يستضيف توتنهام هوتسبير فريق فولهام يوم الخميس 3 ديسمبر 2026، على ملعب توتنهام هوتسبير في لندن.

في آخر مواجهة بينهما في الدوري، يوم 1 مارس 2026، حقق فولهام فوزاً صعباً على توتنهام بنتيجة 2-1 على ملعب كرافن كوتيدج. وكان فولهام قد فاز أيضاً خارج أرضه على توتنهام بنتيجة 2-1 على ملعب توتنهام هوتسبير في نوفمبر 2025، ما يمنح توتنهام دافعاً إضافياً قبل مواجهتهما المقبلة.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة توتنهام هوتسبير وفولهام، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة توتنهام هوتسبير وفولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تبدأ مباراة توتنهام هوتسبير وفولهام على ملعب توتنهام هوتسبير في لندن، يوم الخميس 3 ديسمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 13 3 ديسمبر 2026 - 15:00 ملعب توتنهام هوتسبير

كيف تشتري تذاكر مباراة توتنهام هوتسبير وفولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

لشراء تذاكر مباراة توتنهام هوتسبير وفولهام المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للناديين

بيع التذاكر الرسمي للناديين: يمكنك الشراء مباشرة عبر منصات بيع التذاكر الرسمية لتوتنهام هوتسبير أو فولهام، وهي الطريقة الأكثر موثوقية للحصول على تذاكر بسعرها الأصلي إذا كنت تحمل عضوية النادي المناسبة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تماماً عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالباً ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هب. تتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة توتنهام هوتسبير وفولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليكم تفاصيل أسعار تذاكر مباراة توتنهام هوتسبير وفولهام المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر الدخول العام العادية: تتراوح أسعارها تقريباً بين 115 و235 جنيهاً إسترلينياً .

تتراوح أسعارها تقريباً بين . باقات الضيافة يوم المباراة: تبدأ أسعارها عموماً من 150 جنيهاً إسترلينياً، وقد تتجاوز 300 جنيه إسترليني.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر القنوات الأساسية للناديين، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هب التذاكر بأسعار تحددها حركة الطلب في السوق:

الأسعار الأولية لإعادة البيع: تبدأ من نحو 64 جنيهاً إسترلينياً للمقاعد في المدرجات العلوية أو ذات الإطلالة من خلف المرمى.

تبدأ من نحو للمقاعد في المدرجات العلوية أو ذات الإطلالة من خلف المرمى. متوسط أسعار إعادة البيع: يبلغ متوسط أسعار المقاعد العادية نحو 208 جنيهات إسترلينية .

يبلغ متوسط أسعار المقاعد العادية نحو . المقاعد المميزة المعاد بيعها: غالباً ما تتجاوز أسعارها 300 إلى 350 جنيهاً إسترلينياً.

توتنهام هوتسبير ضد فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى توتنهام هوتسبير وفولهام

فاز توتنهام في مباراتين، وتعادل في واحدة وخسر اثنتين من آخر خمس مباريات خاضها في جميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته فوزاً على تشيلسي بنتيجة 2-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز، سبقه انتصار على كوفنتري سيتي بنتيجة 3-1. وجاءت هزيمته الوحيدة خلال تلك السلسلة أمام أستون فيلا بنتيجة 3-2. وسجل توتنهام ثمانية أهداف واستقبل ثمانية في المباريات الخمس، ويُعد إنهاء هذه السلسلة بانتصارين متتاليين مؤشراً إيجابياً لدي زيربي.

فاز فولهام في ثلاث مباريات، وتعادل في واحدة وخسر واحدة من آخر خمس مباريات خاضها. وكانت آخر نتائجه الفوز خارج أرضه على كوفنتري سيتي بنتيجة 1-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد انتصاره على هال سيتي بالنتيجة نفسها. وجاءت هزيمته الوحيدة خلال تلك السلسلة خارج أرضه أمام إيبسويتش تاون بنتيجة 2-1. وسجل فريق أربيلوا سبعة أهداف واستقبل سبعة في هذه المباريات الخمس، واختتم السلسلة بانتصارين متتاليين دون أن تهتز شباكه.

توتنهام هوتسبير ضد فولهام: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 1 مارس 2026، حين فاز فولهام بنتيجة 2-1 على ملعب كرافن كوتيدج. وقبلها، استضاف توتنهام فولهام في نوفمبر 2025، وحصد الضيوف النقاط مجدداً بالفوز بنتيجة 2-1. وفي آخر خمس مواجهات بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، يتفوق فولهام بثلاثة انتصارات مقابل انتصار واحد لتوتنهام، إلى جانب تعادل واحد، وسجل تسعة أهداف مقابل خمسة لتوتنهام.