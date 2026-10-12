يستضيف تشيلسي توتنهام هوتسبير يوم السبت 24 أكتوبر 2026 على ملعب ستامفورد بريدج في لندن.

يتفوق تشيلسي في سجل مواجهاته الأخيرة مع توتنهام ضمن مباريات الدوري الرسمية، بعدما فاز في آخر ثلاث مواجهات بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز. ولم يحقق توتنهام أي فوز على ملعب ستامفورد بريدج في المباريات الرسمية منذ عام 2018، لتستمر سلسلة نتائجه الصعبة خارج أرضه في غرب لندن.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته لحجز تذاكر مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 8 24 أكتوبر 2026 - 12:30 ستامفورد بريدج

كيف تشتري تذاكر مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تعتمد خيارات شراء تذاكر مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز على ما إذا كنت عضوًا مسجلًا في النادي أو مشجعًا للفريق الضيف:

1. القنوات الرسمية للنادي

القرعة الرسمية لتذاكر تشيلسي (للأعضاء): تُخصص التذاكر العادية لمدرجات أصحاب الأرض في ستامفورد بريدج عبر بوابة التذاكر الرسمية لتشيلسي، من خلال قرعة إلكترونية للطلبات. وللتقدم بطلب خلال الفترة المحددة لهذه المباراة، يجب أن تكون لديك عضوية سارية في تشيلسي وأن تُكمل عملية التحقق من الهوية لمرة واحدة.

منصة تشيلسي الرسمية لإعادة بيع التذاكر: إذا فاتتك القرعة الأولى لتخصيص التذاكر، يمكن لحاملي التذاكر الموسمية الرسميين إعادة بيع مقاعدهم بسعرها الأصلي لأعضاء آخرين مؤهلين، عبر منصة تشيلسي الداخلية الإلكترونية لإعادة بيع التذاكر، حتى قبل انطلاق المباراة بثلاث ساعات.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

غالبًا ما تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستاب هاب ، مقاعد يطرحها بائعون لإعادة البيع إذا نفدت التذاكر الرسمية، وإن كانت أسعارها قد تختلف عن سعرها الأصلي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير في الدوري؟

تعتمد تكلفة تذاكر مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز على طريقة الشراء وحالة العضوية وموقع المقعد:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر الرسمية بسعرها الأصلي (قرعة الأعضاء): نظرًا إلى أن المباراة ديربي لندني بارز من الفئة «أ»، تتراوح أسعار التذاكر الرسمية للبالغين في ستامفورد بريدج بين نحو 32 و83 جنيهًا إسترلينيًا ، بحسب المدرج ومستوى المقعد، فيما تتراوح الأسعار المخفضة لمن هم دون 20 عامًا ودون 23 عامًا وفوق 66 عامًا بين 29 و64 جنيهًا إسترلينيًا .

منصة إعادة بيع التذاكر الرسمية: يعرض حاملو التذاكر الموسمية مقاعدهم للبيع للأعضاء بسعرها الأصلي المعتاد، الذي يتراوح غالبًا بين 50 و85 جنيهًا إسترلينيًا .

2. منصات إعادة بيع التذاكر

عادةً ما تنفد التذاكر العادية للمباريات التي تشهد طلبًا مرتفعًا أمام منافسين من الصف الأول خلال مرحلة البيع الرسمية للأعضاء. وتبدأ أسعار تذاكر هذه المباراة على منصات إعادة البيع، مثلستاب هاب، من نحو 110 إلى 200 جنيه إسترليني للمقاعد العادية في المدرجات العلوية، وقد تصل إلى أكثر من 500 إلى 600 جنيه إسترليني للمقاعد المميزة في المواقع الوسطى على جانبي الملعب.

تشيلسي ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى تشيلسي وتوتنهام هوتسبير

فاز تشيلسي في اثنتين من مبارياته الخمس الأخيرة في جميع المسابقات، وتعادل في واحدة وخسر اثنتين. وانتهت آخر مبارياته بخسارته على أرضه أمام برينتفورد 3-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تعادل 2-2 مع هال سيتي. وجاء أفضل أداء له خلال هذه الفترة في فوزه 6-3 على ليدز يونايتد في كأس كاراباو. وسجل تشيلسي 14 هدفًا واستقبلت شباكه 11 هدفًا خلال المباريات الخمس، ما يعكس فعاليته الهجومية وتذبذب مستواه الدفاعي.

خسر توتنهام ثلاثًا من مبارياته الخمس الأخيرة وتعادل في اثنتين. وكانت آخر نتائجه الخسارة 3-2 أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ضمن سلسلة تضمنت أيضًا خسارته 3-1 أمام ليفربول في كأس كاراباو. ولم يسجل توتنهام في مباراتين من تلك المباريات الخمس، وأحرز هدفًا واحدًا فقط في مبارياته الثلاث بالدوري خلال هذه الفترة، دون أن يحقق أي فوز فيها.

تشيلسي ضد توتنهام هوتسبير: سجل المواجهات الأخيرة

انتهت آخر مواجهة بين الفريقين بفوز تشيلسي 2-1 على ملعب ستامفورد بريدج في الدوري الإنجليزي الممتاز في مايو 2026. وفي آخر خمس مواجهات، فاز تشيلسي ثلاث مرات مقابل فوز واحد لتوتنهام، وانتهت مباراة بالتعادل. وجاء فوز توتنهام الوحيد خلال هذه الفترة في مباراة ودية تحضيرية للموسم في أغسطس 2026. وفي المباريات الرسمية، لم يخسر تشيلسي أمام توتنهام منذ هزيمته 4-3 على أرضه في ديسمبر 2024، ثم فاز في ثلاث مواجهات متتالية بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز.