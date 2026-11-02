يستضيف توتنهام هوتسبير فريق إيبسويتش تاون يوم السبت 21 نوفمبر 2026، على ملعب توتنهام هوتسبير في لندن.

في مواجهتهما بالدوري الإنجليزي الممتاز في نوفمبر 2024، حقق إيبسويتش تاون مفاجأة كبيرة بفوزه على توتنهام 2-1 خارج أرضه، ليحرز أول انتصار له في دوري الدرجة الأولى منذ أكثر من عقدين. وردّ توتنهام سريعًا في وقت لاحق من ذلك الموسم، إذ سافر إلى ملعب بورتمان رود في فبراير 2025 وحقق فوزًا مريحًا بنتيجة 4-1.

يقدّم لك جول كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية الحصول على تذاكر مباراة توتنهام هوتسبير وإيبسويتش تاون، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة توتنهام هوتسبير وإيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تُقام مباراة توتنهام هوتسبير وإيبسويتش تاون يوم السبت 21 نوفمبر 2026، على ملعب توتنهام هوتسبير في لندن.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 11 21 نوفمبر 2026 - 10:00 ملعب توتنهام هوتسبير

كيف تشتري تذاكر مباراة توتنهام هوتسبير وإيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

فيما يلي الخيارات المتاحة لشراء تذاكر مباراة توتنهام هوتسبير وإيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. القنوات الرسمية للناديين

منصات التذاكر الرسمية للناديين: يمكن شراء التذاكر مباشرة عبر بوابتي التذاكر الرسميتين لتوتنهام هوتسبير أو إيبسويتش تاون، وهو ما يتطلب عادةً عضوية مدفوعة في النادي أو امتلاك تذكرة موسمية، بحسب حجم الطلب وتوافر التذاكر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر مثل StubHub. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص المطروحة للبيع أولًا.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة توتنهام هوتسبير وإيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

فيما يلي تفاصيل أسعار تذاكر مباراة توتنهام هوتسبير وإيبسويتش تاون المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر الدخول العام للبالغين: تتراوح أسعار التذاكر المشتراة مباشرة من النادي عادةً بين 38 و109 جنيهات إسترلينية ، بحسب مستوى المقاعد وتصنيف المباراة.

تتراوح أسعار التذاكر المشتراة مباشرة من النادي عادةً بين ، بحسب مستوى المقاعد وتصنيف المباراة. باقات الضيافة المميزة وتجارب كبار الشخصيات يوم المباراة: تبدأ أسعار التجارب المتاحة عبر القنوات الرسمية للناديين من مستويات أعلى، وغالبًا ما تتجاوز 200 جنيه إسترليني فأكثر بحسب إمكانية دخول صالات الضيافة وخيارات الطعام المشمولة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من خلال مبيعات الناديين المباشرة، فإن منصات إعادة بيع التذاكر مثل StubHub تعرض التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

متوسط أسعار إعادة البيع: تبدأ أسعار التذاكر المعروضة لهذه المباراة عمومًا من نحو 125 جنيهًا إسترلينيًا للمقاعد في المدرجات العلوية أو على جانبي الملعب خلف المرميين.

تبدأ أسعار التذاكر المعروضة لهذه المباراة عمومًا من نحو للمقاعد في المدرجات العلوية أو على جانبي الملعب خلف المرميين. إعادة بيع التذاكر المميزة وتذاكر كبار الشخصيات: قد تصل أسعار المقاعد المميزة، أو المقاعد في المدرجات السفلية قرب خط منتصف الملعب، أو في القطاعات التي تشهد طلبًا مرتفعًا، إلى 325 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر، بحسب العرض والطلب في منصات إعادة البيع وقت الشراء.

توتنهام هوتسبير وإيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى توتنهام هوتسبير وإيبسويتش تاون

لم يحقق توتنهام أي فوز في مبارياته الخمس الأخيرة بمختلف المسابقات، إذ تعادل ثلاث مرات وخسر مرتين. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 1-1 مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما خسر 3-2 أمام أستون فيلا في مباراة سابقة بالدوري. وتشمل هذه السلسلة أيضًا خسارة 3-1 أمام ليفربول في كأس كاراباو. وسجل توتنهام هدفين فقط خلال تلك المباريات الخمس، واستقبل ستة أهداف، في مؤشر على معاناته هجوميًا ودفاعيًا.

فاز إيبسويتش في مباراتين وخسر ثلاثًا من مبارياته الخمس الأخيرة بمختلف المسابقات. وكانت نتيجته الأخيرة الخسارة 3-2 أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما فاز في مباراته السابقة 2-1 على فولهام. وسجل الفريق الضيف ثمانية أهداف واستقبل عشرة خلال المباريات الخمس، فيما أظهر فوزاه قدرته على حصد النقاط عندما تسنح له الفرصة.

توتنهام هوتسبير وإيبسويتش تاون: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

كانت آخر مواجهة بين الناديين في فبراير 2025، حين استضاف إيبسويتش تاون توتنهام هوتسبير وخسر 4-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز. وقبلها، زار توتنهام إيبسويتش في نوفمبر 2024 وخسر 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز. وفي آخر خمس مواجهات مسجلة، حقق إيبسويتش فوزين مقابل فوزين لتوتنهام، إلى جانب نتيجة أخرى في مباراة ودية عام 2020 فاز فيها توتنهام 3-0.