويملك كل منتخب فوزًا واحدًا في المواجهتين المسجلتين بينهما.