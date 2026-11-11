يستضيف تروا فريق ليون يوم الأحد 6 ديسمبر 2026 على ملعب ستاد دو لوب في تروا.

في آخر مواجهة بينهما بالدوري الفرنسي يوم 4 فبراير 2023، حقق ليون فوزًا مريحًا خارج أرضه بنتيجة 3-1 على ملعب ستاد دو لوب. وفي آخر خمس مواجهات جمعتهما في جميع المسابقات، تفوق ليون بأربعة انتصارات، بينما لم يحقق تروا أي فوز خلال تلك الفترة.

يقدم لكم GOAL كل ما تحتاجون إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة تروا وليون، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة تروا وليون في الدوري الفرنسي؟

تُقام مباراة تروا وليون على ملعب ستاد دو لوب في تروا يوم الأحد 6 ديسمبر 2026.

الدوري الفرنسي - الجولة 13 6 ديسمبر 2026 - 09:00 Stade de l'Aube

كيف تشتري تذاكر مباراة تروا وليون في الدوري الفرنسي؟

إليكم الخيارات والطرق المتاحة لشراء تذاكر مباراة تروا وليون في الدوري الفرنسي:

1. القنوات الرسمية للناديين

بيع التذاكر الرسمي للناديين: يمكنكم مراجعة بوابات بيع التذاكر الرسمية أو شبابيك التذاكر الخاصة بكل من تروا، على ملعب ستاد دو لوب، وأولمبيك ليون، لمعرفة التذاكر المطروحة مباشرة للأعضاء وللبيع العام.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الفرنسي المقبلة وبيعها عند نفاد التذاكر المطروحة في القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة تروا وليون في الدوري الفرنسي؟

إليكم الأسعار التقديرية لتذاكر مباراة تروا وليون المقبلة في الدوري الفرنسي:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر الدخول العام العادية ومدرجات المشجعين: تبدأ عادةً من نحو 15 إلى 25 يورو .

تبدأ عادةً من نحو . باقات الضيافة وكبار الشخصيات: تبدأ عمومًا من 75 يورو فما فوق، بحسب مزايا الضيافة المحددة التي تشملها.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات الناديين الأساسية، فإن منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب تعرض التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

الفئة العادية والمدرجات العلوية: تبدأ من نحو 48 إلى 58 يورو .

تبدأ من نحو . المقاعد المميزة والمدرجات الوسطى: تتراوح عادةً بين 90 و130 يورو .

تتراوح عادةً بين . باقات إعادة البيع لكبار الشخصيات والفئات المميزة: قد تتجاوز 150 يورو، بحسب مدى قرب موعد الشراء من انطلاق المباراة.

تروا ضد ليون في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاجون إلى معرفته

مستوى تروا وليون

حقق تروا فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات رسمية خاضها. وكانت آخر نتائجه الفوز 2-0 على لو مان في الدوري الفرنسي يوم 31 أكتوبر، بعد تعادل سلبي مع تولوز. وفي وقت سابق من هذه السلسلة، خسر 1-3 أمام لانس و0-2 أمام مارسيليا. وسجل تروا خمسة أهداف واستقبل سبعة خلال تلك المباريات الخمس.

فاز ليون بثلاث من آخر خمس مباريات خاضها في جميع المسابقات وخسر اثنتين. وكانت آخر مبارياته الفوز 2-0 على أنجيه في الدوري الفرنسي يوم 1 نوفمبر، وحقق خلال تلك الفترة أيضًا انتصارين على نيس وكريستال بالاس. وتلقى هزيمة 2-0 أمام باريس سان جيرمان، وأخرى 3-0 أمام هوفنهايم في الدوري الأوروبي. وسجل ليون عشرة أهداف واستقبل خمسة خلال تلك المباريات الخمس.

تروا ضد ليون: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في الدوري الفرنسي يوم 4 فبراير 2023، حين فاز ليون 3-1 خارج أرضه على ملعب ستاد دو لوب. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز ليون أربع مرات مقابل عدم تحقيق تروا أي فوز، كما انتهت مباراة واحدة دون فوز تروا. وشهدت المباريات الخمس تسجيل 17 هدفًا إجمالًا، منها 12 لليون وخمسة لتروا.