يستضيف تولوز فريق باريس سان جيرمان يوم الجمعة 4 ديسمبر 2026 على ملعب ستاديوم دو تولوز في تولوز.

في آخر مواجهة بينهما بالدوري الفرنسي يوم 3 أبريل 2026، حقق باريس سان جيرمان فوزًا صعبًا بنتيجة 3-1 على ملعب بارك دي برانس، بفضل هدفين من عثمان ديمبيلي. أما آخر انتصار لتولوز على العملاق الفرنسي حامل اللقب، فجاء بفوزه خارج أرضه 3-1 خلال المراحل الأخيرة من موسم 2023–24.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة تولوز وباريس سان جيرمان، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة تولوز وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي؟

تقام مباراة تولوز وباريس سان جيرمان على ملعب ستاديوم دو تولوز في تولوز يوم الجمعة 4 ديسمبر 2026.

الدوري الفرنسي - الجولة 13 4 ديسمبر 2026 - 14:45 Stadium de Toulouse

كيف تشتري تذاكر مباراة تولوز وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي؟

إليكم الخيارات والطرق المتاحة لشراء تذاكر مباراة تولوز وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي:

1. القنوات الرسمية للناديين

منصات التذاكر الرسمية للناديين: الطريقة الأكثر أمانًا ومباشرة هي الشراء عبر منصتي التذاكر الرسميتين لنادي تولوز أو باريس سان جيرمان، حيث تتوفر تذاكر البيع العام والبيع المسبق الرسمي للأعضاء.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر مثل تيكومبو. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الفرنسي المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأولية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة تولوز وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي؟

إليكم الأسعار التقديرية لتذاكر مباراة تولوز وباريس سان جيرمان المقبلة في الدوري الفرنسي:

1. القنوات الرسمية للناديين

خلف المرمى / المدرجات المنحنية (دخول عام): من 25 إلى 45 يورو

من 25 إلى 45 يورو المقاعد الجانبية / بمحاذاة الملعب: من 50 إلى 110 يورو

من 50 إلى 110 يورو الضيافة المميزة / كبار الشخصيات: من 180 إلى 350 يورو فأكثر

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر منافذ البيع الأولية للناديين، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل تيكومبو التذاكر بأسعار تعتمد على الطلب في السوق:

المقاعد العادية / المدرج العلوي: من 60 إلى 95 يورو

من 60 إلى 95 يورو المقاعد الجانبية المميزة / المدرج السفلي: من 120 إلى 250 يورو فأكثر

من 120 إلى 250 يورو فأكثر باقات كبار الشخصيات / الضيافة: من 300 إلى 500 يورو فأكثر

تولوز ضد باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاجون إلى معرفته

مستوى تولوز وباريس سان جيرمان

حقق تولوز فوزًا واحدًا وتعادل مرتين وخسر مرتين في آخر خمس مباريات رسمية له، وسجل خمسة أهداف واستقبل سبعة خلال تلك الفترة. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 2-0 أمام مارسيليا في الدوري الفرنسي. وفي وقت سابق من هذه السلسلة، تعادل 0-0 مع تروا وفاز على لو مان 3-0 خارج أرضه.

فاز باريس سان جيرمان بمبارياته الخمس الأخيرة جميعها، وسجل 16 هدفًا واستقبل ثلاثة. وكانت آخر نتائجه الفوز 6-0 على فياريال في دوري أبطال أوروبا. وقبل ذلك، فاز على لوهافر 5-1 في الدوري الفرنسي وتغلب على برشلونة 4-2 في المنافسات الأوروبية.

تولوز ضد باريس سان جيرمان: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيمت آخر مواجهة بين الفريقين يوم 3 أبريل 2026، حين فاز باريس سان جيرمان على تولوز 3-1 على أرضه في الدوري الفرنسي. وقبلها، استضاف تولوز باريس سان جيرمان يوم 30 أغسطس 2025 وخسر 6-3 في مباراة شهدت أهدافًا كثيرة. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز باريس سان جيرمان أربع مرات، بينما حقق تولوز انتصارًا واحدًا، بنتيجة 3-1 على ملعب بارك دي برانس في مايو 2024.