يستضيف تشيلسي ليفربول يوم السبت 5 ديسمبر 2026 على ملعب ستامفورد بريدج في لندن.

تُبرز مواجهاتهما الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز مدى تقارب مستوى الفريقين، ومنها فوز تشيلسي 2-1 على ملعب ستامفورد بريدج وتعادلهما 1-1 على ملعب أنفيلد خلال موسم 2025–26. والتقى الفريقان أيضًا مؤخرًا في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة يوم 28 أكتوبر 2026، وانتهت المباراة بتعادل مثير 1-1 قبل أن يتأهل ليفربول بركلات الترجيح.

إليك من جول كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة تشيلسي وليفربول، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة تشيلسي وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تُقام مباراة تشيلسي وليفربول على ملعب ستامفورد بريدج في لندن يوم السبت 5 ديسمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 14 5 ديسمبر 2026 - 07:30 ستامفورد بريدج

كيف تشتري تذاكر مباراة تشيلسي وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

لشراء تذاكر مباراة تشيلسي وليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للناديين

بيع التذاكر الرسمي للناديين: يظل الشراء مباشرة عبر موقعي التذاكر الرسميين لأعضاء ناديَي تشيلسي وليفربول الوسيلة الأساسية والأكثر أمانًا للحصول على تذاكر بسعرها الأصلي لمباراة ستامفورد بريدج.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للناديين، فيمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العادية عبر منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة تشيلسي وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليك تفاصيل أسعار تذاكر مباراة تشيلسي وليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. القنوات الرسمية للناديين

الدخول العادي: تبدأ من 30 جنيهًا إسترلينيًا وتصل إلى 61 جنيهًا إسترلينيًا .

تبدأ من وتصل إلى . باقات الضيافة الرسمية لكبار الشخصيات: تبدأ من 810 جنيهات إسترلينية (شاملة ضريبة القيمة المضافة) لصالات مثل ويستفيو، وتصل إلى 2490 جنيهًا إسترلينيًا لخيارات الضيافة الأعلى مستوى لكبار الشخصيات.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من قنوات البيع الأساسية للناديين، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب التذاكر بأسعار تعتمد على الطلب في السوق:

الدخول العادي: تبدأ الأسعار عادةً من نحو 239 جنيهًا إسترلينيًا، وتتراوح الأسعار المعتادة في السوق بين 323 جنيهًا إسترلينيًا و709 جنيهات إسترلينية أو أكثر.

تشيلسي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى تشيلسي وليفربول

حقق تشيلسي انتصارين وتعادل مرة وخسر مرتين في آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات، مسجلًا 10 أهداف ومستقبلًا خمسة أهداف خلال تلك الفترة. وكانت آخر مبارياته فوزًا 2-0 على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 31 أكتوبر. وتغلب أيضًا على إيفرتون 2-0 وبورنموث 5-1 خلال هذه الفترة، فيما كانت الخسارة على أرضه 0-2 أمام توتنهام يوم 24 أكتوبر والتعادل مع ليفربول في كأس كاراباو أبرز النتائج السلبية في تلك السلسلة.

حقق ليفربول انتصارين وخسر مرتين وتعادل مرة واحدة في آخر خمس مباريات له، مسجلًا 10 أهداف ومستقبلًا سبعة أهداف. وكانت آخر نتائجه الخسارة 3-2 أمام فنربخشة في دوري أبطال أوروبا يوم 4 نوفمبر. وخسر أيضًا 0-1 أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 1 نوفمبر، لكن فوزه على برايتون (2-0) وفياريال (4-3) في دوري أبطال أوروبا يُظهر قدرته على تقديم أداء جيد في مختلف المسابقات.

تشيلسي ضد ليفربول: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في كأس كاراباو يوم 28 أكتوبر 2026، حين استضاف ليفربول تشيلسي على ملعب أنفيلد وانتهت المباراة بالتعادل 1-1. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة، فاز تشيلسي مرتين وليفربول مرتين، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل. وحقق تشيلسي انتصارين متتاليين على أرضه في أكتوبر 2025 (2-1) ومايو 2025 (3-1)، بينما فاز ليفربول 2-1 على ملعب أنفيلد في أكتوبر 2024.