يستضيف جنوى تورينو يوم الأحد 6 ديسيمبر 2026 على ملعب لويجي فيراريس في جنوى.

في آخر مواجهة بينهما بالدوري الإيطالي، يوم 22 فبراير 2026، حقق جنوى فوزًا كبيرًا بنتيجة 3-0 على ملعب لويجي فيراريس. وقبل ذلك الفوز على أرضه، كان تورينو قد انتزع فوزًا صعبًا بنتيجة 2-1 عندما استضاف جنوى في أكتوبر 2025.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة جنوى وتورينو، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة جنوى وتورينو في الدوري الإيطالي؟

تقام مباراة جنوى وتورينو على ملعب لويجي فيراريس في جنوى يوم الأحد 6 ديسيمبر 2026.

الدوري الإيطالي - الجولة 14 6 ديسمبر 2026 - 06:30 لويجي فيراريس

كيف تشتري تذاكر مباراة جنوى وتورينو في الدوري الإيطالي؟

لشراء تذاكر مباراة جنوى وتورينو في الدوري الإيطالي، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر الرسمية للنادي: يمكنك الشراء مباشرة عبر الموقع الرسمي لنادي جنوى (genoacfc.it) أو منصة بيع التذاكر Vivaticket بمجرد بدء فترات البيع العام.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام على منصات إعادة البيع مثل ستب هب. تتيح هذه المنصات للجماهير شراء وبيع تذاكر مباريات الدوري الإيطالي المقبلة بعد نفاد الحصص الأولية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة جنوى وتورينو في الدوري الإيطالي؟

إليك تفاصيل أسعار تذاكر مباراة جنوى وتورينو في الدوري الإيطالي:

1. القنوات الرسمية للنادي

تذاكر الدخول العام العادية: تبدأ عادة من نحو 25 إلى 41 يورو .

تبدأ عادة من نحو . المدرجات الجانبية والفئات المميزة: تتراوح أسعارها من 60 يورو إلى أكثر من 150 يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأولية للنادي، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستب هب التذاكر بأسعار تعتمد على طلب السوق:

أقل أسعار إعادة البيع: تبدأ من نحو 60 يورو .

تبدأ من نحو . متوسط الأسعار: يبلغ نحو 205 يورو.

جنوى وتورينو في الدوري الإيطالي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى جنوى وتورينو

حقق جنوى أربعة انتصارات وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له بالدوري الإيطالي، وسجل خلالها عشرة أهداف واستقبل أربعة. وكانت آخر مبارياته فوزًا خارج أرضه على ليتشي بنتيجة 1-2، بعد فوزه على يوفنتوس في ملعبه بنتيجة 2-0. وقبل هاتين النتيجتين، تغلب على فينيسيا 1-0 وفيورنتينا 2-1، فيما كانت خسارته الوحيدة أمام روما بنتيجة 2-0. وحقق فريق دي روسي ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري قبل هذه المباراة.

حقق تورينو ثلاثة انتصارات وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بالدوري الإيطالي، وسجل ستة أهداف واستقبل سبعة. وانتهت آخر مبارياته بالخسارة 2-0 خارج أرضه أمام فروزينوني، وقبلها خسر على ملعبه أمام كومو بنتيجة 1-3. وجاءت انتصاراته الثلاثة خلال هذه الفترة على مونزا (3-2)، وبارما (0-3)، وأودينيزي (2-1)، ما يشير إلى قدرة فريق أباتي على تقديم أداء قوي، لكنه واجه صعوبة في الحفاظ على ذلك المستوى باستمرار.

جنوى وتورينو: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيمت آخر مواجهة بين الفريقين يوم 22 فبراير 2026، حين فاز جنوى بنتيجة 3-0 على ملعب لويجي فيراريس في الدوري الإيطالي. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز جنوى مرتين وتورينو مرة واحدة، وانتهت مباراتان بالتعادل. وبلغ إجمالي الأهداف في تلك المباريات الخمس سبعة لجنوى وأربعة لتورينو.