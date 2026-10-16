يستضيف تشيلسي مانشستر يونايتد يوم السبت 31 أكتوبر 2026، على ملعب ستامفورد بريدج في لندن.

في آخر مواجهة بينهما بالدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ستامفورد بريدج، في أبريل 2026، حقق مانشستر يونايتد فوزًا صعبًا بنتيجة 1-0 بفضل هدف سجله ماتيوس كونيا في الشوط الأول. ويمكن للمشجعين حول العالم متابعة الاستعدادات للمباراة، وتوزيع التذاكر، والتعليق المباشر يوم اللقاء، حين يتواجه اثنان من أعرق المنافسين في الدوري بالعاصمة لندن.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته بشأن الحصول على تذاكر مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تقام مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد على ملعب ستامفورد بريدج في لندن، يوم السبت 31 أكتوبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 9 31 أكتوبر 2026 - 08:30 ستامفورد بريدج

كيف تشتري تذاكر مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تتوفر عدة خيارات لشراء تذاكر مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ستامفورد بريدج، بحسب العضوية الرسمية أو باقات الضيافة أو منصات إعادة بيع التذاكر:

1. القنوات الرسمية للنادي

نظام القرعة الرسمي للنادي: لشراء التذاكر من تشيلسي مباشرة بسعرها الأصلي، يحتاج المشجعون عادةً إلى عضوية رسمية مدفوعة في النادي، مثل «ترو بلو». وفي المباريات التي تشهد طلبًا مرتفعًا، يتيح النادي فترة للتقدم بطلبات الدخول في القرعة بدلًا من الانتظار في طابور شراء مباشر، ويتقدم الأعضاء خلالها بطلباتهم ثم يُختار المشترون الناجحون عشوائيًا.

باقات الضيافة الرسمية: لمن يرغبون في ضمان الدخول دون الاعتماد على القرعة، تتوفر باقات الضيافة والباقات المميزة الرسمية مباشرةً عبر تشيلسي أو شركائه المعتمدين. وتشمل هذه الباقات عمومًا مقاعد مميزة إلى جانب إمكانية دخول صالات الضيافة أو تناول الطعام أو خيارات الإقامة الفندقية.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت جميع التذاكر المتاحة عبر قنوات النادي الرسمية، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العادية عبر منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب . وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز بحسب فئة المقاعد وقناة الشراء:

1. القنوات الرسمية للنادي

المدرج الشرقي العلوي: 78 جنيهًا إسترلينيًا للأعضاء البالغين، و83 جنيهًا إسترلينيًا في البيع العام.

المدرج الشرقي السفلي، القسم الجنوبي: 71 جنيهًا إسترلينيًا للأعضاء البالغين، و76 جنيهًا إسترلينيًا في البيع العام.

المدرج الغربي السفلي: 78 جنيهًا إسترلينيًا للأعضاء البالغين، و83 جنيهًا إسترلينيًا في البيع العام.

مدرج ماثيو هاردينج العلوي: 71 جنيهًا إسترلينيًا للأعضاء البالغين، و76 جنيهًا إسترلينيًا في البيع العام.

مدرج ماثيو هاردينج السفلي: 66 جنيهًا إسترلينيًا للأعضاء البالغين، و71 جنيهًا إسترلينيًا في البيع العام.

مدرج شيد العلوي: 71 جنيهًا إسترلينيًا للأعضاء البالغين، و76 جنيهًا إسترلينيًا في البيع العام.

مدرج شيد السفلي: 66 جنيهًا إسترلينيًا للأعضاء البالغين، و71 جنيهًا إسترلينيًا في البيع العام.

المقاعد محدودة الرؤية، في المدرج الشرقي العلوي أو مدرج ماثيو هاردينج السفلي: من 27 إلى 52 جنيهًا إسترلينيًا للأعضاء البالغين، بحسب موضع حجب الرؤية تحديدًا.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من قنوات البيع الأساسية للنادي، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هابتذاكر بأسعار تحددها حركة الطلب في السوق:

المستويات العلوية والسفلية خلف المرمى: تبدأ أسعار إعادة البيع عادةً من نحو 265 إلى أكثر من 300 جنيه إسترليني ، بحسب التوافر والطلب.

المستويات العلوية والسفلية على جانبي الملعب: تتراوح أسعار المقاعد ذات الإطلالة المميزة بمحاذاة خطي التماس غالبًا من 310 جنيهات إسترلينية إلى أكثر من 650 جنيهًا إسترلينيًا للتذكرة الواحدة على منصات إعادة البيع.

باقات كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ خيارات ضيافة كبار الشخصيات الرسمية أو الموثقة على المنصات الثانوية عمومًا من نحو 380 إلى أكثر من 500 جنيه إسترليني ، وتتجاوز 800 جنيه إسترليني بحسب ما تتضمنه من إمكانية دخول صالات الضيافة.

تشيلسي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى تشيلسي ومانشستر يونايتد مؤخرًا

فاز تشيلسي في مباراتين، وتعادل في واحدة، وخسر اثنتين من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وانتهت أحدث مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز بخسارته 3-0 أمام برينتفورد، بعد تعادله 2-2 مع هال سيتي. وسجل تشيلسي ستة أهداف في فوزه على ليدز يونايتد بكأس كاراباو، ليُظهر نزعة هجومية، لكن الضعف الدفاعي ظل سمة بارزة بعدما استقبل 11 هدفًا خلال المباريات الخمس.

فاز مانشستر يونايتد في مباراة واحدة، وتعادل في اثنتين، وخسر اثنتين من آخر خمس مباريات له. وكانت أحدث مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز تعادلًا 1-1 على أرض فولهام، وسبقها خسارته 1-0 أمام مانشستر سيتي. وجاء فوزه الوحيد في هذه السلسلة بدوري أبطال أوروبا، بنتيجة 4-0 على صباح إف كيه. وسجل ثمانية أهداف واستقبل سبعة خلال المباريات الخمس.

تشيلسي ضد مانشستر يونايتد: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت آخر مواجهة بين الفريقين بفوز مانشستر يونايتد 1-0 على ملعب ستامفورد بريدج في أبريل 2026. وفي آخر خمس مواجهات بينهما بالدوري الإنجليزي الممتاز، فاز مانشستر يونايتد مرتين، وفاز تشيلسي مرتين، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل. وشهدت المواجهات الخمس تسجيل 15 هدفًا إجمالًا، وأظهر الفريقان قدرتهما على التسجيل في هذه المواجهة.