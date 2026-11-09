تعود منافسات دوري الأمم الأوروبية بمواجهة مرتقبة، إذ تستضيف جورجيا المجر على ملعب بوريس بايتشادزه دينامو أرينا في تبليسي. ويواصل المنتخبان التقدم في كرة القدم الأوروبية، ما يجعل هذه المواجهة في دور المجموعات مهمة لكليهما في سعيهما إلى حصد نقاط تساعدهما على الصعود.

جول يقدم لكم كل التفاصيل اللازمة عن الملعب وفئات أسعار التذاكر وخطوات حجز مقاعدكم.

متى تبدأ مباراة جورجيا والمجر في المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية؟

تُقام مباراة جورجيا والمجر على ملعب بوريس بايتشادزه دينامو أرينا في تبليسي، ضمن منافسات المجموعة الثانية من المستوى الثاني لدوري الأمم الأوروبية.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 5 14 نوفمبر 2026 - 12:00 بوريس بايتشادز

أين يمكن شراء تذاكر مباراة جورجيا والمجر؟

تُطرح التذاكر الرسمية مباشرة عبر بوابة التذاكر التابعة للاتحاد الجورجي لكرة القدم، التي تتولى بيع التذاكر المعتادة لمباريات المنتخب على أرضه في تبليسي. وينبغي للجماهير إنشاء حساب مبكرًا على البوابة الرسمية لحجز التذاكر عند بدء البيع العام.

إذا نفدت جميع التذاكر المطروحة عبر القنوات الرسمية، أو لم تتوفر مقاعد في أقسام معينة من الملعب، فيمكن اللجوء إلى منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب، في حال نفاد التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة جورجيا والمجر؟

تبدأ أسعار تذاكر المباراة الواحدة للمقاعد العامة عبر بوابة التذاكر الرسمية من نحو 10 إلى 30 يورو داخل ملعب بوريس بايتشادزه دينامو أرينا، بحسب فئة المدرج.

وعلى منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب، تبدأ أسعار الدخول من نحو 234 يورو عند نفاد التذاكر العامة المطروحة عبر القنوات الرسمية.

جورجيا والمجر في المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى جورجيا والمجر مؤخرًا

تدخل جورجيا المباراة بعدما حققت فوزين وتعادلين وتلقت هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات. وكانت مباراتها الأخيرة فوزًا وديًا على البحرين 2-0 في 5 يونيو 2026، بعد تعادلها مع رومانيا 1-1 قبل ذلك بثلاثة أيام. وفي وقت سابق من عام 2026، فازت خارج أرضها على ليتوانيا 2-0 وتعادلت مع إسرائيل 2-2. وجاءت هزيمتها الوحيدة خلال هذه الفترة أمام بلغاريا 2-1 في تصفيات كأس العالم في نوفمبر 2025، لتنتهي بذلك مشوارها في التصفيات.

وتدخل المجر اللقاء بسجل يضم فوزين وتعادلًا واحدًا وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات. وكانت نتيجتها الأخيرة الفوز وديًا على كازاخستان 3-1 في 9 يونيو 2026، بعد أيام قليلة من فوزها على فنلندا 2-1. وتشمل نتائجها الإيجابية الأخيرة أيضًا التعادل دون أهداف مع اليونان في مارس 2026 والفوز على سلوفينيا 1-0. أما هزيمتها الأخيرة فكانت أمام أيرلندا 3-2 في تصفيات كأس العالم في نوفمبر 2025.

جورجيا والمجر: سجل المواجهات المباشرة الأخير

كانت آخر مواجهة بين المنتخبين في سبتمبر 2001، حين فازت جورجيا على المجر 3-1 في تبليسي ضمن تصفيات كأس العالم التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم. أما المباراة الأخرى الوحيدة المسجلة بينهما فأقيمت قبل ذلك بثلاثة أشهر، في يونيو 2001، حين فازت المجر على أرضها 4-1 في التصفيات نفسها. وحقق كل منتخب فوزًا واحدًا في المواجهتين المسجلتين.