يستضيف توتنهام هوتسبير فريق إبسويتش تاون يوم السبت 21 نوفمبر 2026، على ملعب توتنهام هوتسبير في لندن.

متى تنطلق مباراة توتنهام هوتسبير وإبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تُقام مباراة توتنهام هوتسبير وإبسويتش تاون يوم السبت 21 نوفمبر 2026، على ملعب توتنهام هوتسبير في لندن.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 11 21 نوفمبر 2026 - 10:00 ملعب توتنهام هوتسبير

كيف تشتري تذاكر مباراة توتنهام هوتسبير وإبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليك الخيارات المتاحة لشراء تذاكر مباراة توتنهام هوتسبير وإبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. القنوات الرسمية للناديين

منصات التذاكر الرسمية للناديين: يمكن شراء التذاكر مباشرة عبر منصات بيع التذاكر الرسمية لتوتنهام هوتسبير أو إبسويتش تاون، والتي تتطلب عادةً عضوية مدفوعة في النادي أو الاشتراك في التذاكر الموسمية، بحسب حجم الطلب وتوافر التذاكر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العادية عبر منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص المخصصة للبيع الأساسي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة توتنهام هوتسبير وإبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليك تفاصيل أسعار التذاكر للمباراة المقبلة بين توتنهام هوتسبير وإبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر الدخول العادية للبالغين: تتراوح أسعار التذاكر المشتراة مباشرة عبر النادي عادةً بين 38 و109 جنيهات إسترلينية ، بحسب مستوى المدرج وفئة المباراة.

تتراوح أسعار التذاكر المشتراة مباشرة عبر النادي عادةً بين ، بحسب مستوى المدرج وفئة المباراة. باقات الضيافة المميزة وتجارب كبار الشخصيات يوم المباراة: تبدأ أسعار هذه التجارب عبر القنوات الرسمية للنادي من فئات أعلى، وغالبًا ما تتجاوز 200 جنيه إسترليني، بحسب ما تتضمنه من دخول إلى الصالات وخيارات تناول الطعام.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأساسية للنادي، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا لطلب السوق:

متوسط أسعار إعادة البيع: تبدأ أسعار التذاكر المعروضة لهذه المباراة عمومًا من نحو 125 جنيهًا إسترلينيًا للمقاعد في المستوى العلوي أو خلف المرميين.

تبدأ أسعار التذاكر المعروضة لهذه المباراة عمومًا من نحو للمقاعد في المستوى العلوي أو خلف المرميين. إعادة بيع التذاكر المميزة وتذاكر كبار الشخصيات: قد تصل أسعار المقاعد المميزة، أو مقاعد المستوى السفلي القريبة من خط منتصف الملعب، أو المقاعد في القطاعات التي تشهد طلبًا مرتفعًا، إلى 325 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر، بحسب العرض والطلب في السوق وقت الشراء.

توتنهام هوتسبير ضد إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج توتنهام هوتسبير وإبسويتش تاون الأخيرة

لم يحقق توتنهام أي فوز في مبارياته الخمس الأخيرة بمختلف المسابقات، إذ تعادل ثلاث مرات وخسر مرتين. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 1-1 أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما خسر 3-2 أمام أستون فيلا في مباراة سابقة بالدوري. وشهدت هذه السلسلة أيضًا خسارته 3-1 أمام ليفربول في كأس كاراباو. ولم يسجل توتنهام سوى هدفين في تلك المباريات الخمس، فيما استقبل ستة أهداف، في مؤشر على معاناته هجوميًا ودفاعيًا.

حقق إبسويتش فوزين وتلقى ثلاث هزائم في مبارياته الخمس الأخيرة بمختلف المسابقات. وكانت آخر نتائجه الخسارة 3-2 أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما فاز في مباراته السابقة 2-1 على فولهام. وسجل الفريق الضيف ثمانية أهداف واستقبل عشرة خلال المباريات الخمس، وأظهر بفوزيه قدرته على حصد النقاط عندما تسنح له الفرصة.

توتنهام هوتسبير ضد إبسويتش تاون: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في فبراير 2025، حين استضاف إبسويتش تاون فريق توتنهام هوتسبير وخسر 4-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز. وقبل ذلك، زار توتنهام إبسويتش في نوفمبر 2024 وخسر 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز. وفي آخر خمس مواجهات مسجلة بينهما، حقق إبسويتش فوزين مقابل فوزين لتوتنهام، مع نتيجة إضافية من مباراة ودية أُقيمت عام 2020 وفاز فيها توتنهام 3-0.