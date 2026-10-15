تعود بطولة دوري الأمم الأوروبية بمباراة مرتقبة، إذ تستضيف جورجيا المجر على ملعب بوريس بايشادزه دينامو أرينا الشهير في تبليسي. ويواصل المنتخبان تقدمهما في كرة القدم الأوروبية، ما يجعل مواجهة دور المجموعات مهمة لكليهما في سعيهما لحصد نقاط تساعدهما على الصعود.

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متى تبدأ مباراة جورجيا والمجر في دوري الأمم الأوروبية، المستوى الثاني؟

تقام مباراة جورجيا والمجر على ملعب بوريس بايشادزه دينامو أرينا في تبليسي، ضمن منافسات المجموعة الثانية من المستوى الثاني لدوري الأمم الأوروبية، ومن المقرر أن تنطلق صافرتها في الموعد المحدد لها.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 5 14 نوفمبر 2026 - 12:00 بوريس بايتشادز

أين يمكن شراء تذاكر مباراة جورجيا والمجر؟

تُطرح التذاكر الرسمية مباشرة عبر بوابة بيع التذاكر التابعة للاتحاد الجورجي لكرة القدم، التي تتولى إدارة الطرح المعتاد لتذاكر مباريات المنتخب على أرضه في تبليسي. ويُنصح المشجعون بإنشاء حساب على البوابة الرسمية مبكرًا ليتمكنوا من شراء التذاكر عند بدء البيع للجمهور.

وإذا نفدت التذاكر المطروحة رسميًا بالكامل أو لم تتوفر مقاعد في أقسام معينة من الملعب، فيمكن اللجوء إلى منصات إعادة بيع التذاكر مثل تيكومبو إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة جورجيا والمجر؟

تتراوح أسعار التذاكر العادية للمباراة الواحدة على بوابة البيع الرسمية بين نحو 10 و30 يورو للمقاعد العامة داخل ملعب بوريس بايشادزه دينامو أرينا، بحسب فئة المدرج.

وتبدأ أسعار التذاكر على منصات إعادة البيع مثل تيكومبو من نحو 234 يورو عند نفاد التذاكر العادية المطروحة رسميًا للجمهور.

جورجيا والمجر في دوري الأمم الأوروبية، المستوى الثاني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى جورجيا والمجر مؤخرًا

تدخل جورجيا المباراة بسجل يضم انتصارين وتعادلين وهزيمة واحدة في مبارياتها الخمس الأخيرة. وكانت أحدث مبارياتها الفوز وديًا على البحرين 2-0 في 5 يونيو 2026، بعد تعادلها 1-1 مع رومانيا قبل ذلك بثلاثة أيام. وفي وقت سابق من عام 2026، فازت خارج أرضها على ليتوانيا 2-0 وتعادلت مع إسرائيل 2-2. وجاءت هزيمتها الوحيدة خلال هذه السلسلة أمام بلغاريا بنتيجة 2-1 في تصفيات كأس العالم في نوفمبر 2025، لتنتهي بها مشوارها في التصفيات.

وتدخل المجر اللقاء أيضًا بسجل يضم انتصارين وتعادلًا واحدًا وهزيمة واحدة في مبارياتها الخمس الأخيرة. وكانت نتيجتها الأحدث الفوز وديًا على كازاخستان 3-1 في 9 يونيو 2026، بعدما تغلبت على فنلندا 2-1 قبل ذلك بأيام قليلة. وتشمل نتائجها الإيجابية الأخيرة تعادلًا دون أهداف مع اليونان في مارس 2026 وفوزًا على سلوفينيا 1-0. أما هزيمتها الأخيرة فكانت أمام أيرلندا بنتيجة 3-2 في تصفيات كأس العالم في نوفمبر 2025.

جورجيا والمجر: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جرت أحدث مواجهة بين المنتخبين في سبتمبر 2001، حين فازت جورجيا على المجر 3-1 في تبليسي ضمن تصفيات كأس العالم التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم. أما المباراة الأخرى الوحيدة المسجلة بينهما، فأقيمت قبلها بثلاثة أشهر، في يونيو 2001، عندما فازت المجر على أرضها 4-1 ضمن التصفيات نفسها. ولكل منتخب انتصار واحد في المواجهتين المسجلتين.



