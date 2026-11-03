بالنسبة إلى جماهير آرسنال وتوتنهام، لا شيء يضاهي ديربي شمال لندن في إثارة الحماس والتوتر.

الفوز ضروري لكلا الفريقين، والانتصار على الغريم اللدود يرفع دائمًا معنويات الفريق وجماهيره المتحمسة.

يقدم لكم جول كل المعلومات المهمة التي تحتاجون إليها قبل ديربي شمال لندن المقبل، بما في ذلك كيفية شراء التذاكر وأسعارها.

متى يُقام ديربي شمال لندن المقبل بين توتنهام وآرسنال؟

التاريخ المباراة (بالتوقيت المحلي) التذاكر الملعب (الموقع) الأحد، 6 ديسمبر الدوري الإنجليزي الممتاز: توتنهام ضد آرسنال (4:30 مساءً) التذاكر ملعب توتنهام هوتسبير (لندن) 1 أو 2 مايو (يُحدد لاحقًا) الدوري الإنجليزي الممتاز: آرسنال ضد توتنهام (يُحدد التوقيت لاحقًا) التذاكر ملعب الإمارات (لندن)

كيفية شراء تذاكر ديربي شمال لندن بين توتنهام وآرسنال

عادةً ما يشتري أعضاء «وان هوتسبير» أو «وان هوتسبير بلس» جميع التذاكر المتاحة لمباريات توتنهام على أرضه بسرعة:

« وان هوتسبير » هي فئة العضوية الأساسية في توتنهام، وهي متاحة للجميع وتبلغ تكلفتها 45 جنيهًا إسترلينيًا للموسم.

» هي فئة العضوية الأساسية في توتنهام، وهي متاحة للجميع وتبلغ تكلفتها 45 جنيهًا إسترلينيًا للموسم. الفئة الأعلى من العضوية الأساسية هي «وان هوتسبير بلس»، وتبلغ تكلفتها 55 جنيهًا إسترلينيًا للموسم، وتوفر عدة مزايا إضافية إلى جانب مزايا العضوية الأساسية، منها أولوية شراء التذاكر لمدة 24 ساعة ومكان على قائمة انتظار التذاكر الموسمية لتوتنهام.

إضافةً إلى شراء التذاكر مباشرةً عبر المنصات الرسمية، يمكن للجماهير أيضًا شراء المقاعد من السوق الثانوية. وتُعد منصة ستاب هاب من أبرز الجهات التي تبيع التذاكر للراغبين في شرائها في اللحظات الأخيرة عبر قنوات بديلة.

كم تبلغ أسعار تذاكر ديربي شمال لندن بين توتنهام وآرسنال؟

تتراوح أسعار تذاكر البالغين لمباريات توتنهام، عند شرائها عبر النادي، عادةً بين 38 و109 جنيهات إسترلينية، وتنقسم إلى ثلاث فئات:

الفئة A (71-109 جنيهات إسترلينية) : آرسنال، تشيلسي، ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، نيوكاسل

: آرسنال، تشيلسي، ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، نيوكاسل الفئة B (49-96 جنيهًا إسترلينيًا) : أستون فيلا، برينتفورد، برايتون، كريستال بالاس، إيفرتون، فولهام، نوتنجهام فورست، وست هام

: أستون فيلا، برينتفورد، برايتون، كريستال بالاس، إيفرتون، فولهام، نوتنجهام فورست، وست هام الفئة C (38-81 جنيهًا إسترلينيًا): بورنموث، كوفنتري، هال، إيبسويتش، ليدز، سندرلاند

تابعوا بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة البيع الثانوية مثل ستاب هاب لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

ما باقات الضيافة المتاحة لديربي شمال لندن بين توتنهام وآرسنال؟

تختلف أسعار ضيافة مباريات توتنهام هوتسبير بحسب فئة المباراة (ديربيات لندن ضمن الفئة A مقارنةً بمباريات الفئتين B وC)، ونوع الطعام (مأكولات الشارع غير الرسمية مقارنةً بالمأكولات الفاخرة)، وموقع المقاعد (الإطلالات البانورامية من المستوى العلوي مقارنةً بالمقاعد المحاذية لخط التماس عند منتصف الملعب):

الحانات الرياضية غير الرسمية والمقاعد المميزة (199 - 349 جنيهًا إسترلينيًا للشخص) : خيارات متاحة في الممرات المميزة بالمدرجين الشرقي والغربي. وتشمل مقاعد مبطنة بمحاذاة خط التماس، وقسائم طعام لمناطق تقديم المأكولات غير الرسمية، ومشروبات بين الشوطين، وإمكانية دخول حانات مصنع الجعة الصغير في الملعب.

: خيارات متاحة في الممرات المميزة بالمدرجين الشرقي والغربي. وتشمل مقاعد مبطنة بمحاذاة خط التماس، وقسائم طعام لمناطق تقديم المأكولات غير الرسمية، ومشروبات بين الشوطين، وإمكانية دخول حانات مصنع الجعة الصغير في الملعب. الاستراحات العلوية العصرية (349 - 549 جنيهًا إسترلينيًا للشخص) : أجواء حيوية في أماكن مثل ستراتوس أو ستاديوم سوشيال في المستوى الخامس. وتشمل إطلالات مرتفعة، وأطباقًا متعددة الأصناف تُقدَّم في أوعية أو وجبات متوسطية، وباقات مشروبات مشمولة بالسعر، وعروضًا يقدمها منسق موسيقى بعد المباراة.

: أجواء حيوية في أماكن مثل ستراتوس أو ستاديوم سوشيال في المستوى الخامس. وتشمل إطلالات مرتفعة، وأطباقًا متعددة الأصناف تُقدَّم في أوعية أو وجبات متوسطية، وباقات مشروبات مشمولة بالسعر، وعروضًا يقدمها منسق موسيقى بعد المباراة. المأكولات الفاخرة واستراحات الطهاة (549 - 999 جنيهًا إسترلينيًا للشخص) : مساحات مميزة لتناول الطعام، مثل ذا ريزيدنسي إيست/ويست أو جالفين آت توتنهام. وتوفر قوائم طعام فاخرة متعددة الأصناف، وطاولات خاصة لتناول الطعام، ومشروبات مجانية، ومقاعد مبطنة عند منتصف الملعب.

: مساحات مميزة لتناول الطعام، مثل ذا ريزيدنسي إيست/ويست أو جالفين آت توتنهام. وتوفر قوائم طعام فاخرة متعددة الأصناف، وطاولات خاصة لتناول الطعام، ومشروبات مجانية، ومقاعد مبطنة عند منتصف الملعب. تجارب كبار الشخصيات الرئيسية (750 - 1,500 جنيه إسترليني فأكثر للشخص) : أجواء عالمية المستوى في يوم المباراة، تشمل ذا إتش كلوب وذا تانل كلوب. وتوفر إطلالات عبر واجهات زجاجية على منطقة نفق اللاعبين، ومأكولات فاخرة، وخدمة خاصة يقدمها خبير نبيذ، ومقاعد فاخرة بجوار مقصورة أعضاء مجلس الإدارة.

: أجواء عالمية المستوى في يوم المباراة، تشمل ذا إتش كلوب وذا تانل كلوب. وتوفر إطلالات عبر واجهات زجاجية على منطقة نفق اللاعبين، ومأكولات فاخرة، وخدمة خاصة يقدمها خبير نبيذ، ومقاعد فاخرة بجوار مقصورة أعضاء مجلس الإدارة. الأجنحة الخاصة والمقصورات التنفيذية (1,494 - 12,000 جنيه إسترليني فأكثر للمقصورة): أجنحة ومساحات خاصة مغلقة تتسع لـ4 إلى 20 ضيفًا. وتشمل وجبات متعددة الأصناف تُعد حسب الطلب، وطاقم خدمة خاصًا، ومقاعد خاصة في الملعب خارج الجناح مباشرةً.

توتنهام هوتسبير ضد آرسنال: أحدث المواجهات المباشرة

التاريخ النتيجة الملعب فبراير 2026 الدوري الإنجليزي الممتاز: توتنهام 1-4 آرسنال ملعب توتنهام هوتسبير نوفمبر 2025 الدوري الإنجليزي الممتاز: آرسنال 4-1 توتنهام ملعب الإمارات يناير 2025 الدوري الإنجليزي الممتاز: آرسنال 2-1 توتنهام ملعب الإمارات سبتمبر 2024 الدوري الإنجليزي الممتاز: توتنهام 0-1 آرسنال ملعب توتنهام هوتسبير أبريل 2024 الدوري الإنجليزي الممتاز: توتنهام 2-3 آرسنال ملعب توتنهام هوتسبير سبتمبر 2023 الدوري الإنجليزي الممتاز: آرسنال 2-2 توتنهام ملعب الإمارات يناير 2023 الدوري الإنجليزي الممتاز: توتنهام 0-2 آرسنال ملعب توتنهام هوتسبير أكتوبر 2022 الدوري الإنجليزي الممتاز: آرسنال 3-1 توتنهام ملعب الإمارات مايو 2022 الدوري الإنجليزي الممتاز: توتنهام 3-0 آرسنال ملعب توتنهام هوتسبير

منذ عام 1909، حين أُقيم أول ديربي رسمي لشمال لندن، يبلغ سجل المواجهات المباشرة الحالي 86 فوزًا لآرسنال، و61 فوزًا لتوتنهام، و52 تعادلًا. ورغم تبدل موازين القوى بين الفريقين على مر السنين، فإن آرسنال هو من فرض تفوقه مؤخرًا.

أنهى آرسنال الموسم الماضي متقدمًا على توتنهام بفارق 44 نقطة، وفاز فريق ميكيل أرتيتا في خمس مواجهات متتالية أمام منافسه اللندني. وفي آخر لقاء على ملعب توتنهام هوتسبير في فبراير، حقق آرسنال فوزًا كبيرًا بنتيجة 4-1، وسجل كل من إيبيريشي إيزي وفيكتور جيوكيريس هدفين.