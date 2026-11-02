كيفية الحصول على تذاكر مباراة تشيلسي وليدز يونايتد: أسعار تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز، تفاصيل المباراة، بيع التذاكر في اللحظات الأخيرة والمزيد

يستضيف تشيلسي فريق ليدز يونايتد يوم السبت 21 نوفمبر 2026 على ملعب ستامفورد بريدج في لندن.

في آخر مواجهة بينهما، يوم 9 سبتمبر 2026، حقق تشيلسي فوزًا بنتيجة 6-3 على ليدز في ستامفورد بريدج ضمن كأس كاراباو. وقبل تلك المباراة الغزيرة بالأهداف، تفوق تشيلسي أيضًا على ليدز بفوز ضيق 1-0 في مباراة بكأس الاتحاد الإنجليزي في أبريل 2026.

دع جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة تشيلسي وليدز يونايتد، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة تشيلسي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تبدأ مباراة تشيلسي وليدز يونايتد على ملعب ستامفورد بريدج في لندن يوم السبت 21 نوفمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 11 21 نوفمبر 2026 - 10:00 ستامفورد بريدج

كيف تشتري تذاكر مباراة تشيلسي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليك الخيارات المتاحة لشراء تذاكر مباراة تشيلسي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر الرسمية للنادي: الشراء مباشرة من تشيلسي عبر موقعه الرسمي هو الطريقة الأكثر أمانًا وموثوقية، وإن كان يتطلب عادةً عضوية رسمية في النادي ويخضع لتوافر التذاكر ونقاط الولاء.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العادية عبر منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص المطروحة للبيع أولًا.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة تشيلسي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليك تفاصيل أسعار تذاكر مباراة تشيلسي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، بحسب القنوات الرسمية للنادي وسوق إعادة بيع التذاكر:

1. القنوات الرسمية للنادي

تذاكر الأعضاء البالغين العادية: تتراوح أسعارها تقريبًا من 27 إلى 78 جنيهًا إسترلينيًا بحسب المدرج وفئة التذكرة.

تتراوح أسعارها تقريبًا من بحسب المدرج وفئة التذكرة. تذاكر الأعضاء من الفئات المستحقة للتخفيض والناشئين: تُطرح عمومًا بأسعار مخفضة، إذ تتراوح أسعار تذاكر الأعضاء من الشباب وكبار السن والناشئين تقريبًا من 14 إلى 59 جنيهًا إسترلينيًا بحسب موقع المقعد.

تُطرح عمومًا بأسعار مخفضة، إذ تتراوح أسعار تذاكر الأعضاء من الشباب وكبار السن والناشئين تقريبًا من بحسب موقع المقعد. الزيادة على أسعار البيع العام: يزيد سعر التذاكر المخصصة للجمهور عمومًا، إذا توفرت بعد طرح حصص الأعضاء، بنحو 5 جنيهات إسترلينية على أسعار تذاكر الأعضاء في فئات المقاعد المقابلة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر منافذ البيع الأساسية للنادي، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هاب التذاكر بأسعار تتحدد بحسب الطلب في السوق:

تذاكر إعادة البيع العادية والدخول العام: تبدأ أسعارها من نحو 129 جنيهًا إسترلينيًا لمقاعد المدرجات العلوية، فيما يرتفع متوسط الأسعار في السوق عمومًا بحسب الطلب.

تبدأ أسعارها من نحو لمقاعد المدرجات العلوية، فيما يرتفع متوسط الأسعار في السوق عمومًا بحسب الطلب. باقات كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ أسعارها من نحو 200 جنيه إسترليني وترتفع بحسب إمكانية دخول الصالات وموقع المقاعد المحدد.

تشيلسي ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى تشيلسي وليدز يونايتد

حقق تشيلسي ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات خاضها بجميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته فوزًا 2-0 على إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما سجل خمسة أهداف في شباك بورنموث خلال مباراة هيمن عليها على أرضه. وكانت خسارته 3-0 أمام برينتفورد العثرة الوحيدة في تلك السلسلة. وسجل تشيلسي 15 هدفًا واستقبلت شباكه تسعة أهداف خلال المباريات الخمس، ما يعكس قوته الهجومية إلى جانب هفواته الدفاعية من حين إلى آخر.

حقق ليدز انتصارًا واحدًا وتعادلين وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات، وسجل ستة أهداف واستقبلت شباكه ثمانية. وكانت آخر نتائجه التعادل 1-1 مع مانشستر يونايتد على ملعب إيلاند رود في الدوري الإنجليزي الممتاز. ويظل فوزه 4-1 على نيوكاسل أبرز نتائجه في تلك الفترة، رغم أن تعادليه المتتاليين أمام كريستال بالاس ومانشستر يونايتد يشيران إلى ميله لإهدار النقاط حين يُتوقع منه الفوز.

تشيلسي ضد ليدز يونايتد: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الفريقين في كأس كاراباو يوم 9 سبتمبر 2026، عندما تغلب تشيلسي على ليدز 6-3 في ستامفورد بريدج. وقبلها، فاز تشيلسي 1-0 في مباراة بكأس الاتحاد الإنجليزي في أبريل 2026. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز تشيلسي ثلاث مرات، مقابل تعادل واحد وانتصار واحد لليدز، تحقق بنتيجة 3-1 على ملعب إيلاند رود في ديسمبر 2025.