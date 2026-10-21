يستضيف توتنهام هوتسبير نظيره كريستال بالاس يوم السبت 31 أكتوبر 2026 على ملعب توتنهام هوتسبير في لندن.

يتفوق توتنهام في سجل المواجهات التاريخية بـ38 فوزًا مقابل 16 انتصارًا لكريستال بالاس، فيما انتهت 15 مباراة بالتعادل. وفي آخر مواجهة بينهما في الدوري، في مارس 2026، حقق كريستال بالاس فوزًا لافتًا خارج أرضه بنتيجة 3-1 على ملعب توتنهام هوتسبير.

إليك من جول كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن الحصول على تذاكر مباراة توتنهام هوتسبير وكريستال بالاس، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة توتنهام هوتسبير وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تُقام مباراة توتنهام هوتسبير وكريستال بالاس على ملعب توتنهام هوتسبير في لندن، يوم الأحد 1 نوفمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 9 31 أكتوبر 2026 - 13:30 ملعب توتنهام هوتسبير

كيف تشتري تذاكر مباراة توتنهام هوتسبير وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تتوفر عدة خيارات لشراء تذاكر مباراة توتنهام هوتسبير وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. القنوات الرسمية للنادي

العضوية الرسمية للنادي: يمكنك شراء التذاكر مباشرة من الناديين إذا كنت تحمل عضوية. وبالنسبة لمباريات توتنهام على أرضه، تُطرح التذاكر عادةً أولًا لأعضاء «وان هوتسبير» خلال فترات البيع ذات الأولوية، ونادرًا ما تصل إلى البيع العام. ويمكن للأعضاء أيضًا استخدام المنصة الرسمية لإعادة بيع التذاكر إذا عرض حاملو التذاكر الموسمية مقاعدهم للبيع.

باقات الضيافة الرسمية: يمكن شراء تجارب يوم المباراة المميزة وباقات الضيافة مباشرةً من النادي. وغالبًا ما تجمع هذه الخيارات بين تذكرة المباراة والدخول إلى صالة ضيافة أو تناول الطعام أو الإقامة في فندق بلندن.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العادية على منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب . وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص المطروحة للبيع مباشرةً.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة توتنهام هوتسبير وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليك تفاصيل أسعار تذاكر مباراة توتنهام هوتسبير وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر القنوات الرسمية وسوق إعادة البيع:

1. القنوات الرسمية للنادي

تذاكر الدخول العادية: تتراوح أسعار التذاكر العادية بالقيمة الاسمية عادةً بين نحو 45 و100 جنيه إسترليني أو أكثر ، بحسب مستوى المقاعد وموقع القطاع داخل الملعب.

باقات الضيافة: تبدأ أسعار تجارب كبار الشخصيات وباقات الضيافة الرسمية في يوم المباراة، التي تُشترى مباشرةً من النادي، عمومًا من نحو 399 إلى 449 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر للشخص الواحد بالنسبة للباقات المميزة العادية من الفئتين A وB، وترتفع أسعار الأجنحة الحصرية عن ذلك.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من خلال مبيعات النادي المباشرة، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب التذاكر بأسعار تحددها حركة الطلب في السوق:

تذاكر الدخول العادية المعاد بيعها: تبدأ أسعار التذاكر العادية المعروضة للبيع عمومًا من نحو 60 إلى 65 جنيهًا إسترلينيًا للمقاعد في المدرجات العلوية أو خلف المرمى، فيما تقترب متوسطات الأسعار في السوق من 220 إلى 230 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر بحسب الطلب.

باقات الضيافة وكبار الشخصيات المعاد بيعها: تبدأ أسعار باقات كبار الشخصيات والضيافة في سوق إعادة البيع عادةً من نحو 145 إلى 155 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر .

توتنهام هوتسبير ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى توتنهام هوتسبير وكريستال بالاس

يمر توتنهام بفترة صعبة مؤخرًا. فقد خسر فريق دي زيربي ثلاث مباريات وتعادل في اثنتين من آخر خمس مواجهات خاضها، دون أن يحقق أي فوز في أي مسابقة خلال تلك الفترة. وخسر 2-3 أمام أستون فيلا في آخر مبارياته بالدوري الإنجليزي الممتاز، وسبق ذلك خسارته 3-1 أمام ليفربول في كأس كاراباو. وخلال المباريات الخمس، سجل توتنهام ثلاثة أهداف فقط واستقبل ثمانية، ولم يحافظ على نظافة شباكه في أي منها.

أما نتائج كريستال بالاس الأخيرة فجاءت متباينة. فقد فاز فريق سيج مرتين وتعادل مرة وخسر مرتين في آخر خمس مباريات. وكان أبرز نتائجه الفوز 4-0 على ليخ بوزنان في الدوري الأوروبي، فيما أظهر فوزه 2-3 على فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز قدرته على التسجيل خارج أرضه. وجاءت خسارته الوحيدة في الدوري خلال هذه الفترة أمام إيبسويتش، حيث استقبل ثلاثة أهداف، لكنه تعادل أيضًا دون أهداف مع ليدز يونايتد في آخر مبارياته بالدوري الإنجليزي الممتاز.

توتنهام هوتسبير ضد كريستال بالاس: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

التقى الفريقان آخر مرة في مارس 2026، حين فاز كريستال بالاس 1-3 على ملعب توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز بالاس ثلاث مرات مقابل فوز واحد لتوتنهام، كما انتهت إحدى المباريات بفوز بالاس على ملعب سيلهرست بارك. وجاء فوز توتنهام الوحيد في هذه السلسلة في ديسمبر 2025 بنتيجة 1-0 خارج أرضه، ولم يفز على بالاس على ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انتصاره 3-1 في مارس 2024.