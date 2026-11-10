يستضيف تشيلسي فريق كريستال بالاس يوم الأربعاء 2 ديسمبر 2026 على ملعب ستامفورد بريدج في لندن.

في آخر مواجهة بينهما بالدوري الإنجليزي الممتاز، يوم 25 يناير 2026، فاز تشيلسي خارج أرضه على ملعب سيلهرست بارك بنتيجة 3-1. وقبل تلك المباراة، تعادل الفريقان سلبيًا في مواجهة حذرة على ملعب ستامفورد بريدج في أغسطس 2025.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة تشيلسي وكريستال بالاس، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة تشيلسي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تنطلق مباراة تشيلسي وكريستال بالاس على ملعب ستامفورد بريدج في لندن، يوم الأربعاء 2 ديسمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 13 2 ديسمبر 2026 - 14:30 ستامفورد بريدج

كيف تشتري تذاكر مباراة تشيلسي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

لشراء تذاكر مباراة تشيلسي وكريستال بالاس المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، يمكنكم الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للنادي

منصة التذاكر الرسمية للنادي: يمكنكم شراء التذاكر مباشرة عبر بوابة تشيلسي الرسمية للتذاكر، وفقًا لفئات العضوية ونقاط الولاء ومراحل البيع المعنية.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات التذاكر الثانوية: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص المطروحة للبيع مباشرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة تشيلسي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليكم تفاصيل أسعار تذاكر مباراة تشيلسي وكريستال بالاس المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. القنوات الرسمية للنادي

تذاكر البالغين العادية: تتراوح عمومًا بين 47 و78 جنيهًا إسترلينيًا .

تتراوح عمومًا بين . الأسعار المخفضة لكبار السن والناشئين: تتراوح عادةً بين 14 و39 جنيهًا إسترلينيًا .

تتراوح عادةً بين . البيع للجمهور العام: تُضاف عادةً خلال فترات البيع للجمهور العام رسوم تبلغ نحو 5 جنيهات إسترلينية إلى أسعار الفئات العادية.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع المباشر للنادي، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هب التذاكر بأسعار تعتمد على الطلب في السوق:

تذاكر إعادة البيع العادية: تبدأ أسعارها عادةً من نحو 90 إلى 120 جنيهًا إسترلينيًا .

تبدأ أسعارها عادةً من نحو . باقات إعادة البيع المميزة والضيافة: تتراوح أسعارها عادةً من 140 جنيهًا إسترلينيًا إلى أكثر من 500 جنيه إسترليني فأكثر.

تشيلسي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاجون إلى معرفته

مستوى تشيلسي وكريستال بالاس

فاز تشيلسي في مباراتين وخسر مثلهما وتعادل في واحدة خلال آخر خمس مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 2-0 أمام توتنهام هوتسبير، رغم أنه قدّم أفضل أداء له خلال هذه الفترة في فوزه 5-1 على أرضه أمام بورنموث في وقت سابق من أكتوبر. وخسر تشيلسي أيضًا 3-0 أمام برينتفورد في سبتمبر، ما يبرز تذبذب المستوى الذي طبع موسمه حتى الآن.

فاز كريستال بالاس بمباراة واحدة وتعادل في أخرى وخسر ثلاثًا في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت نتيجته الأخيرة الخسارة 2-0 على أرضه أمام نيوكاسل يونايتد، كما خسر 5-0 أمام برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز. وجاء فوزه الوحيد خلال هذه الفترة على نوتينجهام فورست بنتيجة 3-1 على أرضه، ليمنحه دفعة معنوية قصيرة قبل أن تتراجع نتائجه مجددًا.

تشيلسي وكريستال بالاس: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الفريقين في يناير 2026، عندما فاز تشيلسي 3-1 على ملعب سيلهرست بارك في الدوري الإنجليزي الممتاز. ويتعادل الفريقان في سجل آخر خمس مواجهات، إذ فاز كل منهما مرتين وانتهت مباراة واحدة بالتعادل. وسجل تشيلسي ثمانية أهداف في تلك المباريات الخمس، مقابل خمسة أهداف لكريستال بالاس.