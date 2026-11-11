يستضيف توتنهام هوتسبير فريق آرسنال يوم الأحد 6 ديسمبر 2026 على ملعب توتنهام هوتسبير في لندن.

أقيم أحدث ديربي بين الفريقين في الدوري يوم 22 فبراير 2026، وانتهى بفوز آرسنال خارج أرضه بنتيجة 4-1 على ملعب توتنهام هوتسبير. وكان آرسنال قد فاز بالنتيجة نفسها، 4-1، خلال زيارته السابقة إلى ملعب الإمارات في نوفمبر 2025.

يقدم لكم GOAL كل ما تحتاجون إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة توتنهام هوتسبير وآرسنال، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة توتنهام هوتسبير وآرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تقام مباراة توتنهام هوتسبير وآرسنال على ملعب توتنهام هوتسبير في لندن يوم الأحد 6 ديسمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 14 6 ديسمبر 2026 - 11:30 ملعب توتنهام هوتسبير

كيف تشتري تذاكر مباراة توتنهام هوتسبير وآرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

لشراء تذاكر مباراة توتنهام هوتسبير وآرسنال المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للناديين

بيع التذاكر الرسمي للناديين: يمكنك الشراء مباشرة عبر منصتي التذاكر الرسميتين لتوتنهام هوتسبير أو آرسنال باستخدام عضوية مدفوعة في النادي. وهذه الطريقة الأكثر أمانًا للحصول على التذاكر بسعرها الأصلي، لكن توفرها يخضع لعدد التذاكر المتاحة ونقاط الولاء وأنظمة القرعة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة وبيعها بعد نفاد التذاكر المطروحة في القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة توتنهام هوتسبير وآرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليكم تفاصيل أسعار تذاكر مباراة توتنهام هوتسبير وآرسنال المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر البالغين العادية: تتراوح عمومًا بين نحو 71 و109 جنيهات إسترلينية .

تتراوح عمومًا بين نحو . التذاكر المخفضة: تبدأ من نحو 25 إلى 30 جنيهًا إسترلينيًا .

تبدأ من نحو . باقات الضيافة المميزة: تبدأ من نحو 375 جنيهًا إسترلينيًا للشخص، وترتفع إلى ما يتجاوز 1000 جنيه إسترليني وأكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية التي يبيعها الناديان، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستب هاب تذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

إعادة بيع تذاكر الدخول العام: تبدأ الأسعار عادةً من نحو 134 إلى 142 جنيهًا إسترلينيًا .

تبدأ الأسعار عادةً من نحو . المقاعد المميزة أو الأعلى طلبًا: تتراوح الأسعار بين 470 و530 جنيهًا إسترلينيًا.

توتنهام هوتسبير ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى توتنهام هوتسبير وآرسنال

حقق توتنهام أربعة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمة واحدة خلال مبارياته الخمس الأخيرة. وكانت أحدث نتائجه الفوز على كريستال بالاس 2-0 على أرضه، كما تغلب على تشيلسي خارج أرضه بالنتيجة نفسها في وقت سابق من هذه السلسلة. وجاءت الهزيمة الوحيدة أمام أستون فيلا، في مباراة استقبل خلالها ثلاثة أهداف. وتعادل توتنهام 1-1 مع مانشستر يونايتد خلال الفترة نفسها. وأظهر فريق دي زيربي قدرة مستمرة على الفوز على أرضه وخارجها في الأسابيع الأخيرة.

فاز آرسنال بثلاث من مبارياته الخمس الأخيرة في جميع المسابقات، وتعادل في واحدة وخسر أخرى. وكانت أحدث نتائجه الفوز على سلافيا براج 2-1 في دوري أبطال أوروبا، وسبقه الفوز على ليفربول 1-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز. وتعادل آرسنال 2-2 مع بايرن ميونخ في المسابقة الأوروبية، وودّع كأس كاراباو أمام فليتوود تاون بعد نتيجة 1-1 خلال الفترة نفسها. وسجل آرسنال سبعة أهداف واستقبل خمسة في تلك المباريات الخمس.

توتنهام هوتسبير ضد آرسنال: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

كانت أحدث مواجهة بين الناديين في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 22 فبراير 2026، وفاز فيها آرسنال 4-1 على ملعب توتنهام هوتسبير. وفي ديربي شمال لندن السابق، الذي أقيم على ملعب الإمارات في نوفمبر 2025، فاز آرسنال مجددًا بالنتيجة نفسها، 4-1. وفي آخر خمس مواجهات مسجلة بين الفريقين، فاز آرسنال أربع مرات وتوتنهام مرة واحدة، وجاء انتصار توتنهام الوحيد في مباراة ودية تحضيرية للموسم في يوليو 2025.